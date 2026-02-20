कार या बस से ट्रैवल करने में क्या अपको भी आती है उल्टी? तो इस आसान टिप्स को जरूर अपानएं
गाड़ी से सफर के दौरान मोशन सिकनेस से बचने के इस असरदार तरीको को जरूर अपनाए, जानिए मोशन सिकनेस क्यों और कैसे होता है.
Published : February 20, 2026 at 4:55 PM IST
मोशन सिकनेस, जिसे अक्सर कार सिकनेस भी कहा जाता है, एक अच्छी यात्रा को भी मुश्किल बना सकती है. मोशन सिकनेस एक ऐसी कंडीशन है जो तब होती है जब आपके दिमाग को आपकी आंखों, कान के अंदर और शरीर से अलग-अलग सिग्नल मिलते हैं. कार में सफर करते समय, आपका कान के अंदर मोशन को महसूस करता है, लेकिन अगर आपकी आंखें किसी स्थिर चीज (जैसे फोन या किताब) पर टिकी हों, तो आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है. इस गड़बड़ी से चक्कर आना, जी मिचलाना, ठंडा पसीना आना, सिरदर्द और उल्टी जैसे लक्षण होते हैं.
सीडीसी: रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक, मोशन सिकनेस कोई गंभीर मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन यह आपके कम्फर्ट पर काफी असर डाल सकती है, खासकर बार-बार यात्रा के दौरान- चक्कर आने और उल्टी के कारणों को समझना असरदार रोकथाम और इलाज की दिशा में पहला कदम है. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि कुछ काम के बदलावों और आदतों से मोशन सिकनेस को अक्सर कम किया जा सकता है या रोका भी जा सकता है. इस खबर में कुछ असरदार, आसान और आजमाए हुए टिप्स बताए गए हैं जो आपको ज्यादा आराम से ट्रैवल करने में मदद करेंगे...
यात्रा के दौरान इस टिप्स को जरूर करें फॉलो
- सही सीट चुनें – आप कहां बैठते हैं, इसका आपके शरीर पर इस बात पर बहुत असर पड़ता है कि वह हलचल को कैसे महसूस करता है. जैसे कि कार में, आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठने से अक्सर मतली कम होती है. आगे की सड़क देख पाने से आपके दिमाग को हलचल का बेहतर अंदाजा लगाने में मदद मिलती है, जिससे सेंसरी कन्फ्यूजन कम होता है. बस या ट्रेन में पहियों के ऊपर या गाड़ी के बीच के पास वाली सीटें ज्यादा स्टेबल होती हैं. नाव में नाव का बीच वाला हिस्सा सबसे कम हिलता है, जिससे यह बैठने या खड़े होने के लिए सबसे अच्छी जगह बन जाती है.
- किसी स्थिर विजुअल पॉइंट पर ध्यान लगाएं – मोशन सिकनेस अक्सर तब होती है जब आपका अंदरूनी कान मूवमेंट महसूस करता है लेकिन आपकी आंखें नहीं या इसका उल्टा होता है. इसके लिए दूर, स्थिर पॉइंट पर फोकस करने से आपके दिमाग को विजुअल इनपुट को शरीर की मूवमेंट के साथ अलाइन करने में मदद मिलती है. यात्रा के दौरान किताबें, फोन और टैबलेट आंखों के सिग्नल और अंदरूनी कान की मूवमेंट के बीच मिसमैच को बढ़ाते हैं, जिससे मतली जल्दी खराब हो सकती है.
- थोड़ी ताजी हवा लें - ताजी, ठंडी हवा से काफी फर्क पड़ सकता है. ताजी हवा के बहाव से मतली और चक्कर आना कम करने में मदद मिलती है. जब बाहर मौसम अच्छा हो तो खिड़कियां खुली रखें. एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कम करें. गाड़ी के अंदर घूमने वाली ठंडी हवा लक्षणों को कम कर सकती है और ओवरहीटिंग को रोक सकती है, जिससे अक्सर मोशन सिकनेस और बिगड़ जाती है.
- ट्रैवल से पहले और ट्रैवल के दौरान हल्का खाएं- यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान हल्का खाएं. आप क्या और कितना खाते हैं, इसका आपकी सेहत पर बहुत असर पड़ सकता है. भारी या चिकनाई वाला खाना खाने से बचें, ज्यादा फैट वाला खाना पचाने में मुश्किल होता है और इससे मतली बढ़ सकती है. क्रैकर्स, टोस्ट, केले या नट्स जैसे हल्के स्नैक्स चुनें जो पेट के लिए आसान हों.
- अदरक का इस्तेमाल करें - अदरक अपने नैचुरल एंटी-नॉजिया गुणों के लिए जाना जाता है. अदरक की चाय, अदरक की कैंडी, या अदरक चबाने वाली चीजें यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान बहुत मददगार हो सकती हैं.
- हाइड्रेटेड रहें - डिहाइड्रेशन से मोशन सिकनेस के लक्षण और बिगड़ सकते हैं. पूरी यात्रा के दौरान छोटे-छोटे घूंट पीना सबसे अच्छा है. शराब और ज्यादा कैफीन से बचें, क्योंकि दोनों से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और पेट में जलन हो सकती है, जिससे मतली बढ़ सकती है.
- जरूरत हो तो दवा लेने के बारे में सोचें - बार-बार या बहुत ज्यादा मोशन सिकनेस होने पर, दवा असरदार हो सकती है. डाइमेनहाइड्रिनेट या मेक्लिजिन जैसी दवाएं आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं और अगर यात्रा से पहले ली जाएं तो ये लक्षणों को रोकने में मदद कर सकती हैं. अगर आम इलाज काम नहीं करते हैं, तो आपका डॉक्टर स्कोपोलामाइन पैच जैसे ज्यादा असरदार इलाज लिख सकते है. हमेशा डोज के निर्देशों का पालन करें और अगर आपको पक्का न हो तो किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लें.
- एक्यूप्रेशर आजमाए- एक्यूप्रेशर एक नैचुरल, बिना दवा वाला तरीका है जो कुछ लोगों के लिए काम करता है. P6 (नेइगुआन) पॉइंट कलाई के अंदर, हथेली से लगभग दो से तीन अंगुल नीचे होता है. लगातार दबाव डालने से मतली से राहत मिल सकती है.
- एक्यूप्रेशर रिस्टबैंड- ये बैंड इस पॉइंट को लगातार स्टिम्युलेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने में आसान हैं.
इन उपायों को भी जरूर आजमाएं
- रिलैक्सेशन और ध्यान भटकाने वाली टेक्नीक का इस्तेमाल करें, क्योंकि एंग्जायटी और टेंशन से मोशन सिकनेस और बिगड़ सकती है.
- धीरे-धीरे, गहरी सांस लेने से नर्वस सिस्टम को शांत करने और मतली कम करने में मदद मिल सकती है.
- ध्यान भटकाने वाली हल्की-फुल्की चीजें आजमाना, जैसे म्यूजिक सुनना, ट्रैवल में साथ काम करने वाले से बात करना, या थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करना, आपके शरीर को आराम देने और परेशानी से ध्यान हटाने में मदद कर सकता है.
मोशन सिकनेस में तकलीफ होती है, लेकिन इससे आपकी ट्रिप खराब नहीं होनी चाहिए. सही सीट चुनकर, अपने खाने-पीने पर ध्यान देकर, रिलैक्स रहकर, और जरूरत पड़ने पर नेचुरल या मेडिकल इलाज का इस्तेमाल करके, आप इसके लक्षणों को काफी कम कर सकते हैं या उनसे पूरी तरह बच भी सकते हैं. सही तैयारी और जानकारी के साथ, ट्रैवलिंग एक बहुत आसान और ज्यादा मजेदार अनुभव हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)