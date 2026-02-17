ETV Bharat / lifestyle

मुंह और पेट की समस्याओं से छुटकारा के लिए रोजाना करें ऑयल पुलिंग, जानिए कब और कैसे करना चाहिए

चाहे आपको मुंह और पेट की कितनी भी समस्या हो, ऑयल पुलिंग इन समस्याओं से राहत दिला सकती है, इस खबर में जानिए कैसे?

मुंह और पेट की समस्याओं से छुटकारा के लिए रोजाना करें ऑयल पुलिंग, जानिए कब और कैसे करना चाहिए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 17, 2026 at 3:25 PM IST

5 Min Read
आयुर्वेद मेडिसिन की एक ब्रांच है जहां दवाइयों के अलावा कई दूसरे तरीकों का इस्तेमाल न सिर्फ शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, बल्कि शरीर की हेल्थ को भी बनाए रखने के लिए किया जाता है. इस ब्रांच में पंचकर्म जैसी कई क्रियाओं के जरिए बॉडी प्यूरिफिकेशन भी किया जाता है ताकि शरीर में मौजूद नुकसानदायक और टॉक्सिक एलिमेंट्स को शरीर से बाहर निकाला जा सके. ऑयल पुलिंग भी एक क्लीनिंग प्रोसेस है जो मुंह से नुकसानदायक बैक्टीरिया को निकालकर दांतों और मसूड़ों समेत मुंह की ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने की कोशिश करता है.

भोपाल के BAMS (आयुर्वेदिक) डॉक्टर राकेश राय का ऑयल पुलिंग के बारे में कहना है कि यह एक पुरानी आयुर्वेदिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल पुराने समय में ऋषि-मुनि मुंह और पेट को स्वस्थ रखने के लिए करते थे.

मुंह और गट हेल्थ को हेल्दी शरीर के लिए जरूरी माना जाता है क्योंकि गट हेल्थ हमारे पूरे शरीर के ठीक से काम करने के लिए जरूरी है. हम जो भी खाना खाते हैं वह हमारे मुंह के जरिए शरीर में जाता है. डॉ. राकेश बताते हैं कि ऑयल पुलिंग सिर्फ मुंह की हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है. आयुर्वेद में इसे कवला या गंडूषा के नाम से जाना जाता है.

ऑयल पुलिंग के फायदे

  • नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, हमारे मुंह के अंदर कई अच्छे और बुरे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं. इन नुकसानदायक बैक्टीरिया से दांतों में सड़न, मसूड़ों में दर्द, सांसों की बदबू और लार की समस्या जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है. साथ ही, चूंकि हमारा खाना सबसे पहले हमारे मुंह से ही हमारे शरीर में जाता है, इसलिए जब मुंह की बीमारियों के कण खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो वे हमारे पाचन तंत्र पर भी असर डालते हैं.
  • ऑयल पुलिंग मुंह की समस्याओं को दूर करने में बहुत असरदार साबित होती है क्योंकि जब हम ऑयल पुलिंग में तेल से कुल्ला करते हैं, तो नुकसानदायक बैक्टीरिया मुंह में तेल से चिपक जाते हैं और कुल्ला करने के बाद मुंह से बाहर निकल जाते हैं.
  • डॉ. राकेश बताते हैं कि ऑयल पुलिंग न सिर्फ दांतों को बल्कि मुंह, जीभ और गले को भी हेल्दी रखती है। यह मसूड़ों की सूजन, सांसों की बदबू और दांतों की कैविटी से राहत दिलाती है.

ऑयल पुलिंग करने का सही तरीका
ऑयल पुलिंग का तरीका बहुत आसान है. इसके लिए एक बड़ा चम्मच तेल लेकर 15 से 20 मिनट तक कुल्ला करना चाहिए, जैसे पानी से करते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि इन तेलों को बिल्कुल भी पीना या निगलना नहीं चाहिए. क्योंकि यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जब कुल्ला करते समय मुंह में तेल पतला और दूध जैसा सफेद हो जाए, तो उसे थूक देना चाहिए और फिर गुनगुने पानी से अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए. लेकिन, ऑयल पुलिंग दिन में किसी भी समय की जा सकती है. लेकिन इसे करने का सबसे अच्छा समय सुबह का माना जाता है. आयुर्वेद में भी सुबह कुछ न खाना सबसे अच्छा माना गया है.

ऑयल पुलिंग के लिए कौन सा तेल सही है?
डॉ. राकेश बताते हैं कि ऑयल पुलिंग के लिए नारियल तेल, सूरजमुखी तेल, तिल का तेल या कोई भी खाने का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नारियल तेल और तिल का तेल इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है. लेकिन साथ ही वह यह भी कहते हैं कि अगर दांतों में किसी तरह की कोई समस्या हो या ऑयल पुलिंग के दौरान या बाद में जीभ पर सफेद धारियां दिखाई दें तो यह नहीं करना चाहिए.

ऑयल पुलिंग के दौरान सावधानियां
डॉ. राकेश बताते हैं कि ऑयल पुलिंग करते समय गलती से भी तेल नहीं निगलना चाहिए. इससे मुंह के खराब बैक्टीरिया और तेल के नुकसानदायक तत्व हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ध्यान दें कि ऑयल पुलिंग के लिए हमेशा शुद्ध तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही, छोटे बच्चों और जिन लोगों को तेल से एलर्जी है या मुंह में कोई बीमारी है, उन्हें ऑयल पुलिंग नहीं करनी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)

