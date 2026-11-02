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ब्लड शुगर बढ़ने की चिंता किए बगैर डायबिटीज के मरीज इन 9 टिप्स को फॉलो कर लें मिठाइयों का मजा

ब्लड शुगर बढ़ने की चिंता किए बगैर डायबिटीज के मरीज इन 9 टिप्स को फॉलो कर लें मिठाइयों का मजा ( GETTY IMAGES )

दीवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. जल्द ही, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठेगा, मिट्टी के दीयों की चमक, रंगोली के जीवंत रंग और रसोई से आती ताजी बनी मिठाइयों की महक से घर भर जाएगा. दीवाली के दौरान, घरों में पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन स्नैक्स (जैसे बेसन के लड्डू, गुजिया, काजू कतली और चकली) बनाए जाते हैं. त्योहारों के इस मौसम में हम चाहे खुद पर कितना भी काबू रखने की कोशिश करें, लेकिन जब सामने इतनी तरह-तरह की मिठाइयां हों, तो खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है.

अक्सर लोग अनजाने में ही त्योहार के बहाने रोजाना दो-तीन मिठाइयां खा ही लेते हैं. हालांकि, रोज इतनी मिठाइयां खाने की आदत आपकी सेहत और वजन पर बुरा असर डाल सकती है. दिवाली की खुशियों और स्वाद का पूरा मजा लेने के साथ-साथ अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए मिठाइयों की मात्रा को सीमित रखना और सोच-समझकर खाना ही सबसे अच्छा तरीका है.