मटन खाने के तुरंत बाद गलती से भी न खाएं ये चीजें, वरना बढ़ जाएगी मुसीबत!
सर्दियों के मौसम में ज्यादातर नॉन-वेजिटेरियन लोग मटन खाना पसंद करते हैं, और हालांकि ठंडे मौसम में इसे खाना फायदेमंद माना जाता है, फिर भी...
Published : January 8, 2026 at 4:00 PM IST
भारतीय घरों में वीकेंड पर चिकन और मटन बनाना आम बात है. रविवार को लगभग हर घर में चिकन या मटन बनता है. कुछ लोग हफ्ते में तीन या चार दिन नॉन-वेज खाना खाते हैं. हालांकि यह सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इसे सही तरीके से न खाया जाए तो यह नुकसानदायक भी हो सकता है. जी हां, मटन खाने के बाद कुछ खास चीजें खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं.
पोषण विशेषज्ञ डॉ. सुचरिता सेनगुप्ता का कहना है कि हमारी सेहत हमारी डाइट पर निर्भर करती है. इसलिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं और क्या हम उसे सही तरीके से खा रहे हैं...
- खासकर जब हम चिकन या मटन जैसा नॉन-वेज खाना खाते हैं, तो छोटी-मोटी गलतियों से भी बदहजमी, पेट फूलना, गैस और स्किन की दिक्कतें हो सकती हैं. मटन में प्रोटीन और आयरन ज्यादा होता है, इसलिए इसे पचने में ज्यादा समय लगता है. यही वजह है कि मटन खाने के तुरंत बाद कुछ चीजें खाने से बचना चाहिए. नहीं तो बदहजमी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
- कुछ लोग मटन या चिकन जैसा नॉन-वेज खाना खाने के तुरंत बाद दूध, दही या छाछ पीते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि नॉन-वेज खाने के बाद ये चीजें खाने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और पेट फूलना, दस्त और स्किन पर रैशेज जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
- विशेषज्ञों का कहना है कि मटन खाने के बाद शहद खाना भी सेहत के लिए हानिकारक है. शहद में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर की गर्मी बढ़ाते हैं. जब ये गुण मटन के साथ मिलते हैं, तो शरीर की गर्मी और भी बढ़ जाती है. इसके कारण सीने में जलन और बेचैनी हो सकती है। इसलिए अगर आपको मटन खाने के बाद शहद खाने की आदत है, तो इसे तुरंत बंद कर दें.
- इतना ही नहीं, मटन खाने के बाद केले और मिठाई भी नहीं खानी चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि मटन को पचने में समय लगता है, इसलिए इन्हें तुरंत खाने से पेट की समस्या हो सकती है और आपको असहज महसूस हो सकता है. इसलिए, मटन खाने के बाद थोड़ी देर आराम करें और जो चाहें खाएं.
- डॉक्टरों का यह भी कहना है कि रात में मटन खाना अच्छा नहीं होता. मटन खाने के तुरंत बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस हो तो अदरक या मेथी का काढ़ा पी सकते हैं.
ठंड के मौसम में मटन खाने के फायदे
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)