क्या हरी मिर्च जल्दी खराब हो जाती है? तो इसे महीने भर फ्रेश रखने के लिए आसान टिप्स को फॉलो करें
हरी मिर्च बहुत जल्दी नमी सोख लेती है और गलने लगती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिर्च लंबे समय तक फ्रेश रहे, तो...
Published : April 27, 2026 at 7:23 PM IST
हरी मिर्च किसी भी डिश में तीखापन लाती है. इसके बिना भारतीय खाना अधूरा है. इसी तरह, IJFMR की एक स्टडी के अनुसार, हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फैट बर्न करने में मदद करता है, और इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं. हालांकि, अगर बाजार से ताजी हरी मिर्च को ठीक से स्टोर न किया जाए, तो वे दो से तीन दिन में ही नरम होकर खराब हो जाती हैं. इसलिए, कुछ आसान सावधानियां बरतकर हरी मिर्च को सिर्फ दो-तीन दिन नहीं, बल्कि एक महीने तक ताजी और हरी रखी जा सकती है. आइए जानते हैं क्या हैं वे आसान टिप्स...
हरी मिर्च के डंठल हटाना- हरी मिर्च को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उनके डंठल हटाना बहुत जरूरी है. हरी मिर्च के डंठल में काफी नमी रहती है, असल में, हरी मिर्च में सड़ने या खराब होने की प्रक्रिया आम तौर पर डंठल से शुरू होती है। इसके अलावा, डंठल के पास मौजूद नमी फफूंदी या बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए अच्छा माहौल बनाती है. लेकिन, अगर आप डंठल हटाने के बाद मिर्च धोते हैं, तो पानी पीछे बची हुई जगह में रिस जाएगा, जिससे मिर्च तेजी से खराब हो जाएगी. इसलिए, मिर्च के डंठल हटाने से पहले, उन्हें अच्छी तरह धोकर सुखा लें, फिर उन्हें टिशू पेपर में लपेटकर, एक एयरटाइट डिब्बे में रखें और फ्रिज में स्टोर करें.
नमी हटाने के लिए सुखाना जरूरी- हरी मिर्च को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए. मिर्च को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें धोना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से सुखाना भी जरूरी है, ताकि उनमें जरा भी नमी न रहे. अगर मिर्च को ठीक से न सुखाया जाए, तो उनमें बची हुई पानी की बूंदों के कारण बहुत जल्दी फफूंदी लग सकती है. इसलिए, मिर्च को अच्छी तरह धोने के बाद, उन्हें किसी छलनी या छेद वाले बर्तन में रख दें, ताकि सारा पानी निकल जाए. इसके बाद, उन्हें किसी कपड़े पर फैलाकर हवा में पूरी तरह सूखने दें. आखिर में, उन्हें अच्छी तरह पैक करके स्टोर कर लें.
एयरटाइट डिब्बे का इस्तेमाल- जब आप बाजार से घर पर हरी मिर्च लाते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह धो लें और फिर उन्हें पूरी तरह से हवा में सुखा लें ताकि उनमें कोई नमी न रहे. इसके बाद, उनके डंठल हटा दें और उन्हें एक हवाबंद डिब्बे या जिपलॉक बैग में, जिसके नीचे टिशू पेपर लगा हो, रखकर फ्रिज में रख दें. ऐसा करने से एक महीने तक मिर्च खराब नहीं होगी, मतलब आप उन्हें एक महीने तक फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, हरी मिर्च के बैग को फ्रिज के वेजिटेबल क्रिस्पर (सब्जी रखने वाले हिस्से) में रखने से उन्हें जरूरी ठंडक मिलती है. इसके विपरीत, अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा कम तापमान पर रखते हैं, तो मिर्च जम सकती है और जल्दी खराब हो सकती है.
एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल- हरी मिर्च को स्टोर करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल एक बेहतरीन तरीका है. कहा जाता है कि इससे आम प्लास्टिक रैप्स के मुकाबले बेहतर नतीजे मिलते हैं. एल्युमिनियम फॉयल तापमान को स्थिर बनाए रखता है और हवा व नमी को अंदर आने से रोकता है. इससे मिर्च, बाहरी वातावरण की नमी के कारण खराब होने से बची रहती है. इसका मुख्य कारण यह है कि एल्युमिनियम फॉयल रोशनी को रोक देता है, जो अन्यथा मिर्च में मौजूद विटामिन C और कैप्साइसिन की मात्रा को कम कर देती है.
खराब मिर्चों को अलग करना- हम कितने भी सावधान क्यों न रहें, हरी मिर्चें कभी-कभी रंग बदल सकती हैं, सूख सकती हैं, या खराब दिखने लग सकती हैं. अगर इन्हें स्टोरेज कंटेनर में ही छोड़ दिया जाए, तो ये बाकी बची हरी मिर्चों को भी तेजी से खराब कर सकती हैं. इसलिए, समय-समय पर किसी भी खराब, नरम, रंग बदली हुई या सिकुड़ी हुई मिर्च को हटा देने से बाकी मिर्चों को खराब होने से बचाने में मदद मिलती है.
हरी मिर्च खाने के फायदे
- ऑक्सीडेटिव डैमेज में कमी: हरी मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं और सेल डैमेज को रोकते हैं. इसमें कैप्साइसिन होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए यह कई पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है.
- न्यूट्रिएंट्स से भरपूर: हरी मिर्च में विटामिन A, C और E भरपूर होते हैं, जो अच्छी सेहत के लिए जरूरी हैं. विटामिन A आंखों के लिए अच्छा है, जबकि विटामिन C सेल डैमेज को कम करता है और विटामिन E स्किन और बालों के लिए जरूरी है.
- मेटाबॉलिज्म तेज होता है: हरी मिर्च खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे आपको कैलोरी तेजी से बर्न करने में मदद मिलती है. कैलोरी बर्न करने से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है.
- दिल के लिए अच्छा: हरी मिर्च कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती है, जिससे दिल की बीमारी से बचाव होता है. यह दिल और आर्टरीज को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाती है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है.
- आर्थराइटिस से राहत: हरी मिर्च में कैप्साइसिन भरपूर होता है, यह एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे आर्थराइटिस का दर्द और सूजन कम होती है.
- डाइजेशन के लिए अच्छा: हरी मिर्च डाइजेशन को तेज करती है और गैस्ट्रिक जूस के निकलने को बढ़ाने के लिए खाई जाती है, जिससे खाना तेजी से पचता है और साथ ही न्यूट्रिएंट्स को आसानी से एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है.
- बंद नाक खोलने में मदद: हरी मिर्च बंद नाक खोलने में मदद करती है. सर्दी या एलर्जी की वजह से बंद नाक को खोलने में हरी मिर्च बहुत मददगार होती है.
(डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है. ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)