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Special: जानिए भगवान महाकाल को क्यों प्रिय है भस्म? शिवलिंग पर भस्म लगाने का कारण और महत्व जानकर आप रह जाएंगे हैरान

सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है. इस साल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस दौरान, बड़ी संख्या में भक्त उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं. इस पवित्र महीने में बाबा महाकाल का आशीर्वाद पाना और विश्व-प्रसिद्ध 'भस्म आरती' के दर्शन करना हिंदू धर्म के कई अनुयायियों का एक सपना होता है. आइए इस खबर में लखनऊ के मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा से समझते हैं कि इस अलौकिक रस्म का क्या महत्व है और इसे देखना इतना सौभाग्यशाली क्यों माना जाता है...

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कदम रखते ही, आप गहरी शांति और सुकून का अनुभव करते हैं. ऐसा लगता है मानो बाहरी दुनिया का शोर अचानक गायब हो गया हो और समय की गति थम गई हो. वहां की हवा, पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी और सदियों से की जा रही प्रार्थनाओं की गूंज मिलकर एक अनोखी ऊर्जा पैदा करती हैं. यह एनर्जी केवल शारीरिक रूप से महसूस नहीं होती, बल्कि यह आपके मन को बेचैन करने वाली सोच और चिंता को भी शांत करती है. उस पल में, आपका अहंकार और रोजाना की चिंताएं मामूली लगने लगती हैं, और आप खुद को एक विशाल, दैवीय शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. यही शांति आत्मा को झकझोरती है और गहरा आध्यात्मिक सुकून देती है.

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां कई तरह के मंदिर हैं जो आध्यात्मिकता, विरासत और सांस्कृतिक विविधता की गहरी भावना को दर्शाते हैं. इनमें से मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर का खास महत्व है. भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बारह पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है. इसे अनोखा माना जाता है क्योंकि यहां के देवता स्वयंभू (अपने आप प्रकट हुए) हैं और उनका मुख दक्षिण की ओर (दक्षिणमुखी) है. यह मंदिर खास तौर पर अपनी भस्म आरती के लिए मशहूर है. दुनिया भर में मशहूर यह रस्म रोजाना ब्रह्म मुहूर्त (सुबह होने से ठीक पहले का शुभ समय) के दौरान की जाती है और इसका जीवन-मरण के चक्र से गहरा संबंध है. यह एक शानदार और आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करने वाला समारोह है. इस अनोखे और जीवन बदलने वाले अनुभव को देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं.

भस्म आरती क्या है?

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा के मुताबिक, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की भस्म आरती (राख से की जाने वाली पूजा) मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है. यह अनोखी पूजा रोज सुबह 4:00 बजे होती है, जिसमें भगवान शिव के लिंगम को पवित्र राख (भस्म) से ढका जाता है. गहरे प्रतीकात्मक अर्थों वाली यह परंपरा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र को दर्शाती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की भूमिका के मुख्य पहलू हैं. इस समारोह में राख का उपयोग शिव की विनाश और पुनर्निर्माण की परिवर्तनकारी शक्ति पर जौर देता है, साथ ही अस्तित्व की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को भी उजागर करता है. भक्तों और भगवान शिव के दिव्य रूप के बीच संबंध बनाने के अलावा, भस्म आरती कभी न खत्म होने वाली आध्यात्मिक यात्रा की याद दिलाती है.

इस यादगार अनुभव को देखने के लिए देश विदेश के हर कोने से लोग उज्जैन आते हैं. सुबह-सुबह मंदिर का शांत और सुकून भरा माहौल मन को बहुत सकारात्मकता से भर देता है. ऐतिहासिक रूप से, महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए रात में श्मशान घाट पर जलाई गई पहली चिता की राख का इस्तेमाल किया जाता था. हालांकि, समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आया है और अब गाय के गोबर से तैयार ताजी राख का इस्तेमाल किया जाता है.

दिन में 6 बार होती है महाकाल की आरती

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, महाकाल की पूरे दिन में 6 बार आरती होती है, जिसमें सबसे खास भस्म आरती है. भस्म आरती को देखने के लिए देश-विदेश से लाखों की संख्या में भक्त आते हैं. ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली इस आरती में भगवान शिव को घटा टोप स्वरूर दिया जाता है. भस्म आरती के लिए एक सूती कपड़ा लिया जाता है और उसे बांधकर शिवलिंग पर बिखेरते हुए आरती की जाती है. महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना जरूरी होता है.