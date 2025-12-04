ETV Bharat / lifestyle

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आज करें ये खास उपाय, धन और समृद्धि से भर जाएगा जीवन

सनातन धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व है. कहा जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान, स्नान और पूजा-पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है.

Do this special work in the evening on Margashirsha Purnima, your life will be filled with wealth and prosperity.
मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आज करें ये खास उपाय, धन और समृद्धि से भर जाएगा जीवन
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 4, 2025 at 4:16 PM IST

हिंदू धर्म में पूर्णिमा का खास महत्व होता है. माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी-नारायण की पूजा करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है. आज, 4 दिसंबर 2025, इस साल की आखिरी पूर्णिमा है. क्योंकि यह मार्गशीर्ष महीने में आती है, इसलिए इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है. इसका नाम मृगशिरा नक्षत्र के नाम पर रखा गया है. यह महीना भगवान कृष्ण का पसंदीदा महीना माना जाता है. इसलिए, इस महीने की पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है.

भक्त इस पवित्र दिन पर व्रत भी रखते हैं और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भक्ति के साथ पूजा करते हैं. माना जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस दिन स्नान और दान करने का भी खास महत्व होता है, क्योंकि इससे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है. इसलिए, यहां इस खबर में ज्योतिषी राहुल डे से जानिए कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के पवित्र मौके पर क्या करने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है.

इस दिन क्या करना चाहिए इस बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर, 2025 को (यानी आज) है. इस दिन, तीर्थयात्री हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज जैसी पवित्र जगहों पर गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं. यह 4 दिसंबर, 2025 को सुबह 8:37 बजे शुरू होगा और 5 दिसंबर को सुबह 4:35 बजे खत्म होगा.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आज करें ये खास उपाय, धन और समृद्धि से भर जाएगा जीवन (ETV Bharat)

इस दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
ज्योतिषी राहुल डे कहते हैं कि आज के दिन यह एक काम करने से आप करोड़पति बन सकते हैं और देवी लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं. ज्योतिषी के अनुसार, आज एक तरफ गुरुवार है और दूसरी तरफ साल की आखिरी और बहुत खास पूर्णिमा है. इस दिन गजकेसरी योग भी है. ज्योतिषी राहुल डे का कहना है कि गजकेसरी योग तब बनता है जब बृहस्पति और चंद्रमा एक केंद्र में होते हैं. इस योग को बहुत शुभ माना जाता है. गजकेसरी का मतलब है हाथी जैसी ताकत और शेर जैसी वीरता. यह योग धन, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान और हर क्षेत्र में सफलता देता है.

ज्योतिषी राहुल डे के अनुसार, इस दिन का पूरा फायदा उठाने और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, शाम को चांद निकलने के बाद छत पर एक गिलास पानी लेकर जाएं और चंद्र देव को अर्घ्य दें. साथ ही, चंद्र देव से दो इच्छाएं भी कहें. फिर, यह पानी खुद भी पिएं. अगर आप इस नियम का पालन करेंगे, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी.


पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है?
मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा या बत्तीसी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन देवी लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा की जाती है. यह साल की आखिरी पूर्णिमा है. प्रचलित मान्यता के अनुसार, इस दिन दान-पुण्य करने से अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में अधिक फल प्राप्त होता है. ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन दान, तप और पूजा-पाठ करते हैं, उन्हें पूरे वर्ष के सभी पुण्यों के बराबर फल मिलता है.

  • ज्योतिषी राहुल डे के अनुसार, कुछ चीजों का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं. पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंदिरों या गरीबों को गुड़ दान करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ती है.
  • धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का पालन करना चाहिए क्योंकि इससे सुख और शांति मिलती है.
  • घर और मंदिर को साफ रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि देवी लक्ष्मी स्वच्छ स्थानों पर निवास करती हैं.
  • इस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए, साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से विशेष पुण्य मिलता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

