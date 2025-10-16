SPECIAL: इस दिवाली बदल सकती है आपकी किस्मत, भारत में स्थित देवी लक्ष्मी के इस मंदिर के जरूर करें दर्शन

ETV Bharat / lifestyle

अष्टलक्ष्मी मंदिर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वादिष्ट व्यंजनों और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है. शहर की चहल-पहल के बीच एक आध्यात्मिक स्थल है जो दूर-दूर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. वह स्थान है अष्टलक्ष्मी मंदिर. इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको शांति और दिव्यता का अनुभव होगा. धन और समृद्धि की देवी, मां लक्ष्मी के आठ रूपों को समर्पित, यह मंदिर आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति चाहने वालों के लिए एक आश्रय स्थल है.

दरअसल, दक्षिण भारत में एक पूजनीय और भव्य लक्ष्मी मंदिर है, जहां दिवाली के दौरान दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है. यह मंदिर न केवल धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करता है, बल्कि अपनी शानदार वास्तुकला और स्थानीय दिवाली उत्सव के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन गया है. आइए जानें दक्षिण भारत के इस लक्ष्मी मंदिर के बारे में, जहां दर्शन मात्र से आपका भाग्य बदल सकता है...

SPECIAL: दिवाली का त्योहार प्रकाश, खुशियों और अपार समृद्धि का प्रतीक है. यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है. इसके साथ ही यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और इसलिए लोग समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. अगर इस दिवाली आप घर पर सिर्फ मिठाइयों का आनंद लेने के बजाय एक यादगार धार्मिक यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है

मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक दक्षिण भारतीय शैली और आधुनिक सौंदर्यशास्त्र का अद्भुत मिश्रण है, जिसमें दीवारों और छतों पर जटिल नक्काशी और रंगीन भित्तिचित्र सुशोभित हैं. मुख्य गर्भगृह में देवी लक्ष्मी के आठ रूपों की मूर्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक धन और समृद्धि के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करती है.

लक्ष्मी के आठ रूप

अष्टलक्ष्मी मंदिर इस मायने में अनोखा है कि यह भारत के उन गिने-चुने मंदिरों में से एक है जहां देवी लक्ष्मी के सभी आठ रूपों की मूर्तियां स्थापित हैं. प्रत्येक रूप धन और समृद्धि के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, और भक्त अपने जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

मां लक्ष्मी के आठ रूप इस प्रकार है...

आदि लक्ष्मी - लक्ष्मी का आदि रूप, जो समस्त धन और समृद्धि का स्रोत है. धन लक्ष्मी - मौद्रिक धन और प्रचुरता की देवी. धन्य लक्ष्मी - कृषि धन और समृद्धि की देवी. गज लक्ष्मी - शक्ति और अधिकार की देवी, जिन्हें अक्सर हाथियों के साथ चित्रित किया जाता है. संतान लक्ष्मी - संतान और जनने की शक्ति की देवी. वीरा लक्ष्मी - साहस और शक्ति की देवी. विजय लक्ष्मी - विजय और सफलता की देवी. विद्या लक्ष्मी - ज्ञान और बुद्धि की देवी.

ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भक्तगण लक्ष्मी के प्रत्येक रूप की पूजा कर सकते हैं और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. अष्टलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करना केवल एक धार्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है. मंदिर का शांत वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा मन और आत्मा पर एक सुकून भरा प्रभाव डालती है, जिससे आप अपनी चिंताओं को भूलकर ईश्वर से जुड़ सकते हैं.

दिवाली पर भव्य होती है मंदिर की शोभा

अष्टलक्ष्मी मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक स्थल भी है, जो दक्षिण भारत की समृद्ध विरासत और परंपराओं को दर्शाता है. दिवाली के दौरान, मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया जाता है. त्योहार के दौरान मंदिर वातावरण भक्ति संगीत और अगरबत्ती की सुगंध से भर जाता है. दिवाली के दौरान अष्टलक्ष्मी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है. मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन अष्टलक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस मंदिर में धन, धान्य, पुत्र या शक्ति सहित कोई भी वरदान मांगता है, उसे माता अष्टलक्ष्मी अवश्य प्रदान करती हैं.

वैसे तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में साल भर भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन दिवाली के दौरान इस मंदिर में जाने से पहले मां की विशेष पूजा के लिए बुकिंग करानी पड़ती है. वैसे आम दिनों में मंदिर में दर्शन की सेवा निशुल्क है.

