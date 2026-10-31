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इन 6 खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपको पेट की चर्बी कम करने में मिलेगी मदद

इन 6 खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपको पेट की चर्बी कम करने में मिलेगी मदद ( GETTY IMAGES )

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाने-पीने की खराब आदतें, और फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से मोटापा और पेट की चर्बी जमा होना आम समस्याएं बन गई हैं. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि पेट की चर्बी कम करने के लिए कुछ खास खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से पेट के हिस्से से फैट कम करने में मदद मिल सकती है.

सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख, डॉ. आइलीन कैंडी बताती हैं कि वजन घटाने और बढ़ाने, दोनों में ही खान-पान की अहम भूमिका होती है. इसलिए, हमें ऐसी चीजें चुननी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जो स्वादिष्ट हों, जिनसे इंसुलिन का स्तर बहुत कम बढ़े, और जिनमें जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हों. आइए जानते हैं कि ऐसी कौन-सी चीजें हैं...