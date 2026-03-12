ETV Bharat / lifestyle

ऑनलाइन बुक किया हुआ कन्फर्म टिकट भी हो सकता है रीशेड्यूल, जानें रेलवे के नए नियम

बहुत से लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं. खासकर जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, वे ट्रेन के सफर को बहुत अहमियत देते हैं. लंबी दूरी के यात्री अक्सर अपनी पसंदीदा क्लास में कुछ दिन पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं. हालांकि, कभी-कभी इमरजेंसी की वजह से यात्रा को किसी दूसरी तारीख के लिए टालना पड़ता है. ऐसे में ज्यादातर लोग अपनी पहले से बुक की हुई टिकट कैंसिल कर देते हैं. टिकट कैंसिल करने के बाद, अक्सर दोबारा कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है और कैंसिलेशन फीस भी काट ली जाती है. ऐसे में, क्या आप जानते हैं? अब आप बिना किसी कैंसलेशन फीस के अपनी कन्फर्म ट्रेन टिकट रीशेड्यूल कर सकते हैं. जनवरी 2026 से, इंडियन रेलवे आपको बिना किसी कैंसलेशन फीस के कन्फर्म ट्रेन टिकट रीशेड्यूल करने की सुविधा देगा. यह नियम कब लागू हुआ? आइए इस आर्टिकल में नियमों के बारे में जानें...

कब से यह नियम हुआ लागू

यात्रियों की सुविधा के लिए, इंडियन रेलवे ने 1 जनवरी, 2026 से बिना किसी कैंसलेशन फीस के कन्फर्म टिकटों को रीशेड्यूल (तारीख बदलने) की सुविधा देने वाला नियम लागू किया है. यह नियम पहले से ही लागू था, लेकिन यह सिर्फ ट्रेन स्टेशन काउंटर टिकटों पर लागू होता था और ऑनलाइन टिकटों पर लागू नहीं होता था. नए नियमों के तहत, रेलवे ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को भी यह सुविधा दे रहा है.

अभी तक, इमरजेंसी की वजह से यात्रा की तारीख बदलने पर ट्रेन टिकट कैंसिल कर दिए जाते थे. इससे किराया 25 से 50 परसेंट बढ़ जाता था. कुछ मामलों में, देरी होने पर कोई रिफंड नहीं मिलता था. हालांकि, जिन लोगों ने 1 जनवरी, 2026 के बाद ट्रेन टिकट बुक किए थे, और जिनकी यात्रा अचानक टल गई है, वे पुराना टिकट कैंसिल किए बिना उसी टिकट को नई तारीख के लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं.