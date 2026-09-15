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सड़कों पर भीख मांगते नजर आएं करोड़पति बीजेपी विधायक, जानिए किस बात ने इस बड़े नेता को ऐसा करने पर किया मजबूर

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पराग शाह ने भिखारी का भेष राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं, बल्कि जैन धर्म के 'पर्युषण पर्व' और 'चातुर्मास' के दौरान अपनाया था. उन्होंने राष्ट्रीय संत नम्रमुनि महाराज साहेब की आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित होकर यह पहल की थी. भिखारी का भेष धारण करने के पीछे उनका मकसद गरीबों, जरूरतमंदों और दूसरों की मदद पर निर्भर रहने वाले लोगों के जीवन को खुद अनुभव करना और समझना था. इसके लिए उन्होंने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया, एक आम भिखारी की तरह सड़कों पर उतरे और भिक्षा मांगी.

अरबपति ने भीख क्यों मांगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से बीजेपी विधायक पराग शाह का वायरल वीडियो, जिसमें वे भिखारी का भेष धरकर सड़कों पर घूमते और भीख मांगते दिख रहे हैं, पूरी तरह से असली है. उन्होंने इस भेष में घाटकोपर की गलियों में समय बिताया, ऐसा करने का मुख्य कारण राजनीतिक प्रचार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था.

बता दें, सोशल मीडिया पर घाटकोपर से बीजेपी विधायक पराग शाह का भिखारी के भेष में एक वीडियो वायरल हो रहा है. 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में शाह ने ₹3,383 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी. हाल ही में, उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर भिखारी का भेष अपनाया और घाटकोपर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगते नजर आएं. उनका यह यह वीडियो देखकर लोगों ने हैरानी जताई है और सवाल उठाया कि आखिर इतने धनवान नेता सड़कों पर भीख क्यों मांग रहे हैं?

आमतौर पर नेता बड़े लाव-लश्कर, सुरक्षाकर्मियों और महंगी गाड़ियों के साथ घूमते हैं. लेकिन इसके बिल्कुल उलट, महाराष्ट्र के एक बीजेपी विधायक को आम लोगों के बीच घुलते-मिलते देखा गया. हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक इस चुने हुए प्रतिनिधि ने अपना राजनीतिक रुतबा, सुरक्षा और लग्जरी गाड़ियां छोड़कर, भिखारी के भेष में मुंबई की सड़कों पर घूमकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

लोगों के अलग-अलग रिएक्शन

जब पराग शाह भिखारी बनकर बाहर निकले तो लोगों के अलग-अलग रिएक्शन मिले. कुछ लोगों ने उन्हें इग्नोर किया और आगे बढ़ गए, तो कुछ ने उन्हें पैसे देकर दया दिखाई, और कुछ ने तो उन्हें खाना भी दिया. वीडियो में, लोग उन्हें कुछ जगहों से जाने के लिए भी कहते हुए देखे जा सकते हैं.

जैसे ही उसने अपना भेष बदला, हालात बदल गए

कुछ घंटों बाद, पराग शाह ने अपना भिखारी का भेष उतार दिया और अपने पुराने रूप में लौट आएं. जैसे ही वह अपने खास पॉलिटिकल स्टाइल में (सिक्योरिटी गार्ड और लग्ज़री कारों के साथ) उन इलाकों में दोबारा गया, हालात तुरंत बदल गए. जो लोग कुछ देर पहले उसे नजरअंदाज कर रहे थे, उन्होंने अब उसे पहचान लिया और इज्जत से उसका स्वागत किया. इससे यह सवाल उठा: 'क्या हम किसी इंसान की कीमत उसके असली कैरेक्टर से आंकते हैं, या उसके बाहरी रूप, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस से?'

समय कभी एक जैसा नहीं रहता

पराग शाह के विचारों वाला एक मैसेज सोशल मीडिया पर घूम रहा है: जो व्यक्ति आज सक्षम है और दूसरों की मदद कर रहा है, हालात बदलने पर उसे भी कल मदद की जरूरत पड़ सकती है. जीवन में धन, पद और रुतबा आते-जाते रहते हैं. इनसे कभी भी अहंकार पैदा नहीं होने देना चाहिए. हालात चाहे कैसे भी हों, चाहे आप अमीर हों या मुश्किलों का सामना कर रहे हों, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार, दयालुता और सम्मान हमेशा एक जैसा रहना चाहिए.

गरीबों की जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश

पराग शाह का कहना है कि ज्यादा लोग आम तौर पर भिखारियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं. कुछ लोग मदद करते हैं, तो कुछ उन्हें वहां से चले जाने को कहते हैं. इस कोशिश का मुख्य मकसद एक दिन के लिए ऐसी स्थिति का खुद अनुभव करना था, खासकर, उस बेइज्जती, नजरअंदाजी, भूख और दूसरों की मदद पर निर्भरता को समझना जो गरीब लोग झेलते हैं. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि गरीबी का यह एक दिन उन लोगों की जिंदगी के बराबर नहीं है जो असल में इससे गुजरते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. कुछ लोगों ने इसे गरीबी की हालत को समझने की एक तारीफ के काबिल कोशिश बताया है, तो कुछ का कहना है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट से गरीबी की असलियत को पूरी तरह समझना नामुमकिन है. रिएक्शन चाहे जो भी हों, एक नेता का ऐसा अनोखा एक्सपेरिमेंट करना लोगों के बीच बहस का मुद्दा बन गया है.