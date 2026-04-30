चेहरे, गर्दन और पलकों पर मौजूद मस्सों से छुटकारा पाने के लिए जरूर अपनाएं यह घरेलू नुस्खा
मस्से स्किन पर थोड़े उभरे हुए होते हैं. ये आमतौर पर ब्रेस्ट, गर्दन के आस-पास, बगल, जांघों के बीच और स्किन के हिस्सों पर बनते...
Published : April 30, 2026 at 7:58 PM IST
अगर किसी इंसान के शरीर पर मस्सा हो जाए तो उसकी स्किन बहुत बदसूरत लगती है. वहीं, अगर यह किसी इंसान के चेहरे पर निकल आए तो यह उनकी खूबसूरती पर दाग लगा देता है. हालांकि, यह स्किन को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है. अगर आपके शरीर पर मस्सा है और आप इसे बिना सर्जरी के हटाना चाहते हैं, तो अब आप आसानी से घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं. याद रखें कि इसे ठीक होने में कुछ हफ्ते या कुछ महीने लग सकते हैं. तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने शरीर पर मस्से का इलाज कैसे कर सकते हैं. इससे पहले जानें मस्सा होता कैसे है?
मस्से होने का मुख्य कारण
मस्से एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है जो आमतौर पर ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) की वजह से होता है. ये मस्से फैलने वाले हो सकते हैं. ये मस्से किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को छूने से भी फैल सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मस्से उस व्यक्ति के इस्तेमाल किए गए तौलिए, नैपकिन और मेकअप ब्रश से भी फैल सकते हैं. ये मस्से न सिर्फ सुंदरता पर असर डालते हैं बल्कि दर्द और परेशानी भी पैदा करते हैं. मस्से का साइज वायरस के टाइप पर निर्भर करता है. इन्हें घरेलू नुस्खों के साथ-साथ लेजर ट्रीटमेंट और क्रायोथेरेपी जैसे कई तरीकों से हटाया जा सकता है.
NLM की एक स्टडी से पता चला है कि हम किचन में मौजूद नैचुरल चीजो से कुछ ही दिनों में जिद्दी मस्से हटा सकते हैं, बिना किसी खर्च या साइड इफेक्ट के डर के, जैसे कि...
सेब के सिरके का इस्तेमाल
AAD के अनुसार, एप्पल साइडर विनेगर मुंहासों को हटाने में असरदार है. एप्पल साइडर विनेगर में एसिडिक गुण होते हैं जो मस्सों पर धीरे से काम करते हैं और उन्हें सिकोड़ देते हैं. इसके लिए, दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और एक चम्मच पानी मिलाकर मिक्सचर बना लें. फिर, रूई का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे इस मिक्सचर में डुबोकर मस्सों पर लगाएं. थोड़ी देर सूखने के बाद, इसे कपड़े से लपेट लें. पट्टी को रात भर लगा रहने दें और सुबह हटा दें. इस प्रोसेस को तब तक दोहराएं जब तक स्याही निकल न जाए. दरअसल, सेब के सिरके में सैलिसिलिक एसिड होता है, जो मस्से के इलाज में मददगार होता है.
केले के छिलके से दूर होगी समस्या
हम हर रोज केले खाते हैं, लेकिन आमतौर पर उनके छिलके फेंक देते हैं, हालांकि, यह ध्यान देने लायक बात है कि केले के छिलकों के भी फल की तरह ही कई फायदे होते हैं. केले के छिलकों में पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और B12, और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये न सिर्फ त्वचा की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि मस्सों को हटाने में भी असरदार होते हैं. केले के छिलके के अंदर वाले हिस्से को सीधे मस्से पर रखें और फिर उसे किसी कपड़े से लपेटकर, ठीक बैंडेज की तरह, उस जगह पर कसकर बांध दें. इस प्रक्रिया को हर रोज दोहराएं, एक हफ्ते तक ऐसा करने से मस्सा नरम पड़ जाएगा और अंत में झड़ जाएगा.
एलोवेरा का इस्तेमाल
एलोवेरा मस्सों के लिए एक प्राकृतिक उपचार है. एलोवेरा में मौजूद मैलिक एसिड, एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल गुण उन वायरस को खत्म करने में मदद करते हैं, जिनके कारण मस्से होते हैं. एलोवेरा के पौधे से निकलने वाले सफेद जेल को सीधे मस्सों पर लगाएं. इसे लगभग आधे घंटे तक सूखने दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें. दो से तीन दिनों तक नियमित रूप से ऐसा करने से आपको फायदेमंद परिणाम मिलेंगे.
लहसुन से करें मस्से का इलाज
मस्से हटाने के लिए आप लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. लहसुन एलिसिन पाया जाता है, जो रोगाणुरोधी होता है. यह शरीर को संक्रमण हटा सकता है. इसके अलावा यह मस्से हटाने में भी काम आ सकता है. इसके लिए लहसुन को मस्से पर अच्छी तरह से रगड़कर कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर प्रभावित स्किन को नॉर्मल पानी से इसे साफ कर लें. इससे कुछ ही दिनों में मस्से की समस्या खत्म हो जाएगी.
लहसुन का उपाय
लहसुन मस्सों के लिए एक नेचुरल इलाज है. लहसुन में मौजूद एलिसिन नाम के कंपाउंड में बहुत अच्छे एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल गुण होते हैं. यह मस्सों को पैदा करने वाले वायरस से लड़ता है. दो छिली हुई लहसुन की कलियों का पेस्ट बनाकर मस्सों पर लगाएं. इसे लगभग 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें. कम से कम एक सप्ताह तक ऐसा करने से आपको फायदा होगा.
(डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है. ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)