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क्या आप भी खूबसूरत और चमकदार त्वचा चाहते हैं? तो रोजाना ये 5 चीजें खाना शुरू करें

न्यूट्रिशनिस्ट स्किन की चमक को नैचुरली बढ़ाने के लिए अपनी रोज की डाइट में चुकंदर का जूस शामिल करने की सलाह देते हैं...

Do you also desire beautiful, glowing skin? Then start eating these 5 things every day.
क्या आप भी खूबसूरत और चमकदार त्वचा चाहते हैं? तो रोजाना ये 5 चीजें खाना शुरू करें (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 25, 2026 at 3:16 PM IST

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जब चेहरा बेजान लगने लगता है और उस पर काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तो हममें से अधिकांश लोग तुरंत अलग-अलग तरह के फेस वॉश और क्रीम का इस्तेमाल करने लगते हैं. कुछ लोग तो YouTube पर बताए गए मुश्किल 10-स्टेप वाले स्किनकेयर रूटीन को भी फॉलो करते हैं. लेकिन, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि सिर्फ ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम से त्वचा को लंबे समय तक रहने वाली चमक नहीं मिल सकती. कुदरती तौर पर खूबसूरत त्वचा के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है. हम जो खाते हैं, उसका असर हमारे चेहरे पर दिखता है, हेल्दी खान-पान की आदतों से ही हम अपनी त्वचा को अंदर से साफ और चमकदार बना सकते हैं.

हालांकि, खूबसूरत त्वचा के लिए कोई एक जादुई फूड नहीं है. बल्कि, रोजाना के खाने में छोटे-छोटे अच्छे बदलाव करने से ही लंबे समय में सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस बारे में जरूरी जानकारी शेयर की है कि चमकदार त्वचा के लिए हमें रोजाना के खाने में क्या शामिल करना चाहिए, और किन चीजों से बचना चाहिए. आइए, इस पर एक नजर डालते हैं...

  • चुकंदर का जूस: न्यूट्रिशनिस्ट अक्सर नेचुरली ग्लोइंग स्किन के लिए चुकंदर के जूस को पहली पसंद बताते हैं. इसे रोज पीने से शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. चुकंदर में पाए जाने वाले विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट मुंहासों और डलनेस की वजह बनने वाली अंदरूनी गंदगी को खत्म करने में मदद करते हैं, जिससे चेहरा फ्रेश और चमकदार दिखता है.
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चुकंदर का जूस (GETTY IMAGES)
  • आंवला: आंवला हमारी हेल्थ और स्किन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है. जरूरी विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, यह कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है. यह स्किन को टाइट रखने और ढीली होने से रोकने में मदद करता है, साथ ही डार्क स्पॉट्स को कम करता है और खून को साफ करता है. नतीजतन, मुंहासे और दाग-धब्बे काफी कम हो जाते हैं.
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आंवला (GETTY IMAGES)
  • अखरोट: अखरोट त्वचा के लिए एक बेहतरीन फूड है, जिसमें विटामिन E, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. जानकारों के अनुसार, रोजाना कुछ अखरोट खाने से त्वचा की सूजन और जलन कम होती है. इसके अलावा, अंदर से जरूरी नमी देकर ये रूखापन दूर करते हैं और चेहरे पर प्राकृतिक, लंबे समय तक रहने वाली चमक बनाए रखते हैं.
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अखरोट (GETTY IMAGES)
  • अंकुरित छोले: प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर, अंकुरित छोले त्वचा के लिए जरूरी पोषण देते हैं. ये एक हेल्दी फूड विकल्प हैं जो रंगत को एक जैसा बनाने में मदद करते हैं. इनके नियमित सेवन से स्किन सेल्स में नई जान आती है, जिससे चेहरा चमकदार और खिला-खिला रहता है.
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आम (GETTY IMAGES)
  • आम: न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा रोज़ाना की डाइट में आम शामिल करने की सलाह देती हैं. आम में विटामिन A और C भरपूर मात्रा में होते हैं, ये पोषक तत्व कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, धूप से होने वाले काले धब्बों को कम करते हैं और खराब स्किन सेल्स को ठीक करते हैं. इन सभी फायदों से चेहरे पर जवां चमक और एक खास तरह का निखार आता है.

कभी-कभी खाने वाली खाने की चीजें
रोजाना की खाने की चीजों के अलावा, एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसी खाने की चीजों की पहचान की है जिनका मजा कभी-कभी लिया जा सकता है. बेरी स्मूदी, तरबूज का जूस, नमकीन मूंगफली, चीज स्लाइस और कुल्फी जैसी चीजें कभी-कभी खाई जा सकती हैं, जिससे स्किन को कोई खास नुकसान नहीं होता है.

हेल्दी, ग्लोइंग स्किन के लिए किन चीजों से बचना चाहिए
एक्सपर्ट्स ने उन खाने की चीजों की भी एक लिस्ट बनाई है जिन्हें ग्लोइंग स्किन चाहने वालों को पूरी तरह से नहीं खाना चाहिए. पैकेज्ड जूस, शराब, डीप-फ्राइड स्नैक्स और पेस्ट्री को अपनी डाइट से पूरी तरह हटा देना चाहिए.

ऐसा इसलिए है क्योंकि इन खाने की चीजों में रिफाइंड शुगर और अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा होता है. ये स्किन की नमी कम कर देते हैं और इंसुलिन लेवल में अचानक बढ़ोतरी करते हैं. इसके अलावा, कोलेजन को तोड़कर (जो स्किन को जवान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन है) ये समय से पहले झुर्रियां, डल कॉम्प्लेक्शन और स्किन में सूजन जैसी दिक्कतों में हिस्सा लेते हैं.

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