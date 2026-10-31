इन 6 खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपको पेट की चर्बी कम करने में मिलेगी मदद
चाहे आप वजन कम करना चाहते हों या बढ़ाना चाहते हों, कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है. इस खबर में जानिए क्या...
Published : October 31, 2026 at 7:57 PM IST
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाने-पीने की खराब आदतें, और फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से मोटापा और पेट की चर्बी जमा होना आम समस्याएं बन गई हैं. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि पेट की चर्बी कम करने के लिए कुछ खास खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से पेट के हिस्से से फैट कम करने में मदद मिल सकती है.
सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख, डॉ. आइलीन कैंडी बताती हैं कि वजन घटाने और बढ़ाने, दोनों में ही खान-पान की अहम भूमिका होती है. इसलिए, हमें ऐसी चीजें चुननी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जो स्वादिष्ट हों, जिनसे इंसुलिन का स्तर बहुत कम बढ़े, और जिनमें जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हों. आइए जानते हैं कि ऐसी कौन-सी चीजें हैं...
- दही- दही भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है. 100 ग्राम दही में केवल 98 कैलोरी होती है और इससे 11 ग्राम प्रोटीन मिलता है. आयुर्वेद के अनुसार, दही में मौजूद कैल्शियम मोटापा कम करने और फैट घटाने में मदद करता है. आप दही में सब्जियां, जैसे प्याज, खीरा और टमाटर या फाइबर से भरपूर अन्य चीजें मिला सकते हैं. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक गुण आंतों को स्वस्थ रखते हैं और पाचन में सुधार करते हैं.
- खीरा- खीरा उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो वजन कम करना चाहते हैं. इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, लगभग 96 प्रतिशत तक. इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. 100 ग्राम खीरे में केवल 15 कैलोरी होती है.इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 है. इसलिए, जो लोग अपना पेट कम करना चाहते हैं, उन्हें अपने आहार में खीरा जरूर शामिल करना चाहिए.
- शकरकंद- शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है. इन्हें खाने के तुरंत बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है. ये भूख कम करते हैं. ये डायबिटीज रोगियों को ब्लड शुगर के स्तर को कम करके वजन घटाने और पेट की चर्बी कम करने में मदद करते हैं. इन्हें सुबह के समय खाना सबसे अच्छा होता है.
- टमाटर- टमाटर में कैलोरी कम होती है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है. 100 ग्राम टमाटर में सिर्फ 22 कैलोरी होती है. इसे स्नैक के रूप में भी लिया जा सकता है. इसके लिए टमाटर को टुकड़ों में काटें और उसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर खा सकते हैं.
- फूलगोभी और पत्तागोभी- फूलगोभी और पत्तागोभी फाइबर से भरपूर सब्जियां हैं. इनमें कैलोरी कम होती है। इनका सेवन प्रतिदिन किया जा सकता है. इससे पेट की चर्बी तेजी से कम करने में मदद मिलती है. ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और इनमें कैंसर को नियंत्रित करने वाले गुण पाए जाते हैं.
- अंडे- अंडे को भी एक बहुत अच्छा भोजन कहा जा सकता है. इसमें मुख्य रूप से 9 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं. इनका नियमित सेवन करना अच्छा होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना दो अंडे खाने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि, इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)