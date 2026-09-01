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हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और दिल की बीमारी के खतरों से बचना चाहते हैं? तो रोजाना जरूर करें ये 2 काम, डॉक्टर से जानें क्या?

आज की दुनिया में, हमारी जीवनशैली की वजह से सेहतमंद रहना एक बड़ी चुनौती बन गया है. खाने में मिलावट, खराब मौसम, प्रदूषण और दूसरी कई वजहों से बीमारियां होती हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स पैदल चलने, एक्सरसाइज करने और सही खान-पान बनाए रखने की सलाह देते हैं. हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग खाना खाने के बाद पैदल चलते हैं, उनमें डायबिटीज, दिल की बीमारी और मेटाबोलिक डिसऑर्डर होने का खतरा कम होता है.

कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना की आसान आदतें (जैसे खाना खाने के बाद टहलना या मुट्ठी भर नट्स खाना) कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ-साथ दिल की बीमारी का खतरा भी कम कर सकती हैं. क्या ये बातें सच में काम करती हैं? इस रिपोर्ट में और जानें...

मुंबई के मशहूर सैफी हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के हेड, डॉ. मुर्तजा एस. बागवाला बताते हैं कि खाने के बाद टहलने और मुट्ठी भर नट्स खाने जैसी आदतें वाकई फायदेमंद हो सकती हैं. लंच या डिनर के बाद 10 से 20 मिनट तक टहलना एक अच्छा विचार है क्योंकि इससे आपकी मसल्स को खाने से मिलने वाली शुगर का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बेहतर हो सकता है. रेगुलर टहलने से वजन कंट्रोल करने, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाने, ब्लड प्रेशर कम करने और दिल को सेहतमंद रखने में भी मदद मिलती है.

डॉ. मुर्तजा एस. बागवाला का कहना है कि बिना नमक वाले बादाम, अखरोट या पिस्ते की एक मुट्ठी खाना एक समझदारी भरा फैसला है. ये नट्स फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें फैट, फाईबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) को कम करने और HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ाने में मदद करते हैं. साथ ही, ये आपको कुछ समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप अनहेल्दी खाना खाने से बच जाते हैं.