क्या काले होंठों की वजह से शर्मिंदगी होती है महसूस? तो गुलाबी होंठ पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय
होंठ हमारे चेहरे का एक अहम हिस्सा हैं जो हमारी खूबसूरती को बढ़ा या बिगाड़ सकते हैं. यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनसे आप...
Published : October 13, 2026 at 7:40 PM IST
जिस तरह चेहरे के दाग-धब्बे उसकी चमक कम कर सकते हैं, उसी तरह काले होंठ भी आपकी खूबसूरती को कम कर सकते हैं. हममें से ज्यादातर लोग होंठों के कालेपन को छिपाने के लिए केमिकल वाली लिपस्टिक और बाम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, आप कुछ प्राकृतिक तरीकों से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. कुछ आसान और प्राकृतिक घरेलू नुस्खों की मदद से आप अपने होंठों का प्राकृतिक गुलाबी रंग वापस पा सकते हैं. यहां कुछ असरदार घरेलू नुस्खे दिए गए हैं...
होंठ काले क्यों हो जाते हैं?
- होंठों के काले होने के कई कारण हो सकते हैं:
- सिगरेट और तंबाकू का सेवन
- पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन
- खराब क्वालिटी के लिप बाम और लिपस्टिक का इस्तेमाल
- कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
- धूप (UV Rays) का असर
- बार-बार होंठों पर जीभ फेरना
क्या ये घरेलू उपाय असरदार हैं?
शुगर स्क्रब: काले होंठों के इलाज के लिए शुगर स्क्रब का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए, थोड़ी चीनी में जैतून का तेल या शहद मिलाएं. फिर इस मिश्रण से कुछ देर तक अपने होंठों की मालिश करें, फिर पानी से धो लें. इससे होंठ एक्सफोलिएट होते हैं और डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं. ऐसा करने से सचमुच अच्छे नतीजे मिलते हैं.
नींबू: नींबू एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और होंठों के कालेपन को कम करने में मदद कर सकता है. अपने होंठों पर नींबू का रस लगाएं और लगभग 15 मिनट बाद पानी से धो लें. ऐसा करने से काले और पिगमेंटेड होठों का रंग धीरे-धीरे हल्का होता है और वे प्राकृतिक रूप से गुलाबी और चमकदार दिखने में मदद मिलती है.
खीरा: खीरे का रस काले होंठों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसके गुण पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करते हैं. खीरे का एक टुकड़ा काटें और उसे कुछ मिनटों तक अपने होंठों पर रगड़ें. लगभग 10 मिनट बाद पानी से धो लें. यह तरीका होंठों के कालेपन को कम करने के साथ-साथ उन्हें हाइड्रेटेड और मुलायम बनाने में भी मदद करता है.
बादाम का तेल: बादाम के तेल में विटामिन E और दूसरे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. यह होंठों को मॉइस्चराइज करता है, जिससे होंठों का कालापन कम करने में मदद मिल सकती है. अगर आप होंठों का कालापन कम करना चाहते हैं, तो रोज रात को सोने से पहले होंठों पर बादाम का तेल लगाएं और सुबह पानी से धो लें
चुकंदर: चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और यह होंठों के कालेपन को कम करने में मदद कर सकता है. रोजाना सोने से पहले होंठों पर चुकंदर का रस लगाने से होंठों का कालापन कम होता है और उनकी प्राकृतिक गुलाबी रंगत लौटती है.
ध्यान देने वाली बात
काले होंठों को गुलाबी और सुंदर बनाने के लिए लोग अक्सर सबसे पहले घरेलू नुस्खे आजमाना पसंद करते हैं. हालांकि, ये नुस्खे हर किसी पर काम नहीं करते और न ही इनसे सही नतीजे मिलने की कोई गारंटी होती है। इसलिए, होंठों के कालेपन को कम करने के लिए शहद, नींबू का रस, हल्दी या बेकिंग सोडा जैसी चीजों का इस्तेमाल करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)