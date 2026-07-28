ETV Bharat / lifestyle

Special: जानिए भगवान महाकाल को क्यों प्रिय है भस्म? शिवलिंग पर भस्म लगाने का कारण और महत्व जानकर आप रह जाएंगे हैरान

भस्म को शुद्धिकरण का प्रतीक भी माना जाता है. इसे शरीर पर लगाने से पापों का शमन होता है और मन-आत्मा की शुद्धि होती है...

Discover why Lord Mahakal holds Bhasma you will be amazed to learn the reason and significance behind applying Bhasma to the Shivling.
जानिए भगवान महाकाल को क्यों प्रिय है भस्म? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 28, 2026 at 1:21 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है. इस साल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस दौरान, बड़ी संख्या में भक्त उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं. इस पवित्र महीने में बाबा महाकाल का आशीर्वाद पाना और विश्व-प्रसिद्ध 'भस्म आरती' के दर्शन करना हिंदू धर्म के कई अनुयायियों का एक सपना होता है. आइए इस खबर में लखनऊ के मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा से समझते हैं कि इस अलौकिक रस्म का क्या महत्व है और इसे देखना इतना सौभाग्यशाली क्यों माना जाता है...

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कदम रखते ही, आप गहरी शांति और सुकून का अनुभव करते हैं. ऐसा लगता है मानो बाहरी दुनिया का शोर अचानक गायब हो गया हो और समय की गति थम गई हो. वहां की हवा, पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी और सदियों से की जा रही प्रार्थनाओं की गूंज मिलकर एक अनोखी ऊर्जा पैदा करती हैं. यह एनर्जी केवल शारीरिक रूप से महसूस नहीं होती, बल्कि यह आपके मन को बेचैन करने वाली सोच और चिंता को भी शांत करती है. उस पल में, आपका अहंकार और रोजाना की चिंताएं मामूली लगने लगती हैं, और आप खुद को एक विशाल, दैवीय शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. यही शांति आत्मा को झकझोरती है और गहरा आध्यात्मिक सुकून देती है.

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां कई तरह के मंदिर हैं जो आध्यात्मिकता, विरासत और सांस्कृतिक विविधता की गहरी भावना को दर्शाते हैं. इनमें से मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर का खास महत्व है. भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बारह पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है. इसे अनोखा माना जाता है क्योंकि यहां के देवता स्वयंभू (अपने आप प्रकट हुए) हैं और उनका मुख दक्षिण की ओर (दक्षिणमुखी) है. यह मंदिर खास तौर पर अपनी भस्म आरती के लिए मशहूर है. दुनिया भर में मशहूर यह रस्म रोजाना ब्रह्म मुहूर्त (सुबह होने से ठीक पहले का शुभ समय) के दौरान की जाती है और इसका जीवन-मरण के चक्र से गहरा संबंध है. यह एक शानदार और आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करने वाला समारोह है. इस अनोखे और जीवन बदलने वाले अनुभव को देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं.

भस्म आरती क्या है?
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा के मुताबिक, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की भस्म आरती (राख से की जाने वाली पूजा) मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है. यह अनोखी पूजा रोज सुबह 4:00 बजे होती है, जिसमें भगवान शिव के लिंगम को पवित्र राख (भस्म) से ढका जाता है. गहरे प्रतीकात्मक अर्थों वाली यह परंपरा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र को दर्शाती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की भूमिका के मुख्य पहलू हैं. इस समारोह में राख का उपयोग शिव की विनाश और पुनर्निर्माण की परिवर्तनकारी शक्ति पर जौर देता है, साथ ही अस्तित्व की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को भी उजागर करता है. भक्तों और भगवान शिव के दिव्य रूप के बीच संबंध बनाने के अलावा, भस्म आरती कभी न खत्म होने वाली आध्यात्मिक यात्रा की याद दिलाती है.

इस यादगार अनुभव को देखने के लिए देश विदेश के हर कोने से लोग उज्जैन आते हैं. सुबह-सुबह मंदिर का शांत और सुकून भरा माहौल मन को बहुत सकारात्मकता से भर देता है. ऐतिहासिक रूप से, महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए रात में श्मशान घाट पर जलाई गई पहली चिता की राख का इस्तेमाल किया जाता था. हालांकि, समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आया है और अब गाय के गोबर से तैयार ताजी राख का इस्तेमाल किया जाता है.

दिन में 6 बार होती है महाकाल की आरती
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, महाकाल की पूरे दिन में 6 बार आरती होती है, जिसमें सबसे खास भस्म आरती है. भस्म आरती को देखने के लिए देश-विदेश से लाखों की संख्या में भक्त आते हैं. ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली इस आरती में भगवान शिव को घटा टोप स्वरूर दिया जाता है. भस्म आरती के लिए एक सूती कपड़ा लिया जाता है और उसे बांधकर शिवलिंग पर बिखेरते हुए आरती की जाती है. महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना जरूरी होता है.

  • पहली 'भस्म आरती' होती है
  • दूसरी आरती में भगवान शिव को 'घटा-टोप' रूप (बादल जैसा विशाल आवरण) में सजाया जाता है
  • तीसरी में शिवलिंग को भगवान हनुमान जैसा रूप दिया जाता है
  • चौथी आरती में भगवान शिव 'शेषनाग' अवतार में दिखते हैं
  • पांचवीं में उन्हें दूल्हे के रूप में दिखाया जाता हैछठी 'शयन आरती' (सोने जाने की रस्म) होती है, जिसमें शिव अपने असली रूप में दिखते हैं

भस्म आरती इतनी खास क्यों है?
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा बताते हैं कि उज्जैन में समय के देवता, भगवान महाकाल के मंदिर में रोज सुबह-सुबह 'भस्म आरती' होती है. भस्म को भगवान शिव का पवित्र श्रृंगार माना जाता है. राख किसी भी चीज का आखिरी रूप होती है, चाहे कुछ भी जलाया जाए, आखिर में वह राख ही बन जाता है. यहां तक कि मिट्टी भी जलने पर राख बन जाती है. राख सभी चीजों की आखिरी अवस्था को दिखाती है और याद दिलाती है कि सृष्टि नश्वर है. भस्म से खुद को अलंकृत करके, भगवान शिव मानव शरीर के बारे में अंतिम सत्य बताते हैं.

महाकाल की भस्म आरती सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह जिंदगी की सच्चाई की एक सुंदर याद दिलाती है. यह भस्म हमें सिखाती है कि सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन आत्मा और भगवान का प्यार हमेशा रहता है. जब हम भक्ति से प्रार्थना करते हैं, मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, और अपने दिल को पवित्र रखते हैं, तो हमें भगवान महाकाल का शक्तिशाली आशीर्वाद मिलता है।

इस आरती का महत्व मुख्य रूप से इन बातों से समझा जा सकता है

  • जीवन और मृत्यु का चक्र- राख शरीर के नश्वर स्वभाव और मृत्यु के परम सत्य का प्रतीक है. महाकाल (समय के देवता) ही मृत्यु के स्वामी हैं. शिवलिंग पर राख चढ़ाने से यह संदेश मिलता है कि इस भौतिक दुनिया में सब कुछ क्षणभंगुर है और आखिर में राख बन जाएगा. यह एहसास हमें जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में जागरूक करता है और हमें 'मोक्ष' (मुक्ति) पाने के लिए प्रेरित करता है.
  • नकारात्मकता का विनाश- माना जाता है कि भस्म आरती के दौरान माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है. मंत्रों का जाप, शंख की ध्वनि और डमरू की आवाज से ऐसी तरंगें पैदा होती हैं जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं. इस आरती में शामिल होने वाले भक्तों को एक दिव्य और शक्तिशाली अनुभव होता है.
  • आत्म-शुद्धि का प्रतीक- भस्म को शुद्धिकरण का प्रतीक भी माना जाता है. इसे शरीर पर लगाने से पापों का शमन होता है और मन-आत्मा की शुद्धि होती है. भस्म आरती में भाग लेना भक्तों के लिए एक दुर्लभ और अविस्मरणीय अनुभव माना जाता है, जिससे उन्हें महादेव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आध्यात्मिक शांति आती है.

पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व

  • भगवान शिव को भस्म (पवित्र राख) चढ़ाने की परंपरा प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ी है. शिव पुराण के अनुसार, जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर (तीन राक्षसों) का विनाश किया, तो उस विनाश से उत्पन्न राख से उनका शरीर ढका हुआ था.
  • सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, तो शोक में डूबे भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकते रहे. जब भगवान विष्णु ने शिव को उनके दुख से मुक्त करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को अलग किया, तो उनके हाथों में केवल उनके शरीर की राख ही बची. अपने प्रेम और विछोह के दर्द की याद में, उन्होंने उस राख को अपने शरीर पर मल लिया। इस कार्य को उनके पूर्ण वैराग्य का प्रतीक माना जाता है.
  • ऋषि दधीचि और शिव का स्वरूप- एक अन्य कथा के अनुसार, जब शिव ने ब्रह्मांड के संहारक का रूप धारण किया, तो उन्होंने संसार की नश्वरता को दर्शाने के लिए राख को अपने आभूषण के रूप में अपनाया. राख इस सत्य का प्रतीक है कि अंत में सब कुछ धूल में मिल जाता है.
  • दूषण नाम के एक राक्षस का वध- पौराणिक कथाओं के अनुसार, उज्जैन में दूषण नाम के एक राक्षस ने भारी तबाही मचाई थी. तब भगवान शिव ने महाकाल का रूप धारण किया, उस राक्षस का वध किया और उसे जलाकर राख (भस्म) बना दिया. इसके बाद उन्होंने उसी राख को अपने शरीर पर धारण किया. यह परंपरा तब से चली आ रही है. यह कथा बुराई का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने में भगवान शिव की भूमिका को दर्शाती है.

राख धारण करने का आध्यात्मिक महत्व

  • राख इस बात की याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है और अंततः पृथ्वी में (राख के रूप में) विलीन हो जाएगा. जिस प्रकार अग्नि हर उस चीज को शुद्ध कर देती है जिसे वह जलाती है, उसी प्रकार राख को अत्यंत पवित्र माना जाता है.
  • भस्म को शुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. इसे शरीर पर लगाने से पाप धुलते हैं और मन व आत्मा शुद्ध होती है. भस्म आरती में शामिल होना भक्तों के लिए एक दुर्लभ और अविस्मरणीय अनुभव माना जाता है, जिससे उन्हें महादेव का आशीर्वाद और जीवन में आध्यात्मिक शांति मिलती है.

भगवान शिव और भस्म का संबंध पौराणिक कथाओं से कहीं ज्यादा है, इसके पीछे गहरे साइंटिफिक कारण हैं. जैसे कि...
पुराने ग्रंथों और आयुर्वेद में भी राख लगाने के कुछ प्रैक्टिकल फायदों के बारे में बताया गया है...

  • डिसइंफेक्टेंट गुण: राख शरीर के पोर्स को साफ रखती है और स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले जर्म्स से बचाती है
  • टेम्परेचर रेगुलेशन: विभूति या राख) शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करती है, जो खास तौर पर खराब मौसम में साधना करने वाले योगियों के लिए फायदेमंद है.
  • एनर्जी कंजर्वेशन: ऐसा माना जाता है कि शरीर पर राख लगाने से प्राणिक एनर्जी (जरूरी जीवन शक्ति) की कमी कम होती है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WHEN WILL SAWAN BEGIN IN 2026
WHAT IS THE BHASMA AARTI OF MAHAKAL
SAWAN 2026 KAB HAI
LORD MAHAKAL HOLDS BHASMA
BHASMA AARTI SIGNIFICANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.