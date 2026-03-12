ETV Bharat / lifestyle

ऑनलाइन बुक किया हुआ कन्फर्म टिकट भी हो सकता है रीशेड्यूल, जानें रेलवे के नए नियम

जानिए कब से भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कन्फर्म टिकट को बिना कैंसिलेशन चार्ज के रीशेड्यूल करने का नियम लागू किया है.

Confirmed tickets booked online can also be rescheduled; learn about the new railway rules.
ऑनलाइन बुक किया हुआ कन्फर्म टिकट भी हो सकता है रीशेड्यूल, जानें रेलवे के नए नियम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 12, 2026 at 7:56 PM IST

बहुत से लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं. खासकर जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, वे ट्रेन के सफर को बहुत अहमियत देते हैं. लंबी दूरी के यात्री अक्सर अपनी पसंदीदा क्लास में कुछ दिन पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं. हालांकि, कभी-कभी इमरजेंसी की वजह से यात्रा को किसी दूसरी तारीख के लिए टालना पड़ता है. ऐसे में ज्यादातर लोग अपनी पहले से बुक की हुई टिकट कैंसिल कर देते हैं. टिकट कैंसिल करने के बाद, अक्सर दोबारा कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है और कैंसिलेशन फीस भी काट ली जाती है. ऐसे में, क्या आप जानते हैं? अब आप बिना किसी कैंसलेशन फीस के अपनी कन्फर्म ट्रेन टिकट रीशेड्यूल कर सकते हैं. जनवरी 2026 से, इंडियन रेलवे आपको बिना किसी कैंसलेशन फीस के कन्फर्म ट्रेन टिकट रीशेड्यूल करने की सुविधा देगा. यह नियम कब लागू हुआ? आइए इस आर्टिकल में नियमों के बारे में जानें...

कब से यह नियम हुआ लागू
यात्रियों की सुविधा के लिए, इंडियन रेलवे ने 1 जनवरी, 2026 से बिना किसी कैंसलेशन फीस के कन्फर्म टिकटों को रीशेड्यूल (तारीख बदलने) की सुविधा देने वाला नियम लागू किया है. यह नियम पहले से ही लागू था, लेकिन यह सिर्फ ट्रेन स्टेशन काउंटर टिकटों पर लागू होता था और ऑनलाइन टिकटों पर लागू नहीं होता था. नए नियमों के तहत, रेलवे ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को भी यह सुविधा दे रहा है.

अभी तक, इमरजेंसी की वजह से यात्रा की तारीख बदलने पर ट्रेन टिकट कैंसिल कर दिए जाते थे. इससे किराया 25 से 50 परसेंट बढ़ जाता था. कुछ मामलों में, देरी होने पर कोई रिफंड नहीं मिलता था. हालांकि, जिन लोगों ने 1 जनवरी, 2026 के बाद ट्रेन टिकट बुक किए थे, और जिनकी यात्रा अचानक टल गई है, वे पुराना टिकट कैंसिल किए बिना उसी टिकट को नई तारीख के लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं.

उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने 20 अप्रैल को यात्रा के लिए ट्रेन टिकट बुक किया है. लेकिन किसी कारण से, आपकी यात्रा पांच दिनों के लिए आगे बढ़ जाती है. तो ऐसे में आप बिना किसी कैंसलेशन फीस के अपना टिकट रीशेड्यूल कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, उसी ऐप में अपने टिकट पर क्लिक करें जिससे आपने इसे बुक किया था. आपको "रीशेड्यूल" नाम का एक नया ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें और अपनी नई तारीख चुनें.

ये नियम जरूरी हैं.

  • आपने जो टिकट बुक किया है, वह कन्फर्म होना चाहिए.
  • ट्रेन के चलने से 48 घंटे पहले जरूरी प्रोसेस पूरे करना जरूरी है.
  • RAC वेटलिस्टेड टिकटों का शेड्यूल बदलने की उम्मीद नहीं है.
  • यह सुविधा सिर्फ IRCTC पोर्टल या ऐप से बुक किए गए कन्फर्म टिकटों के लिए ही उपलब्ध है.
  • अगर नई तारीख पर ट्रेन का किराया पहले बुक किए गए टिकट के किराए से ज्यादा है, तो आपको किराए का अंतर देना होगा.

रेलवे के इस फैसले से यात्रियों के लिए डिजिटल सर्विस और आसान हो गई हैं. खास तौर पर, रेलवे आपके टिकट को बिना कैंसिल किए दोबारा इस्तेमाल करने का एक शानदार मौका दे रहा है. यहां ध्यान देने वाली खास बात यह है कि आपकी सीट कन्फर्मेशन नई तारीख पर आप जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उसमें सीट की उपलब्धता के आधार पर होगी.

