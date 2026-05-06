ETV Bharat / lifestyle

क्या मैदा, बेसन और गेहूं के आटे में अक्सर लग जाते हैं कीड़े? तो इस आसान उपाय से ऐसे करें बचाव

क्या मैदा, बेसन और गेहूं के आटे में अक्सर लग जाते हैं कीड़े? तो इस आसान उपाय से ऐसे करें बचाव ( GETTY IMAGES )