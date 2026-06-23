दवा लेते समय भूलकर भी न करें ये 3 बड़ी गलतियां, एक्सपर्ट से जानें वजह
दवाइयों का गलत इस्तेमाल सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. जानिए खबरों में कौन सी तीन गलतियां नहीं करनी चाहिए...
Published : June 23, 2026 at 3:10 PM IST
सेहत बनाए रखने के लिए दवाइयां उपयोगी होती हैं, लेकिन दवाइयां लेते समय की गई छोटी-छोटी गलतियां भी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती हैं. बीमारियों को कम करने में दवाएं जितनी महत्वपूर्ण हैं, उन्हें सही तरीके से लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. लेकिन कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये गलतियां भविष्य में बीमारी का खतरा बढ़ा सकती हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इन्हें सही तरीके से नहीं लिया गया तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं...
- गंभीर बीमारी की वापस लौटना: यदि दवा का कोर्स बाधित हो जाता है या ठीक से नहीं लिया जाता है, तो बीमारी दोबारा हो सकती है और पुरानी हो सकती है.
- ऑर्गन डैमेज: गलत तरीके से या अधिक मात्रा में दवा लेने से लीवर, किडनी और हृदय को गंभीर नुकसान हो सकता है.
- दवा प्रतिरोध: एंटीबायोटिक्स छोड़ने या गलत समय पर लेने से बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं, जिससे भविष्य में इस बीमारी का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा
- दिल और दिमाग पर असर: बीपी या कोलेस्ट्रॉल की दवा ठीक से न लेने से दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
दवा लेते समय न करें ये गलतियां
- डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयों का सेवन- बुखार, खांसी या सर्दी होने पर कई लोग डॉक्टर की सलाह के बिना दवा की दुकानों से दवाइयां खरीदकर इस्तेमाल करते हैं. यह खासकर बच्चों के लिए खतरनाक है. इससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है.
- दवा का कोर्स बीच में ही बंद कर देना- कुछ लोग अपने स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होते ही एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर देते हैं, जिससे संक्रमण पूरी तरह ठीक होने से पहले ही फिर से गंभीर हो सकता है.
- समय पर दवा न लेना- कुछ लोग खाली पेट दवा लेते हैं या डॉक्टर द्वारा बताए गए समय से देर तक दवा लेते हैं. दोनों ही समस्या का कारण बन सकता है. इसके साथ ही समय पर दवा न लेने से रक्तप्रवाह में दवा का स्तर कम हो सकता है, जिसे ठीक होने में अधिक समय लग सकता है या स्थिति खराब हो सकती है. इसके साथ ही एक्सपायर्ड दवाओं का इस्तेमाल भी खतरनाक है.
इसका ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दर्द निवारक दवाओं के अधिक सेवन से किडनी और लीवर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. इसके साथ ही लंबे समय तक सेवन से किडनी और लीवर की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि जब जरूरत न होने पर भी एंटीबायोटिक्स का सेवन किया जाता है, तो शरीर में बैक्टीरिया उनके आदी हो जाते हैं. इसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध कहा जाता है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर ये दवाएं शरीर पर काम नहीं करती हैं. कुछ दवाएं, जैसे नींद की गोलियां या कफ सिरप, ज्यादा इस्तेमाल करने पर आदत बन सकती हैं और व्यक्ति इनका आदी हो सकता है
जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के बीच अंतर
जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में समान सक्रिय तत्व होते हैं. इनमें मुख्य अंतर कंपनी का नाम और कीमत का है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जब डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार सही तरीके से उपयोग किया जाए तो जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं जितनी ही प्रभावी होती हैं.