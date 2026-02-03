बिना किसी वजह के रोना असल में होता है बहुत अच्छा, एक्सपर्ट्स से जानिए क्यों?
आंसू पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम (PNS) को एक्टिवेट करके स्ट्रेस कम करते हैं, आंसू शरीर को शांत करता है और आपको बेहतर महसूस कराता है.
Published : February 3, 2026 at 3:13 PM IST
रोना इंटेंस इमोशन और सिचुएशन के प्रति एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, लेकिन यह बिना किसी साफ वजह के अचानक भी हो सकता है. क्या आपने कभी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बिना किसी वजह के रोया है? तो सबसे पहले जान लें कि यह नॉर्मल है, और दूसरा, यह असल में आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, कई स्टडीज से पता चला है कि खुलकर रोने से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है और आपको बेहतर महसूस हो सकता है.
असल में, रोने से इमोशनल तौर पर आराम मिलता है. यह दबी हुई भावनाओं या स्ट्रेस को बाहर निकालने में मदद करता है और राहत और सुकून का एहसास देता है. हाल ही में एक वीडियो में, सेलिब्रिटी हार्मोन कोच पूर्णिमा पेरी ने बताया कि जब आप बिना किसी साफ वजह के रोते हैं, तो यह असल में आपके शरीर का एक समझदारी भरा रिस्पॉन्स होता है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि आंसू कमजोरी की निशानी नहीं हैं, वे रेगुलेटरी होते हैं.
बिना किसी कारण या वजह के रोना एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, जो अक्सर दबे हुई इमोशन्स, थकान या स्ट्रेस को बाहर निकालने का एक तरीका होता है. यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे शरीर इमोशनल बैलेंस को फिर से हासिल करता है.
आंसू स्ट्रेस कैसे कम करते हैं
यह बताते हुए कि रोने से स्ट्रेस कैसे कम होता है, हार्मोन कोच ने लिखा कि रोने से पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम (PNS) एक्टिवेट होता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है. आसान शब्दों में, जब आपके शरीर में कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है, तो वह रिलीज होने का रास्ता ढूंढता है. ऐसे में, रोना आपको फाइट-या-फ्लाइट स्टेट से बाहर निकाल सकता है.
अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा है। अगर आप इस स्थिति में रोते हैं, तो आपके आंसू स्ट्रेस को कम कर देंगे, जिससे आपको बेहतर महसूस होगा. बता दें, कोर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है, जिसे अक्सर "स्ट्रेस हार्मोन" कहा जाता है, जो तब निकलता है जब आपको मानसिक या शारीरिक स्ट्रेस होता है. लगातार बढ़ा हुआ कोर्टिसोल लेवल शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
क्लीवलैंड क्लिनिक द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार, खुलकर रोने से ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके सीने से कोई भारी बोझ हट गया हो. यह नेगेटिव एनर्जी को जमा होने से रोकता है जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है.
रोना कमजोरी की निशानी नहीं है
रोने से भावनाएं बाहर निकलती हैं और नर्वस सिस्टम को संकेत मिलता है कि अब आराम करना सुरक्षित है. यह प्रक्रिया शरीर को हाई-अलर्ट (लड़ने या भागने) मोड से बाहर निकालती है और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे शांत और संतुलित स्थिति बहाल करने में मदद मिलती है. अकेले रोने से अक्सर शरीर सुरक्षित महसूस करता है.
पूर्णिमा पेरी के अनुसार, अपनों के साथ सुरक्षित माहौल में रोना शारीरिक और भावनात्मक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. भावनाओं को दबाने से छाती, गले और सिर में तनाव पैदा होता है. रोने से यह अंदरूनी दबाव कम होता है, जिससे इमोशनल स्ट्रेस कम होता है और शरीर हल्का महसूस होता है.
क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आप परेशान महसूस कर रहे हैं, तो आपको रोने का मन कर सकता है. और एक बार जब आप कुछ आंसू बहा लेते हैं, तो आपको राहत महसूस हो सकती है.
इमोशन्स को दबाना मतलब हाई कोर्टिसोल
हार्मोन कोच ने बताया कि भावनाओं को दबाने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है. पूर्णिमा पेरी ने कैप्शन में लिखा कि अगर आप ज्यादा रोते हैं, तो इसका मतलब आपका शरीर टूट नहीं रहा है, वह संतुलन में वापस आने की कोशिश कर रहा है. स्ट्रेस को मैनेज करने और असुरक्षित माहौल में आंसू बहने से रोकने के लिए, आप ब्रीदिंग टेक्नीक आजमा सकते हैं, जो नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करती हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)