धनतेरस 2026: इस दौरान क्या करें और क्या न करें
माना जाता है कि देवी लक्ष्मी उन जगहों पर आती हैं जो साफ-सुथरी होती हैं. इसलिए, ध्यान रखें कि धनतेरस से एक दिन पहले आपका...
Published : October 26, 2026 at 7:06 PM IST
धनतेरस 2026: धनतेरस धन और समृद्धि का त्योहार है. हिंदू धर्म में इसे बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस शुभ दिन पर, लोग भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और नई चीजें खरीदते हैं. 'धनत्रयोदशी' के नाम से भी जाना जाने वाला यह त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है. इस वर्ष, धनतेरस शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का समय बहुत खुशी, उत्सव और उत्साह से भरा होता है.
दीवाली का उत्सव धनतेरस के दिन से शुरू होता है. यह त्योहार समृद्धि, धन और सौभाग्य से जुड़ा है. इस शुभ अवसर पर, लोग अपने घरों के लिए नई चीजें खरीदते हैं, जिनमें सोना, चांदी और अन्य धातुओं से बनी वस्तुएं भी शामिल हैं. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं. दूसरे शब्दों में, लोगों को पता होना चाहिए कि धनतेरस के दिन किन चीजों को करने और खरीदने से बचना चाहिए...
धनतेरस पर क्या करें
- झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए.
- माना जाता है कि देवी लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां साफ-सफाई होती है. इसलिए, ध्यान रखें कि धनतेरस से एक दिन पहले आपके घर की अच्छी तरह से सफाई हो जाए
- धनतेरस पर गायों की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें आरोग्य (स्वास्थ्य) का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, बीमार लोगों की मदद करें और उन्हें दवाइयां दान करने के बारे में सोचें.
- इस दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी से जुड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए.
- इस दिन धातु की बनी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है. माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे साल देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद बना रहता है.
धनतेरस पर क्या न करें
- इस शुभ दिन पर चाकू, कांटे (फोर्क) या कैंची जैसी धारदार चीजें खरीदने से बचें.
- इस दिन कोई भी चीज बेचने से बचें, क्योंकि इस दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा है.
- मांसाहारी या 'तामसिक' (अशुद्ध) भोजन, जैसे अंडे, लहसुन और प्याज का सेवन न करें. इस त्योहार के दौरान केवल 'सात्विक' (शुद्ध) भोजन ही लें.
- चूंकि यह दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए किसी को भी पैसे उधार देने से बचें.
- अपने घर को दीयों और रोशनी से सजाएं, ताकि आपका घर खुशियों की चमक से भर जाए.
- इस दिन जुआ खेलने या शराब पीने जैसी नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें.
देवी लक्ष्मी की तस्वीर: धनतेरस के दिन, देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर घर लाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान हों और धन-समृद्धि प्रदान कर रही हों. इस तस्वीर में दोनों तरफ एक-एक हाथी भी होने चाहिए, जिनकी सूंड ऊपर की ओर उठी हो. ऐसी तस्वीर को अत्यंत शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि पूजा करने के बाद, इस तस्वीर को तिजोरी में या घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए. ऐसा करने से घर में सुख, शांति और धन का आगमन होता है.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)