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क्या हरी मिर्च जल्दी खराब हो जाती है? तो इसे महीने भर फ्रेश रखने के लिए आसान टिप्स को फॉलो करें

क्या हरी मिर्च जल्दी खराब हो जाती है? तो इसे महीने भर फ्रेश रखने के लिए आसान टिप्स को फॉलो करें ( GETTY IMAGES )