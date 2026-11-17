ETV Bharat / lifestyle

क्या आपको भी करेला लगता है कड़वा? तो कड़वाहट को दूर करने के ये लिए जरूर आजमाएं ये आसान तरीके

क्या आपको भी करेला लगता है कड़वा? तो कड़वाहट को दूर करने के ये लिए जरूर आजमाएं ये आसान तरीके ( GETTY IMAGES )

करेले को बहुत हेल्दी सब्जी माना जाता है. लेकिन, बहुत से लोग इसका नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं. इस नापसंदगी का एक मुख्य कारण इसकी कड़वाहट है. इसलिए, कई घर के रसोइये इस कड़वाहट को कम करने के लिए कई तरीके आजमाते हैं, जैसे, कुछ लोग करेले के टुकड़ों को पकाते समय उनमें नमक मिला देते हैं. बदकिस्मती से, यह तरीका अक्सर बेअसर होता है. इसलिए, हमने कुछ असरदार तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप करेले की कड़वाहट कम कर सकते हैं और इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं.

करेले का कड़वापन कम करने के तरीके