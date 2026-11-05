Dhanteras 2026: धनतेरस का क्या है महत्व? जानिए इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं?
धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, ब्लेड और अन्य धारदार चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है. ऐसी चीजें खरीदने से घर में कलह या विवाद हो...
Published : November 5, 2026 at 2:31 PM IST
धनतेरस 2026 शुक्रवार, 6 नवंबर को मनाया जाएगा, जो पांच दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है. धनतेरस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है. इसलिए इसे धन-त्रयोदशी भी कहते हैं. पुरानी कहानियों और समुद्र मंथन की कहानी के मुताबिक, इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए थे. उन्हें आयुर्वेद का जनक और देवताओं का डॉक्टर माना जाता है. भगवान धन्वंतरि ने बीमार लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया था. इसी वजह से इस दिन को धन्वंतरि जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है.
इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान यमराज की पूजा की जाती है. इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या दूसरी नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है ताकि घर में खुशियां और खुशहाली आए. यह त्योहार धन, खुशहाली और अच्छी सेहत से जुड़ा है. कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस की शाम को यमराज के लिए दीपदान किया जाता है, जिसे यम दीपम भी कहते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलता हुआ दीया रखने से अकाल मृत्यु का डर दूर होता है और यमराज खुश होते हैं.
आज इस खबर में विस्तार से जानें कि धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही, यह भी जानें कि किन चीजों को घर लाने से सुख-समृद्धि आ सकती है...
धनतेरस के दिन क्या करें
- इस दिन अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें और उसे अच्छे से सजाएं. माना जाता है कि देवी लक्ष्मी साफ-सुथरे घरों में ही वास करती हैं. घर से बेकार, टूटी-फूटी या खराब हो चुकी चीजों को हटा दें.
- धनतेरस पर नई और शुभ चीजें खरीदना एक आम परंपरा है. सोना खरीदना पारंपरिक तो है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है. इस दिन सोना, चांदी, धातु के बर्तन, सिक्के, दीये, झाड़ू या धनिया के बीज खरीदना शुभ माना जाता है. जब भी कोई नया बर्तन घर लाएं, तो उसे खाली न रखें. बल्कि उसमें चावल, चीनी या पानी भर दें.
- इस दिन 'यम दीपक' जरूर जलाएं- भगवान यम के लिए दीपक जलाना धनतेरस की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है.
- धनतेरस के दिन दान देना बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें या पैसे दान किए जा सकते हैं. आप जरूरतमंदों को खाना खिला सकते हैं, सामुदायिक रसोई (जैसे लंगर या भंडारे) में योगदान दे सकते हैं, या मजदूरों की मदद कर सकते हैं. इस दिन किए गए ऐसे सभी कार्य शुभ माने जाते हैं और इनका पुण्य फल मिलता है.
- घर का माहौल शांत रखें. सभी से प्यार से बात करें और झगड़े से बचें.
धनतेरस पर क्या न करें
- धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, ब्लेड और अन्य धारदार चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है. ऐसी चीजें खरीदने से घर में कलह या विवाद हो सकता है
- इस दिन लोहे की वस्तुएं, कांच का सामान, सिरेमिक की चीजें और कई परंपराओं के अनुसार एल्युमिनियम से बनी चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए
- इस दिन काले रंग के कपड़े, जूते-चप्पल या सजावट का सामान खरीदने से भी परहेज करना चाहिए
- घर में कोई नया बर्तन लाते समय उसे किसी चीज (जैसे अनाज या पानी) से भर लेना चाहिए. कभी भी खाली बर्तन घर के अंदर नहीं लाना चाहिए.
- धनतेरस के दिन किसी को भी उधार पैसा नहीं देना चाहिए. माना जाता है कि यह दिन घर में धन के आगमन के लिए है, न कि धन के बाहर जाने के लिए.
- इस दिन पुराने कर्ज चुकाने या किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन (दूसरों को पैसे भेजने) से भी बचना चाहिए. साथ ही, कर्ज लेकर सोना या अन्य महंगी भी नहीं खरीदना चाहिए.
- धनतेरस के दिन मांसाहारी भोजन करने से मना किया जाता है, क्योंकि यह दिन पूरी तरह से भक्ति और पूजा-पाठ के लिए समर्पित होता है.
- इस दिन शराब के सेवन से भी बचना चाहिए, खासकर पूजा-पाठ या अनुष्ठान करने से पहले.
- पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन बाल कटवाना, शेविंग करना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है, खासकर दोपहर या शाम के समय. हालांकि बाल धोने पर कोई सख्त मनाही नहीं है, लेकिन नहाने और तैयार होने की प्रक्रिया शाम की पूजा-पाठ और अनुष्ठानों से पहले पूरी कर लेनी चाहिए
- कई ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञ धनतेरस के दिन 'गृह प्रवेश' (नए घर में जाना) न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस समय 'वास्तु' सुप्त अवस्था में होती है.
- इस दिन जुआ खेलने से बचें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)