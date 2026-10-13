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क्या काले होंठों की वजह से शर्मिंदगी होती है महसूस? तो गुलाबी होंठ पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय

क्या काले होंठों की वजह से शर्मिंदगी होती है महसूस? तो गुलाबी होंठ पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय ( GETTY IMAGES )

जिस तरह चेहरे के दाग-धब्बे उसकी चमक कम कर सकते हैं, उसी तरह काले होंठ भी आपकी खूबसूरती को कम कर सकते हैं. हममें से ज्यादातर लोग होंठों के कालेपन को छिपाने के लिए केमिकल वाली लिपस्टिक और बाम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, आप कुछ प्राकृतिक तरीकों से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. कुछ आसान और प्राकृतिक घरेलू नुस्खों की मदद से आप अपने होंठों का प्राकृतिक गुलाबी रंग वापस पा सकते हैं. यहां कुछ असरदार घरेलू नुस्खे दिए गए हैं...

होंठ काले क्यों हो जाते हैं?