ETV Bharat / lifestyle

पांच दिनों तक मनाई जाती है दिवाली, जानिए इस साल यह त्योहार किस दिन है?

पांच दिनों तक मनाई जाती है दिवाली, जानिए इस साल यह त्योहार किस दिन है? ( GETTY IMAGES )