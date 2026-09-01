हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और दिल की बीमारी के खतरों से बचना चाहते हैं? तो रोजाना जरूर करें ये 2 काम, डॉक्टर से जानें क्या?
क्या रोजाना की साधारण आदतें, जैसे खाने के बाद टहलना और मुट्ठी भर नट्स खाना, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और दिल की बीमारी के जोखिम को...
Published : September 1, 2026 at 2:00 PM IST
आज की दुनिया में, हमारी जीवनशैली की वजह से सेहतमंद रहना एक बड़ी चुनौती बन गया है. खाने में मिलावट, खराब मौसम, प्रदूषण और दूसरी कई वजहों से बीमारियां होती हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स पैदल चलने, एक्सरसाइज करने और सही खान-पान बनाए रखने की सलाह देते हैं. हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग खाना खाने के बाद पैदल चलते हैं, उनमें डायबिटीज, दिल की बीमारी और मेटाबोलिक डिसऑर्डर होने का खतरा कम होता है.
कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना की आसान आदतें (जैसे खाना खाने के बाद टहलना या मुट्ठी भर नट्स खाना) कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ-साथ दिल की बीमारी का खतरा भी कम कर सकती हैं. क्या ये बातें सच में काम करती हैं? इस रिपोर्ट में और जानें...
मुंबई के मशहूर सैफी हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के हेड, डॉ. मुर्तजा एस. बागवाला बताते हैं कि खाने के बाद टहलने और मुट्ठी भर नट्स खाने जैसी आदतें वाकई फायदेमंद हो सकती हैं. लंच या डिनर के बाद 10 से 20 मिनट तक टहलना एक अच्छा विचार है क्योंकि इससे आपकी मसल्स को खाने से मिलने वाली शुगर का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बेहतर हो सकता है. रेगुलर टहलने से वजन कंट्रोल करने, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाने, ब्लड प्रेशर कम करने और दिल को सेहतमंद रखने में भी मदद मिलती है.
डॉ. मुर्तजा एस. बागवाला का कहना है कि बिना नमक वाले बादाम, अखरोट या पिस्ते की एक मुट्ठी खाना एक समझदारी भरा फैसला है. ये नट्स फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें फैट, फाईबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) को कम करने और HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ाने में मदद करते हैं. साथ ही, ये आपको कुछ समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप अनहेल्दी खाना खाने से बच जाते हैं.
डॉ. मुर्तजा एस. बागवाला का कहना है कि एक इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर के तौर पर, उन्होंने हार्ट अटैक या अनियंत्रित डायबिटीज से जूझ रहे कई मरीजों का इलाज किया है. वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दें, तो असल में इन बीमारियों से बचा जा सकता है. वे बताते हैं कि रोजाना की छोटी-छोटी आदतें सचमुच दिल की बीमारी, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे को कम कर सकती हैं.
डॉ. मुर्तजा एस. बागवाला का कहना है कि सेहतमंद रहने के लिए ये चीजे जरूर करें
- ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं
- तली-भुनी चीजों, मिठाइयों और मीठे ड्रिंक्स का सेवन कम करें
- किसी भी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल न करें
- हर रात 7 से 8 घंटे सोएं
- अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक करवाएं, खासकर अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है या आपके परिवार में किसी को ये दिक्कतें रही हैं.
डॉ. मुर्तजा एस. बागवाला का कहना है कि सेहतमंद रहने के लिए कुछ बहुत खास करने की जरूरत नहीं है. यह सब आपकी रोजाना की आदतों पर निर्भर करता है. खाने के बाद थोड़ी देर टहलना या मुट्ठी भर नट्स खाना छोटी-छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ ये आपके दिल की सेहत और ओवरऑल वेल-बीइंग पर बड़ा असर डाल सकती हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)