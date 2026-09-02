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जानें Gen Z का ब्यूटी मंत्र, सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है 'गोल्डन टिप्स' नाम का एक नया ब्यूटी ट्रेंड?

Gen Z की महिलाएं त्वचा की समस्याओं से बचने और चमक पाने के लिए केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय, क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग...

Discover Gen Z's beauty mantra: Why is a new beauty trend called 'Golden Tips' going viral on social media?
जानें Gen Z का ब्यूटी मंत्र, सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 2, 2026 at 8:50 PM IST

6 Min Read
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बहुत से लोग मानते हैं कि चमकदार लुक पाने के लिए कमर्शियल ब्यूटी प्रोडक्ट्स या मेकअप का इस्तेमाल जरूरी है. लेकिन, Gen Z की महिलाएं इस सोच को चुनौती दे रही हैं. वे न सिर्फ यह मानती हैं कि असली सुंदरता सादगी में है, बल्कि उसे अपनाती भी हैं. Gen Z आजकल अपनी दादी-नानी के जमाने के घरेलू नुस्खों को अपना रही है और हल्दी, बेसन, ताजी मलाई और मुल्तानी मिट्टी जैसी चीजों को सोशल मीडिया पर 'गोल्डन टिप्स' के तौर पर शेयर कर रही है. यह ट्रेंड स्किनकेयर के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है और लोगों को केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.

मेकअप के बजाय सादगी को चुनती
जहां बहुत से लोग मेकअप से काले धब्बों और मुंहासों को छिपाने की कोशिश करते हैं, वहीं Gen Z की महिलाएं स्किन की समस्याओं को रोकने के लिए पहले से ही सही कदम उठाने पर ध्यान देती हैं. केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय, वे एक आसान रूटीन फॉलो करती हैं (जैसे कि क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन लगाना) ताकि उन्हें अंदर से नेचुरल ग्लो मिल सके. इसके अलावा, वे दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी खास स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स चुनती हैं और प्रोडक्ट्स के लेबल को ध्यान से पढ़ती हैं. उनका मानना ​​है कि जब स्किन अंदर से हेल्दी होती है, तो बाहर से भी नेचुरल ग्लो आता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरीके से मेकअप की जरूरत कम हो जाती है, जिससे उनकी स्किन की हेल्थ बनी रहती है.

Discover Gen Z's beauty mantra: Why is a new beauty trend called 'Golden Tips' going viral on social media?
जानें Gen Z का ब्यूटी मंत्र, सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है (GETTY IMAGES)

सनस्क्रीन को पहली प्राथमिकता
बहुत से लोग अपनी स्किन को धूप से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सूरज की UV किरणें और मोबाइल फोन से निकलने वाली नीली रोशनी स्किन पर बुरा असर डाल सकती है, जिससे समय से पहले बुढ़ापा और काले धब्बे जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए, Gen Z इन दिक्कतों से बचने के लिए सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल करते हैं. इस कैटेगरी में, वे अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जेल-बेस्ड लोशन पसंद करते हैं.

बिना तथ्यों की जांच-पड़ताल किए किसी से प्रभावित नहीं होतीं
कुछ लोग बिना सोचे-समझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और इस्तेमाल करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस ने किसी ऐड में काम किया है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि, Gen Z की महिलाएं इसे सही तरीका नहीं मानतीं. प्रोडक्ट का प्रमोशन किसने किया, इस पर ध्यान देने के बजाय, वे ऑनलाइन रिसर्च करती हैं कि क्या वह उनकी त्वचा के लिए सही है या ब्यूटी एक्सपर्ट्स से सलाह लेती हैं. इसके अलावा, Gen Z अपनी दादी-नानी के समय से चले आ रहे पारंपरिक ब्यूटी टिप्स को सीखने और अपनाने में भी दिलचस्पी दिखा रही है. वे भविष्य में त्वचा की समस्याओं से बचने और अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए ये कदम उठा रही हैं.

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जानें Gen Z का ब्यूटी मंत्र, सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है (GETTY IMAGES)

'बिना-फिल्टर' वाली सेल्फी
समाज लंबे समय से सुंदरता के कुछ खास पैमाने तय करता रहा है, जैसे गोरी त्वचा और छरहरा बदन. लेकिन, Gen Z की महिलाएं इन सोच को नकार रही हैं और इन्हें 'नुकसानदेह' मानती हैं. इसी वजह से, वे अब 'बिना फिल्टर वाली' (unfiltered) सेल्फी और तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं, जिनमें वे वैसी ही दिखती हैं जैसी असल में हैं. वे तनाव, PMS और हार्मोनल बदलावों जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करने से नहीं हिचकिचातीं, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से अक्सर मुहांसे, काले धब्बे और बाल झड़ने जैसी सुंदरता से जुड़ी समस्याएं होती हैं. यह खुलापन ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे दूसरों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है और इस विचार को मजबूत करता है कि असली सुंदरता आत्मविश्वास में है. फिर भी, इस पॉजिटिव सोच के बावजूद, वे सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को अनफॉलो करने में हिचकिचाती नहीं हैं जो बॉडी-शेमिंग करता है या दूसरों को उनके दिखने के लिए शर्मिंदा करता है. ऐसा करके, Gen Z महिलाएं सेल्फ-लव के असली मतलब को फिर से परिभाषित कर रही हैं.

बालों में तेल लगाना
हेल्दी बालों के लिए तेल लगाना जरूरी है, यह सलाह हमारी दादी-नानी के ज़माने से चली आ रही है और अब Gen Z की लड़कियां भी इस आदत को अपना रही हैं. जब भी उन्हें समय मिलता है, वे बालों में तेल लगाती हैं, अच्छी तरह मसाज करती हैं, रात भर लगा रहने देती हैं और अगली सुबह धो लेती हैं. हालांकि, अगर समय कम हो, तो एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि बाल धोने से एक-दो घंटे पहले बालों और जड़ों में तेल लगाकर मसाज की जाए. उनका मानना ​​है कि बाल तभी घने और काले होते हैं जब जड़ें हेल्दी हों.

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