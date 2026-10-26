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धनतेरस 2026: इस दौरान क्या करें और क्या न करें

धनतेरस 2026: इस दौरान क्या करें और क्या न करें ( GETTY IMAGES )

धनतेरस 2026: धनतेरस धन और समृद्धि का त्योहार है. हिंदू धर्म में इसे बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस शुभ दिन पर, लोग भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और नई चीजें खरीदते हैं. 'धनत्रयोदशी' के नाम से भी जाना जाने वाला यह त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है. इस वर्ष, धनतेरस शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का समय बहुत खुशी, उत्सव और उत्साह से भरा होता है.

दीवाली का उत्सव धनतेरस के दिन से शुरू होता है. यह त्योहार समृद्धि, धन और सौभाग्य से जुड़ा है. इस शुभ अवसर पर, लोग अपने घरों के लिए नई चीजें खरीदते हैं, जिनमें सोना, चांदी और अन्य धातुओं से बनी वस्तुएं भी शामिल हैं. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं. दूसरे शब्दों में, लोगों को पता होना चाहिए कि धनतेरस के दिन किन चीजों को करने और खरीदने से बचना चाहिए...