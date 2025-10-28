ETV Bharat / lifestyle

वजन घटाने के लिए इस तरीके से रोजाना खाएं काला नमक, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

काला नमक पाचन के लिए बाइल प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है. यह पेट फूलने और एसिडिटी की समस्या को कम करता है, जानें इसके फायदे...

Consuming black salt every morning is beneficial for digestion related problems and weight loss.
वजन घटाने के लिए इस तरीके से रोजाना खाएं काला नमक, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 28, 2025 at 6:03 PM IST

काला नमक, जिसे ब्लैक साल्ट या हिमालयन काला नमक भी कहा जाता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है. काला नमक सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में अपने ओवरऑल, चिकित्सीय गुणों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें सॉल्युबल मिनरल्स की भरमार होती है, जिससे शरीर द्वारा इनका अवशोषण मुश्किल होता है. काला नमक आमतौर पर खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय व्यंजनों में एक लोकप्रिय सामग्री है.

इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और यह सल्फर कंपाउंड से बना है जो इसकी गंध और स्वाद में योगदान करते हैं. यह आयरन और पोटेशियम क्लोराइड से भी बना है. काले नमक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और इसमें सोडियम की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से कम होती है. इसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स भी होते हैं, जो हेल्दी शरीर के लिए आवश्यक हैं.

शरीर में कई बदलाव लाता है काला नमक
आजकल बहुत से लोग बढ़ते वजन और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. कई उपाय करने के बावजूद, उन्हें इन समस्याओं से राहत नहीं मिल पाती. ऐसे लोगों के लिए काला नमक वरदान साबित हो सकता है. पेट की समस्याओं से राहत दिलाने से लेकर पेट की चर्बी पिघलाने तक, काला नमक कई तरह से मदद कर सकता है. इसके लिए जरूरी है कि काले नमक का सही इस्तेमाल किया जाए. कहा जाता है कि काला दिखने वाला यह नमक हमारे शरीर में कई बदलाव लाता है और वजन घटाने में कारगर साबित होता है.

साधारण नमक से कैसे अलग होता है काला नमक
राजस्थान की जानी-मानी डाइटिशियन नेहा यदुवंशी का कहना है कि काला नमक नेचुरल मिनरल्स से भरपूर होता है. इसका रंग गहरा भूरा और बैंगनी होता है. इसमें आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं. काले नमक में हल्की गंधक जैसी गंध होती है, जो इसे साधारण नमक से अलग बनाती है. साधारण नमक के विपरीत, इसमें कुछ बेहद फायदेमंद स्वास्थ्य गुण होते हैं. आयुर्वेद में, काले नमक का इस्तेमाल पाचन में सुधार, गैस और एसिडिटी को कम करने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है.

पाचन संबंधी समस्याओं में कैसे काम करता है काला नमक?
डाइटिशियन नेहा यदुवंशी के मुताबिक, काला नमक पाचन के लिए बाइल प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है. यह पेट फूलने और एसिडिटी की समस्या को कम करता है. ऐसे में जब हम जो खाना खाते हैं वह अच्छी तरह पच जाता है, इससे एक्स्ट्रा वजन और पाचन संबंधी समस्याओं समस्याएं दूर हो जाती हैं. काला नमक हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में मदद करता है. यह पानी के जमाव को कम करके वजन कंट्रोल में मदद करता है. यह त्वचा, बालों और ओवरऑल स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है. ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसे कई समस्याओं के प्राकृतिक इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

वजन कम में कैसे मदद करता है काला नमक?
नेहा यदुवंशी का कहना है कि काले नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, जो नमक को उसका विशिष्ट स्वाद देता है. काले नमक में मौजूद मिनरल्स एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं. यह चयापचय को बढ़ावा देता है और पाचन में सुधार करता है. यह मोटापा कम करने और शरीर में पानी की कमी को कम करने में मदद करता है. यह सूजन कम करता है और वजन बढ़ने से रोकता है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें सफेद नमक की जगह काला नमक इस्तेमाल करना चाहिए.

कैसे करें इसका सेवन
काला नमक वजन कम करने में आपकी मदद करता है. काले नमक में सोडियम की मात्रा कम होती है. इसके एंटी-ओबेसिटी गुण मोटापा और वजन दोनों कम करने में मदद करते हैं. अगर आपको खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस हो, तो गर्म पानी में काला नमक मिलाकर चाय की तरह पिएं. इससे खाना आसानी से पचेगा और शरीर में मौजूद अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल बर्न होगा.

अन्य लाभ

  • काला नमक खाने से कब्ज, पेट दर्द, पेट फूलना और पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं से राहत मिलती है.
  • रोज सुबह गर्म पानी में काला नमक मिलाकर पीने से पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है.
  • खांसी से पीड़ित लोगों को काले नमक का एक टुकड़ा मुंह में रखकर उसका रस पीने से खांसी कम हो जाती है.
  • काला नमक खाने से जोड़ों का दर्द कम होता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

