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Dhanteras 2026: धनतेरस का क्या है महत्व? जानिए इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

Dhanteras 2026: धनतेरस का क्या है महत्व? जानिए इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ( IANS )

धनतेरस 2026 शुक्रवार, 6 नवंबर को मनाया जाएगा, जो पांच दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है. धनतेरस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है. इसलिए इसे धन-त्रयोदशी भी कहते हैं. पुरानी कहानियों और समुद्र मंथन की कहानी के मुताबिक, इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए थे. उन्हें आयुर्वेद का जनक और देवताओं का डॉक्टर माना जाता है. भगवान धन्वंतरि ने बीमार लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया था. इसी वजह से इस दिन को धन्वंतरि जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है.

इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान यमराज की पूजा की जाती है. इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या दूसरी नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है ताकि घर में खुशियां और खुशहाली आए. यह त्योहार धन, खुशहाली और अच्छी सेहत से जुड़ा है. कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस की शाम को यमराज के लिए दीपदान किया जाता है, जिसे यम दीपम भी कहते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलता हुआ दीया रखने से अकाल मृत्यु का डर दूर होता है और यमराज खुश होते हैं.