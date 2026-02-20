ETV Bharat / lifestyle

कार या बस से ट्रैवल करने में क्या अपको भी आती है उल्टी? तो इस आसान टिप्स को जरूर अपानएं

मोशन सिकनेस, जिसे अक्सर कार सिकनेस भी कहा जाता है, एक अच्छी यात्रा को भी मुश्किल बना सकती है. मोशन सिकनेस एक ऐसी कंडीशन है जो तब होती है जब आपके दिमाग को आपकी आंखों, कान के अंदर और शरीर से अलग-अलग सिग्नल मिलते हैं. कार में सफर करते समय, आपका कान के अंदर मोशन को महसूस करता है, लेकिन अगर आपकी आंखें किसी स्थिर चीज (जैसे फोन या किताब) पर टिकी हों, तो आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है. इस गड़बड़ी से चक्कर आना, जी मिचलाना, ठंडा पसीना आना, सिरदर्द और उल्टी जैसे लक्षण होते हैं.

सीडीसी: रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक, मोशन सिकनेस कोई गंभीर मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन यह आपके कम्फर्ट पर काफी असर डाल सकती है, खासकर बार-बार यात्रा के दौरान- चक्कर आने और उल्टी के कारणों को समझना असरदार रोकथाम और इलाज की दिशा में पहला कदम है. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि कुछ काम के बदलावों और आदतों से मोशन सिकनेस को अक्सर कम किया जा सकता है या रोका भी जा सकता है. इस खबर में कुछ असरदार, आसान और आजमाए हुए टिप्स बताए गए हैं जो आपको ज्यादा आराम से ट्रैवल करने में मदद करेंगे...

यात्रा के दौरान इस टिप्स को जरूर करें फॉलो