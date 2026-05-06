क्या मैदा, बेसन और गेहूं के आटे में अक्सर लग जाते हैं कीड़े? तो इस आसान उपाय से ऐसे करें बचाव
हम आटे को कितनी भी सावधानी से स्टोर करें, कभी-कभी उसमें कीड़े लग ही जाते हैं. मौसम बदलने और नमी का लेवल बढ़ने पर यह...
Published : May 6, 2026 at 8:06 PM IST
किचन हमारी सेहत का भंडार है. किचन में रखी हर चीज पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. हमारी डाइट में स्टार्च का रोल बहुत जरूरी होता है. जो शरीर के लिए एनर्जी का मेन सोर्स का काम करता है. यह कई तरह के खाने में नेचुरली पाया जाता है, खासकर अंडे, आटें और आलू में, गेहूं का आटा, बेसन और मैदा भारतीय रसोई के सबसे मुख्य स्तंभ हैं. यह एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर की रसोई में बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसी वजह से लोग अक्सर इसे बड़ी मात्रा में खरीदकर जमा कर लेते हैं. हालांकि, इसे ठीक से न रखने के कारण, इसमें कीड़े लगने का खतरा बना रहता है.
दूसरे शब्दों में कहें तो, हम चाहे कितनी भी सावधानियां क्यों न बरत लें, अगर आटे में जरा सी भी नमी आ जाए या फिर उसे रखने में हम जरा सी भी लापरवाही बरतें, तो उसमें कीड़े लग सकते हैं और आटा खराब हो सकता है. इससे न सिर्फ आटा बर्बाद होता है, बल्कि अगर हम उस खराब आटे का इस्तेमाल कर लें, तो बीमार पड़ने का भी खतरा रहता है. इसी संदर्भ में, आइए अब हम आटे को सुरक्षित रखने के उन उपायों और तरीकों के बारे में जानें, जिन्हें हमारी दादी-नानी अपनाया करती थीं...
एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें
आमतौर पर, गेहूं का आटा, बेसन और मैदा को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए. अगर आटे के कंटेनर का ढक्कन ढीला है, तो हवा अंदर जा सकती है, और आटे में कीड़े लग सकते हैं. इसलिए, आटे को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना सबसे अच्छा है.
हालांकि, आटे को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करने पर भी, इसे समय-समय पर निकालकर थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए. ऐसा करने से आटे में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं. इसलिए, थोड़ा सा आटा इस्तेमाल करने के बाद, उसे पैकेट में रखने के बजाय एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना बेहतर है.
तेजपत्ता और लौंग के साथ स्टोर करें
आमतौर पर, हम बिरयानी और नॉन-वेज डिश में लौंग और तेजपत्ता जैसे मसालों का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, जिन कंटेनर में गेहूं का आटा, बेसन और मैदा रखा जाता है, उनमें दो या तीन तेजपत्ता और चार या पांच लौंग रखने से कीड़ों के होने की समस्या हल हो सकती है. ऐसा करने से, खुशबू से कीड़ों को दूर रखा जा सकता है. इससे फर्श ज्यादा समय तक ताजा रहता है.
आटे के प्रकार के आधार पर सावधानियां बरती जानी चाहिए
बहुत से लोग अनजाने में या गलती से ताजे आटे को पुराने या लंबे समय से रखे हुए आटे के साथ मिला देते हैं. ऐसा करने से आटे का पूरा बैच खराब हो सकता है. इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि या तो पहले सारा पुराना आटा इस्तेमाल कर लें, या फिर दोनों को अलग-अलग डिब्बों में अलग-अलग रखें. फ्रेश आटा रखने से पहले, जिन डिब्बों में उसे रखना है, उन्हें धो लें, एक सूखे कपड़े से पोंछ लें, और उन्हें पूरी तरह से सूखने दें.
आटे को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के डिब्बों के बजाय कांच की बोतलों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. चने का आटा जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसे फ्रिज में रखना सबसे अच्छा होता है. गेहूं के आटे को बड़ी मात्रा में स्टोर करते समय, उसमें थोड़ा नमक मिलाने से उसे खराब होने से बचाया जा सकता है. मैदे को इस्तेमाल करने से पहले छानने की आदत डालें. इसे एयरटाइट डिब्बों में स्टोर करना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है. ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)