लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बच पाते महीने के अंत तक पैसे, तो इन 7 तरीके जरूर आजमाएं, जानें पैसे बचाने के सबसे स्मार्ट हैक्स
इन टिप्स को फॉलो करके आपको महीने के आखिर में पता चल जाएगा कि आपने सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पर खर्च किए, फिर आप...
Published : April 18, 2026 at 7:53 PM IST
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हम जो भी करते हैं, उसमें किसी न किसी तरह से खर्च होता है. दूध खरीदना, बस किराए पर लेना, अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करना सब इसमें शामिल है. यह सबकी कहानी है! असल में, छोटे-मोटे खर्चे 'दीमक' की तरह होते हैं, वे दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे-धीरे पूरा बजट खत्म कर देते हैं. इसे 'लाटे फैक्टर' भी कहते हैं, जहां रोज के छोटे-छोटे खर्चे महीने के आखिर में बड़ी रकम बन जाते हैं.
लेकिन, खर्चों के अलावा, अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचाना भी जरूरी है. बचत का मतलब कंजूसी करना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सही दिशा में लगाना है ताकि भविष्य सुरक्षित रहे. अपनी लाइफस्टाइल से समझौता किए बिना बचत शुरू करने के लिए, आप इस खबर में दिए गए सुझावों को अपना सकते हैं, जो इस प्रकार है...
- अपने खर्चों की प्लानिंग करें: बचत करने का पहला कदम यह जानना है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है. रोजाना के छोटे-छोटे खर्चों को भी नोटबुक में लिखने की आदत डालें. दरअसल, दूध के बिल से लेकर सब्जी खरीदने और चाय पीने तक, हर चीज का हिसाब रखने से आपको महीने के आखिर में पता चल जाएगा कि आपने किस चीज पर ज्यादा पैसे खर्च किए. इससे आपको गैर-जरूरी खर्चों को पहचानने और अगले महीने उनसे बचने में मदद मिलेगी. अगर आप महीने में खर्च की लिमिट तय कर देंगे, तो पैसे की बर्बादी अपने आप कम हो जाएगी.
- घर पर खाना बनाकर खाएं: आजकल बहुत से लोगों को बाहर खाने की आदत हो गई है. हम अक्सर रेस्टोरेंट में काफी पैसे खर्च कर देते हैं. ऐसे में, घर पर खाना बनाना और खाना आपकी हेल्थ और आपके बजट दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है. इससे न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि यह भी पक्का होता है कि आप ताजा और पौष्टिक खाना खाएं. घर पर खाना बनाना आसान और स्ट्रेस-फ्री बनाने के लिए, हफ्ते की शुरुआत में ही सब्जियां खरीद लें और अपना मेन्यू पहले से प्लान कर लें. ऑफिस जाते समय अपने साथ ले जाने के लिए घर से अपना लंच पैक करें. इससे आपके महीने के खर्चों में भी काफी बचत हो सकती है. घर का पैक्ड लंच आपकी उम्मीद से भी ज्यादा पैसे बचाएगा. इस आदत से न सिर्फ पैसे बल्कि सेहत भी बचता है.
- सब्सक्रिप्शन कम करें: आजकल हम मोबाइल ऐप्स, मूवी स्ट्रीमिंग ऐप्स वगैरह जैसी कई चीजों के लिए हर महीने पैसे देते हैं. इनमें से कई ऐप्स का पूरा इस्तेमाल नहीं होता. सिर्फ वही ऐप्स रखें जिनकी आपको सच में जरूरत है और बाकी को तुरंत कैंसिल कर दें. इसी तरह, अगर आपके पास जिम की मेम्बरशिप नहीं है और आप जिम नहीं जाते हैं, तो वह भी बंद कर दें. इसके बजाय, पार्क में घूमने या घर पर एक्सरसाइज करने जैसे ऑप्शन पर विचार करें. इस तरह की छोटी-छोटी बचत बड़ी रकम बन सकती है.
- बिजली की बचत: बिजली और पानी का उपयोग कम करने से आपके घरेलू बजट में काफी फर्क पड़ सकता है. कमरे से बाहर निकलते समय पंखे और लाइट बंद करने की आदत डालें. पुराने बल्बों की जगह LED बल्ब लगाने से आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा. दिन में खिड़कियां खुली रखें ताकि नेचुरल लाइट अंदर आ सके. बिजली के अप्लायंस को बिना वजह चालू न छोड़ें, इससे महीने के आखिर में आपके बिजली के बिल में काफी कमी आएगी.
- ट्रांसपोर्टेशन का खर्च: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से, आपकी कार का इस्तेमाल करना महंगा हो सकता है. बेहतर होगा कि आप दोस्तों के साथ कारपूल करें या ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. आप साइकिल चला सकते हैं या घूम सकते हैं. इससे आपके पैसे बचेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी. अपनी कार की रेगुलर सर्विस करवाएं और फ्यूल बचाने के लिए अपने टायरों में हवा का प्रेशर सही रखें. इससे आपके लंबे सफर का खर्च कम होगा. अपनी गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए करें.
- पैसे मैनेज करना: आजकल हर कोई मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल करता है. हम आसानी से पैसे खर्च कर देते हैं, बिना खर्च के बारे में सोचे. इसके बजाय, जब भी आप कुछ खरीदें तो कैश में पेमेंट करने की आदत डालें. जब हमारा कैश कम होने लगता है, तो हमें अच्छी तरह पता चल जाता है कि हमारे पास कितना पैसा है और कितना कम बचा है. इससे हमें फालतू की चीजें खरीदने से बचने में मदद मिलती है.
- थोक में खरीदारी: एक महीने का राशन और घर का सामान थोक में खरीदना किफायती होता है. अगर आप चीजें अलग-अलग करके खरीदते हैं, तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. जब छूट (discount) मिल रही हो, तो सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें. सिर्फ छूट के चक्कर में बेकार की चीजें खरीदकर अपना पैसा बर्बाद न करें. कोई भी चीज खरीदने से पहले, यह पक्का कर लें कि आपको सचमुच उसकी जरूरत है, और उसके बाद ही उसे खरीदें. सही योजना बनाना ही पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)