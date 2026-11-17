क्या आपको भी करेला लगता है कड़वा? तो कड़वाहट को दूर करने के ये लिए जरूर आजमाएं ये आसान तरीके
करेले का कड़वापन कम करने और उसे अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए, आप इस खबर में बताए गए कुछ तरीकों को अपना सकते हैं...
Published : November 17, 2026 at 7:46 PM IST
करेले को बहुत हेल्दी सब्जी माना जाता है. लेकिन, बहुत से लोग इसका नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं. इस नापसंदगी का एक मुख्य कारण इसकी कड़वाहट है. इसलिए, कई घर के रसोइये इस कड़वाहट को कम करने के लिए कई तरीके आजमाते हैं, जैसे, कुछ लोग करेले के टुकड़ों को पकाते समय उनमें नमक मिला देते हैं. बदकिस्मती से, यह तरीका अक्सर बेअसर होता है. इसलिए, हमने कुछ असरदार तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप करेले की कड़वाहट कम कर सकते हैं और इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं.
करेले का कड़वापन कम करने के तरीके
- सबसे पहले, चाकू की मदद से करेले का मोटा छिलका उतार लें. फिर इसके पतले टुकड़े काट लें और इन्हें दो से तीन घंटे के लिए धूप में रख दें. ऐसा करने से करेले का नमी वाला हिस्सा कम हो जाता है, जिससे इसका कड़वापन भी घट जाता है.
- अगर आप इन टुकड़ों से सब्जी बनाते हैं, तो वह बहुत ज्यादा कड़वी नहीं लगेगी. इसके अलावा, इस तरह सुखाने से करेले लंबे समय तक खराब नहीं होते. आप इन्हें फ्रिज में रखकर बाद में सब्जी या स्नैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
- कई लोग करेले का कड़वापन कम करने के लिए उसमें नमक मिलाते हैं. नमक के साथ थोड़ी हल्दी मिलाना भी फायदेमंद होता है. करेले को काटने या छीलने के बाद, उस पर अच्छी तरह से नमक और थोड़ा हल्दी पाउडर लगा दें. इसे किसी छलनी या कटोरे में रखकर 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें. ऑस्मोसिस (परासरण) की प्रक्रिया के कारण, करेले का कड़वा पानी बाहर निकल जाएगा. इसके बाद, इसे साफ पानी से धो लें और अपने हाथों से अच्छी तरह निचोड़ लें. इससे करेले का कड़वापन काफी कम हो जाता है, और इनसे बनी डिश बहुत स्वादिष्ट बनती है.
- कुछ लोग करेले को बीजों के साथ ही पकाते हैं, जिससे सब्जी कड़वी हो जाती है. पकाने से पहले बीज निकाल देने से कड़वापन कम करने में मदद मिलती है.
- एक बर्तन में एक कप पानी, एक कप सिरका और दो बड़े चम्मच चीनी मिलाएं. इस मिश्रण में करेले के टुकड़े डालें और उन्हें आधे घंटे के लिए भीगने दें.जानकारों का मानना है कि इससे करेले का कड़वापन कम हो जाता है.
- एक बर्तन में पानी उबालें. जब पानी उबलने लगे, तो इसमें एक चम्मच नमक और करेले के टुकड़े डालें और दो मिनट तक पकाएं. इसके बाद, इन्हें गर्म पानी से निकाल लें और ठंडे पानी में डाल दें. इस प्रक्रिया से करेले का कड़वापन कम होता है, टुकड़े नरम हो जाते हैं और डिश का स्वाद भी बेहतर हो जाता है. करेले से कोई भी डिश बनाते समय, उसमें थोड़ा गुड़ डालने से बेहतर परिणाम मिलते हैं.
- करेले के टुकड़ों को एक घंटे के लिए दही में भिगोकर रखें, अगर आप इसके बाद इनसे सब्जी बनाते हैं, तो डिश कड़वी नहीं लगेगी.
- कुछ लोग पकौड़े या भजिया बनाते समय सब्जियों को पतले टुकड़ों में काटते हैं. इसी तरह, करेले को पतला-पतला काटकर, तलने और फिर उसमें मसाले मिलाने से उसका कड़वापन काफी कम हो जाता है. तेज आंच पर तलने और बेसन तथा चटपटे मसालों की परत चढ़ाने से करेला कुरकुरा और स्वादिष्ट बन जाता है.
ध्यान दें कि इन आसान टिप्स को अपनाकर आप करेले के पोषक तत्वों को खोए बिना उसकी कड़वाहट कम कर सकते हैं. इससे आपको स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पूरा फायदा मिलेगा.
करेले के फायदे
विशेषज्ञों के अनुसार, करेले के कई फायदे हैं. इसका नियमित सेवन शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करता है,जैसे कि
- करेला फाइबर से भरपूर होता है. यह अधिक खाने की इच्छा को कम करता है. इससे आपको उच्च कैलोरी वाले जंक फूड से दूर रहने में मदद मिलती है.
- करेले में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, खासकर गर्भवती महिलाओं में, और कब्ज और बवासीर से बचाता है.
- करेले में क्वेरसेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में मधुमेह की समस्याओं को रोकता है.
- करेला जस्ता, फोलेट, लोहा, पोटेशियम और अन्य खनिजों से भरपूर होता है जो महिलाओं में भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)