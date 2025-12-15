ETV Bharat / lifestyle

तांबे या स्टेनलेस स्टील: पानी पीने के लिए कौन सी बोतल सबसे अच्छी है?

पानी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है. जब हम बाहर जाते हैं, तो अक्सर अपने साथ पानी की बोतल भी ले जाते हैं. शायद ही कोई ऐसा हो जो घर से निकलते समय बोतल साथ न ले जाए. बच्चों से लेकर बड़ों तक, चाहे वे स्कूल जा रहे हों या ऑफिस, हर कोई पानी की बोतल साथ रखता है. इसके लिए हम कई तरह की बोतलें खरीदते हैं. लेकिन सेहत और हाइड्रेशन के लिए सही पानी की बोतल चुनना बहुत जरूरी है. मेटल या स्टेनलेस स्टील की बोतलें टिकाऊ, इको-फ्रेंडली और प्लास्टिक का एक सुरक्षित विकल्प हैं. लेकिन हर कोई इस बात को लेकर परेशान रहता है कि पानी पीने या स्टोर करने के लिए कौन सी बोतल सुरक्षित है. इसलिए, इस आर्टिकल में हम आपको सही बोतलों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं...

तांबे की पानी की बोतल के फायदे

तांबे का इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेदिक दवाइयों में इसके औषधीय और एंटीमाइक्रोबियल गुणों के कारण किया जाता रहा है. पानी को तांबे के बर्तन में 6 से 8 घंटे तक रखने से तांबे का थोड़ा सा अंश पानी में मिल जाता है. तांबे की बोतल से पानी पीने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं. तांबे में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है. इसके अलावा, इस बोतल से पानी पीने से डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव होते हैं और पेट की सेहत बेहतर होती है. ऐसा कहा जाता है कि तांबे की बोतल से पानी पीना थायराइड की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. इसके अलावा, तांबे की बोतलें फ्री रेडिकल्स को बेअसर करती हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है.

तांबे या स्टेनलेस स्टील: पानी पीने के लिए कौन सी बोतल सबसे अच्छी है? (GETTY IMAGES)

बोतल की सफाई कैसे करें

यदि आप तांबे की बोतल का उपयोग कर रहे हैं, तो इसे समय-समय पर नींबू, नमक या सिरके से साफ करें. इससे ऑक्सीकरण रुकता है. दोबारा इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. बोतल को सावधानीपूर्वक साफ करें, क्योंकि नुकीली चीजों से रगड़ने से बोतल खराब हो सकती है.