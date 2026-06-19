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क्या खाना खाते ही आपको भी 10-15 के लिए सैर पर निकलने की है आदत, तो जरूर जान लें यह बात

पाचन में मदद करता है: डिनर के बाद पेट में भारीपन महसूस होना सिर्फ आपके दिमाग की वजह से नहीं होता, बल्कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होता है जो आपके खाए हुए खाने को पचाने का काम कर रहा होता है. टहलने से खाना पेट और आंतों में बेहतर तरीके से मूव करता है, जिससे पेट फूलने और बेचैनी की समस्या कम हो सकती है. रिसर्च से पता चलता है कि खाने के बाद आराम से टहलने से पाचन प्रक्रिया सही दिशा में चलती रहती है.

डिनर के बाद वॉक करना भले ही एक छोटी सी एक्टिविटी लगे, लेकिन इसके फिजिकल और मेंटल फायदे बहुत ज्यादा हैं. कई रिसर्च से यह पता चलता है कि खाने के बाद वॉक करने से शरीर और दिमाग दोनों को फायदा होता है. खाने के बाद 10-15 मिनट तक हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर खाना ज्यादा अच्छे से पचा पाता है, जिससे आपको हल्का महसूस होता है. इससे ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें भी कम हो सकती हैं. हर बार खाने के बाद 10 मिनट की वॉक ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने, इंसुलिन फंक्शन को बेहतर बनाने और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है. पोषण विशेषज्ञ ल्यूक कौटिन्हो के मुताबिक , यह आसान सी आदत शरीर को एनर्जी के लिए ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देती है, जिससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है.

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है: खाना खाने के बाद (खासकर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला खाना), ब्लड शुगर लेवल अपने आप बढ़ जाता है. खाने के बाद थोड़ी देर टहलने से आपकी मसल्स उस शुगर को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए खास तौर पर जरूरी है, जिन्हें रेगुलर अपने ब्लड शुगर पर नजर रखनी होती है, और यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो कम एनर्जी और दिमागी सुस्ती से जूझ रहे हैं.

दिल की सेहत को बढ़ावा देता है: खाना खाने के बाद टहलने से ब्लड प्रेशर कम करने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, साथ ही यह आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए जरूरी रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी भी देता है. हालांकि दिल को तुरंत होने वाले फायदों के बारे में सबूत मिले-जुले हैं, लेकिन कभी-कभार जोरदार एक्सरसाइज के मुकाबले टहलने के लंबे समय तक चलने वाले फायदों कहीं ज्यादा टिकाऊ होते हैं.

यह धीरे-धीरे वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है: खाना खाने के बाद टहलना फैट कम करने का कोई रातों-रात होने वाला उपाय नहीं है, लेकिन इससे शरीर कैलोरी का बेहतर इस्तेमाल कर पाता है. समय के साथ, रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट की यह आसान गतिविधि आपके वजन को नेचुरली बैलेंस करने में मदद कर सकती है. साथ ही, क्योंकि यह कम मेहनत वाली फिजिकल एक्टिविटी है, इसलिए हर उम्र और फिटनेस लेवल के लोग इसे आजमा सकते हैं.

यह स्ट्रेस कम करता है और मूड बेहतर बनाता है: रात के खाने के बाद टहलना न केवल पाचन के लिए बल्कि तनाव कम करने के लिए भी फायदेमंद है. बल्कि. ताजी हवा, बदलते नजारे या पॉडकास्ट सुनते हुए कुछ शांत पल बिताने से भी आपका मूड अच्छा हो सकता है और तनाव का स्तर कम हो सकता है. अगर आप टहलने के साथ बातचीत या ध्यान (मेडिटेशन) भी करते हैं, तो इसके फायदे शारीरिक स्तर से कहीं आगे बढ़कर मानसिक शांति भी देते हैं.