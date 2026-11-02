ब्लड शुगर बढ़ने की चिंता किए बगैर डायबिटीज के मरीज इन 9 टिप्स को फॉलो कर लें मिठाइयों का मजा
दिवाली के दौरान सेहतमंद रहते हुए खाने का आनंद लेने और खुद को फिट रखने के लिए कुछ आसान और उपयोगी टिप्स अपनाए जा सकते...
Published : November 2, 2026 at 1:51 PM IST
दीवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. जल्द ही, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठेगा, मिट्टी के दीयों की चमक, रंगोली के जीवंत रंग और रसोई से आती ताजी बनी मिठाइयों की महक से घर भर जाएगा. दीवाली के दौरान, घरों में पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन स्नैक्स (जैसे बेसन के लड्डू, गुजिया, काजू कतली और चकली) बनाए जाते हैं. त्योहारों के इस मौसम में हम चाहे खुद पर कितना भी काबू रखने की कोशिश करें, लेकिन जब सामने इतनी तरह-तरह की मिठाइयां हों, तो खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है.
अक्सर लोग अनजाने में ही त्योहार के बहाने रोजाना दो-तीन मिठाइयां खा ही लेते हैं. हालांकि, रोज इतनी मिठाइयां खाने की आदत आपकी सेहत और वजन पर बुरा असर डाल सकती है. दिवाली की खुशियों और स्वाद का पूरा मजा लेने के साथ-साथ अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए मिठाइयों की मात्रा को सीमित रखना और सोच-समझकर खाना ही सबसे अच्छा तरीका है.
इसके अलावा, दिवाली के दौरान सेहतमंद रहते हुए खाने का आनंद लेने और खुद को फिट रखने के लिए कुछ आसान और उपयोगी टिप्स अपनाए जा सकते हैं. यहां 9 आसान और असरदार टिप्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, और बिना किसी पछतावे के दीवाली का भरपूर आनंद ले सकते हैं. जो इस प्रकार है...
सही मिठाई चुनें और खाने की आदतों में बदलाव करें- दिवाली के दौरान आप मिठाइयों से पूरी तरह परहेज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी खाने की आदतों में कुछ बदलाव जरूर कर सकते हैं.
- दूध मूंग दाल से बने मीठे व्यंजन: मूंग दाल और दूध से बना पायसम प्रोटीन से भरपूर होता है. इसमें डाले जाने वाले मेवे (जैसे किशमिश और काजू) और घी स्वस्थ वसा प्रदान करते हैं, जिससे यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है.
- तली हुई मिठाइयों से बचें: गुलाब जामुन और जलेबी जैसी चीनी की चाशनी में डूबी हुई तली हुई मिठाइयों से बचना सबसे अच्छा है.ये ब्लड शुगर के स्तर में अचानक वृद्धि का कारण बन सकती हैं.
- खाली पेट मिठाई न खाएं: आपको खाली पेट मिठाई नहीं खानी चाहिए. आप भरपेट भोजन करने के बाद या बादाम, अखरोट या पनीर जैसे प्रोटीन युक्त नाश्ते के साथ थोड़ी मात्रा में मिठाई खा सकते हैं.
त्योहारी मौसम के दौरान आहार में बदलाव करें- त्योहारी मौसम के दौरान आप जो खाना पकाते हैं उसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव करके आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं.
- मैदे की जगह अनाज का आटा: घर पर मिठाइयां बनाते समय, आप मैदे की जगह साबुत अनाज के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं. कम कैलोरी वाले शुगर के विकल्पों या प्राकृतिक मिठास देने वाली चीजों का सीमित मात्रा में उपयोग करें.
- फाइबर और प्रोटीन: अपने मुख्य भोजन में ज्यादा सब्जियां, दालें और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें.
- कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करना: अगर आप खाने के बाद मीठा (डेजर्ट) खाने की सोच रहे हैं, तो अपने भोजन में चावल या रोटी की मात्रा कम कर देना एक अच्छा विचार है.
- सही समय पर खाना: अपने भोजन का समय तय रखने से रात के समय ब्लड शुगर लेवल में होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने में मदद मिल सकती है.
स्वस्थ स्नैक्स चुनें- चाहे आप दोस्तों या रिश्तेदारों के यहां जा रहे हों या घर पर हों, तली-भुनी या कुरकुरी चीजों के बजाय उबले हुए चने, भुनी हुई मूंगफली, कटी हुई सब्जियां या मेवे (नट्स) खाएं.
एक्टिव रहें और व्यायाम करें- त्योहारों के मौसम में भी व्यायाम करना न भूलें. दोपहर या रात के खाने के बाद 15–20 मिनट तक आराम से टहलने से, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी.
अपने ब्लड शुगर लेवल पर नजर रखें– त्योहारों के मौसम में, आपको अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच सामान्य दिनों की तुलना में अधिक सावधानी से करनी चाहिए. इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह के खाने-पीने की चीजों या मिठाइयों से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है.
पानी पीने पर ध्यान दें – त्योहारों की भागदौड़ के बीच पानी पीना न भूलें। शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखने से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स से बचें और इनकी जगह हर्बल टी या नींबू पानी लें.
दवा और इंसुलिन समय पर लें- त्योहारों के दौरान काम या यात्रा के कारण अपनी दवाइयां लेना न भूलें. अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई इंसुलिन या अन्य गोलियां हमेशा समय पर लें.
प्राथमिक उपचार- ब्लड शुगर लेवल अचानक कम हो जाने (हाइपोग्लाइसीमिया) की स्थिति के लिए, हमेशा अपने पास ग्लूकोज टैबलेट, कैंडी या फलों का रस रखना अच्छा रहता है.
तनाव और आराम – दिवाली के दौरान, घर की साफ-सफाई और मेहमानों की आवभगत जैसे कामों से तनाव और थकान हो सकती है. तनाव बढ़ने से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है. इसलिए, ध्यान (मेडिटेशन), योग या सांस लेने के व्यायाम के जरिए मन को शांत रखना और पर्याप्त आराम करना बहुत जरूरी है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)