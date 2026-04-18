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लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बच पाते महीने के अंत तक पैसे, तो इन 7 तरीके जरूर आजमाएं, जानें पैसे बचाने के सबसे स्मार्ट हैक्स

लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बच पाते महीने के अंत तक पैसे, तो इन 7 तरीके जरूर आजमाएं, जानें पैसे बचाने के सबसे स्मार्ट तरीके ( GETTY IMAGES )

सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हम जो भी करते हैं, उसमें किसी न किसी तरह से खर्च होता है. दूध खरीदना, बस किराए पर लेना, अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करना सब इसमें शामिल है. यह सबकी कहानी है! असल में, छोटे-मोटे खर्चे 'दीमक' की तरह होते हैं, वे दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे-धीरे पूरा बजट खत्म कर देते हैं. इसे 'लाटे फैक्टर' भी कहते हैं, जहां रोज के छोटे-छोटे खर्चे महीने के आखिर में बड़ी रकम बन जाते हैं.

लेकिन, खर्चों के अलावा, अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचाना भी जरूरी है. बचत का मतलब कंजूसी करना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सही दिशा में लगाना है ताकि भविष्य सुरक्षित रहे. अपनी लाइफस्टाइल से समझौता किए बिना बचत शुरू करने के लिए, आप इस खबर में दिए गए सुझावों को अपना सकते हैं, जो इस प्रकार है...