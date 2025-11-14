ETV Bharat / lifestyle

क्या आप भी अंकुरित आलू, प्याज और लहसुन खाते हैं? तो जाए सावधान! जानें वजह

प्याज, लहसुन और आलू अक्सर भारतीय घरों के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं. हर भारतीय घरों में इन तीन चीजों का सेवन लोग काफी अधिक करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुमुखी, किफायती और भारतीय व्यंजनों में स्वाद और सुगंध जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये सब्जियां विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं, जो भारतीय घरों में नियमित भोजन का मुख्य आधार बनती हैं. इसके साथ ये सब्जियां लंबे समय तक चलती भी हैं. लेकिन अगर इन सब्जियों को लंबे समय तक रखा जाए तो ये अंकुरित हो जाती हैं. ऐसे में कई लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि इन अंकुरित आलू-प्याज को खा लेना चाहिए या फेंक देना चाहिए. इस खबर में विस्तार से जानिए कि इन अंकुरित सब्जियों को खाना चाहिए या नहीं...

कुछ लोग अंकुरित आलू, प्याज और लहसुन को फेंकने के बजाय खाना पकाने में उपयोग करते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी अंकुरित सब्जियां न खाना ही बेहतर है. अंकुरित आलू, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए. क्योंकि अंकुरित होने पर आलू में सोलनिन नामक जहरीला तत्व बढ़ जाता है, जिससे मतली, उल्टी और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. अंकुरित होने पर प्याज और लहसुन में भी हाई मात्रा में सल्फर कंपाउंड होते हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का कारण बन सकते हैं. इस ऐसे समझे...