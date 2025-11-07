ETV Bharat / lifestyle

जीरा vs अजवाइन का पानी: वजन घटाने में कौन है ज्यादा असरदार?

वजन बढ़ने के कारण हम कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज आदि, वजन घटाने के लिए इसे...

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 7, 2025 at 3:52 PM IST

6 Min Read
खराब जीवनशैली, गलत खान-पान और डेस्क वर्क के कारण मोटापा या शरीर की चर्बी बढ़ना एक आम समस्या बन गई है. कई लोग इस समस्या से परेशान हैं. मोटापा या वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. लोग अक्सर सोशल मीडिया पर इन स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभावी और आसान उपायों के बारे में वीडियो देखते और आजमाते रहते हैं. वजन घटाने के लिए सैकड़ों पेय विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकांश लोग जीरा पानी और अजवाइन पानी को सबसे प्रभावी मानते हैं.

बता दें, जीरा और अजवाइन दोनों का इस्तेमाल भारतीय व्यंजनों में मसाले के रूप में किया जाता है, आयुर्वेद इन्हें शरीर के लिए बेहद फायदेमंद मानता है. प्राचीन काल से ही लोग अपने आहार में जीरा और अजवाइन को विभिन्न तरीकों से शामिल करके स्वस्थ रहने की कोशिश करते रहे हैं. दोनों मसालों में जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, यही वजह है कि आयुर्वेद इनके विशेष लाभों का बखान करता है. दोनों ही वजन घटाने में भी मददगार होते हैं.

इसलिए, वजन कम करने की चाहत रखने वाले लोग इन दोनों मसालों से बनी चाय या पानी का भी सेवन करते हैं. सोशल मीडिया के जमाने में, जीरे और अजवाइन के पानी के फायदों को दर्शाने वाले वीडियो अक्सर वायरल और ट्रेंड करते रहते हैं. ऐसे में अब सवाल यह है कि वजन घटाने के लिए इन दोनों में से कौन सा पानी ज्यादा कारगर है, जीरा या अजवाइन? इस लेख में, विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, आइए जानें कि वजन घटाने के लिए जीरा या अजवाइन, दोनों में से कौन सा पानी वेट लॉस के लिए ज्यादा कारगर है...

जीरा
जीरा कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें प्रोटीन, अच्छे वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, विटामिन ए, सी और ई होते हैं. इसलिए, इसे न केवल पेट के लिए, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी एक वरदान माना जाता है. अपने प्रभावशाली पौष्टिक गुणों के कारण, जीरे का सदियों से औषधीय रूप से उपयोग किया जाता रहा है. यह एंटीऑक्सीडेंट, आवश्यक विटामिन और आयरन व मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर होता है. जब जीरे को पानी में भिगोया जाता है, तो यह आवश्यक यौगिक बनाता है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं. इसके कई लाभ हैं, जिनमें पाचन में सुधार और सूजन कम करना शामिल है. ये गुण न केवल समग्र स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, बल्कि वजन प्रबंधन में भी सहायक होते हैं.

अजवाइन
अजवाइन हमारी रसोई में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री है. जब इसे कुछ व्यंजनों में मिलाया जाता है, तो यह एक अनोखा स्वाद प्रदान करता है, जिससे व्यंजन का स्वाद ही बदल जाता है. इसका सेवन पेट की समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकता है. अजवाइन पेट दर्द, वजन घटाने, एसिडिटी और कब्ज से बचाव में मदद करती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अजवाइन में कई औषधीय गुण होते हैं. इसमें एंटी-फंगल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं. इसका सेवन पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है. अजवाइन फाइबर, अच्छे वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, पोटैशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होती है.

अजवाइन बनाम जीरा, वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है?
पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि अजवाइन और जीरा दोनों ही हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे होते हैं. हालांकि को वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि यह भूख और क्रेविंग को नियंत्रित करने में कारगर है. विशेषज्ञों के अनुसार, जीरे का पानी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है. जीरे में थाइमोल होता है, जो पाचन तंत्र को गहराई से एक्टिव करता है. इससे ग्लूकोज का स्तर अचानक बढ़ जाता है. यह स्वाभाविक रूप से चीनी की क्रेविंग, इमोशनल ईटिंग और बार-बार भूख लगने को कम करता है.

दूसरी ओर, अजवाइन का पानी पेट के एसिड को नियंत्रित करता है. इसलिए, यह पेट फूलने, गैस और एसिडिटी के लिए अच्छा काम करता है. हालांकि, भूख को कंट्रोल करने में इसका प्रभाव मध्यम होता है. पोषण प्रबंधन के लिए, अजवाइन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर, विटामिन (जैसे विटामिन सी, विटामिन के, और फोलेट), और मिनरल्स (जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम) प्रचुर मात्रा में होते हैं. ये पोषक तत्व पाचन में सहायता करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं. इसके अलावा, इसमें पानी प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपको हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सेल्स डैमेज से बचाते हैं.

इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें
अगर आप अजवाइन के पानी को अपने वजन घटाने के रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें. विशेषज्ञ एक चम्मच अजवाइन को रात भर पानी में भिगोकर सुबह हल्का गर्म करके पीने की सलाह देते हैं. आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं. हालांकि, इसे सीधे पीना भी फायदेमंद है क्योंकि यह शरीर को फाइबर प्रदान करता है. एक महीने तक रोजाना ऐसा करने से आपकी त्वचा को भी फायदा होगा क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

