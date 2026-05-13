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बुधवार को कपूर और तेज पत्ता का कर लें ये छोटा सा उपाय, आपके घर में होगी धन की बारिश!

क्या आप भी पैसे की तंगी और कर्ज से परेशान हैं? अगर हां, तो बुधवार को केवल इस उपाय को करने से फायदा मिल सकता...

Etv BharatDo this small remedy of camphor and tej patta on Wednesday, it will rain money in your house
बुधवार को कपूर और तेज पत्ता का कर लें ये छोटा सा उपाय, आपके घर में होगी धन की बारिश! (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 13, 2026 at 8:06 PM IST

4 Min Read
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ज्योतिषियों का कहना है कि जो लोग पैसे और कर्ज से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, वे बुधवार की सुबह या शाम को कपूर का इस्तेमाल से एक खास उपाय करके अपनी पैसे की समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपने घरों में खुशहाली ला सकते हैं. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि कपूर का यह उपाय कैसे किया जाता है...

हर किसी की यही समस्या है!
आजकल सबके सामने बस एक ही प्रॉब्लम है - पैसे की तंगी! सही समय पर पैसे का न होना, चाहे कितनी भी कमाई हो, पर्याप्त पैसे न होने के बावजूद खर्च कर देना, बहुत बचत करने के बाद भी किसी न किसी तरह खर्च कर देना, कारण चाहे जो भी हो, हर किसी को किसी न किसी तरह की पैसों की समस्या है. आर्थिक परेशानियों के कारण लोगों को मानसिक समस्याएं, मन की शांति की कमी, पारिवारिक कलह आदि जैसी कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन एक्सपर्ट यह उपाय पैसों की तंगी से छुटकारा दिला सकता है.

आइए जानते हैं कि इस उपाय को कैसे किया जाता है.

  • इस उपाय को करने के लिए बुधवार की सुबह या शाम को, अपने घर को गंगाजल से शुद्ध करें. पूर्ण स्नान करें और हरे रंग के वस्त्र पहनें.
  • पूजा कक्ष की सफाई जरूर करें, देवी-देवताओं की मूर्तियों और चित्रों को अच्छी तरह से साफ करें, इसके साथ ही चंदन और केसर का छिड़काव कर भगवान को फूल अर्पित करें
  • फिर एक लाल कपड़ा लें, उसमें कपूर की पांच टिकियां रखें और फिर उसे गाय के घी के साथ दिपक में डालकर जला दें. इसे देवी लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखें.
  • ध्यान रहें कि मंदिर में देवी लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति या तस्वीर जरूर रखें.
  • दिपक जलाने बाद महालक्ष्मी अष्टकम, कनकधारा स्तोत्र, गणेश पंचरत्न स्तोत्र और अचानकाष्टकम जैसे लक्ष्मी गणपति स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.
  • बुधवार के अधिष्ठाता देवता भगवान गणेश को उंद्रल, मोदक और दूध अर्पित जरूर करें, इससे देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं. इसके साथ ही कपूर और तेज पत्ते से भगवान की आरती करें
  • इस पूजा को एकांत में करना सर्वोत्तम है.
  • हिंदू धर्मग्रंथों और ज्योतिष के अनुसार, देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद कपूर की आरती से बनी स्याही (कालिक) को बहुत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है. इसे लक्ष्मी की कृपा के तौर पर घर या दुकान में रखने से धन में लाभ होता है और घर में खुशहाली आती है.
  • ज्योतिषीय विशेषज्ञों का सुझाव है कि घर में या करीबी दोस्तों को कभी भी यह न बताएं कि कपूर की आरती से बनी स्याही से भरा यह कपड़ा घर के किस कोने में रखा है. उनका कहना है कि ऐसा करने से इस उपाय से कोई लाभ नहीं होगा.
  • विद्वानों का मानना ​​है कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कपूर के इस उपाय का पालन करने से आर्थिक कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है
  • जल्दी अच्छे नतीजे पाने के लिए, कपूर वाला यह उपाय पांचवें, नौवें या ग्यारहवें गुरुवार को करना सही रहता है. ग्यारह बुधवार पूरे होने और पैसे की दिक्कतों का हल होने के बाद, धनस्थानम में रखे कपूर का कुछ हिस्सा लक्ष्मी गणपति मंदिर में दान करना सही रहता है.

(नोट- धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत होती हैं. यह जानकारी ज्योतिषी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ली गई है. ईटीवी भारत इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है. आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें.)

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