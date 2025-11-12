ETV Bharat / lifestyle

नक्सलवाद के साये से उभरता हुआ बस्तर, पर्यटन के क्षेत्र में बना रहा है अपनी अलग पहचान

बस्तर इको-टूरिज्म सर्किट योजना के माध्यम से कोंडागांव को प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जानें विस्तार से...

Coming out of Naxal shadow and into the light of tourism
नक्सलवाद के साये से उभरता हुआ बस्तर, पर्यटन के क्षेत्र में बना रहा है अपनी अलग पहचान
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 12, 2025 at 1:31 PM IST

4 Min Read
बस्तर का कोंडागांव अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है. कभी नक्सल प्रभावित रहा यह इलाका अब "इको-टूरिज्म सर्किट" के जरिए प्रकृति, संस्कृति और विकास का संगम बनने की ओर अग्रसर है. कोंडागांव अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है, जो "हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट" के रूप में अपनी पहचान और क्षेत्र के विकास से जुड़ी है. कोंडागांव को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है और इसे पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण और उद्यमिता के केंद्र के रूप में डेवलप करने के लिए "बस्तर राइजिंग" जैसी पहल चल रही है, जिससे इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी.

इको-टूरिज्म सर्किट योजना क्या है?

Kondagaon-Bastar eco-tourism circuit will bring glory to unseen Bastar
बस्तर इको-टूरिज्म सर्किट योजना के माध्यम से कोंडागांव को प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा
वन मंडल अधिकारी चूड़ामणि सिंह द्वारा शुरू की गई
"इको-टूरिज्म सर्किट" योजना में मर्दापाल और परोदा के जंगलों को प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना शामिल है. इस योजना के तहत कोंडागांव-बस्तर ईको-टूरिज्म सर्किट में पर्यटक केशकाल टाटामारी की पहाड़ियों से उगते सूर्य का नजारा देखने के बाद अब मर्दापाल और पुसपाल घाटी में डूबते सूरज की सुंदरता का आनंद उठा सकेंगे. इसके बाद वे चित्रकूट जलप्रपात और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रसिद्ध स्थलों की ओर आगे बढ़ सकेंगे.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को होगा लाभ

Kondagaon-Bastar eco-tourism circuit will bring glory to unseen Bastar
बस्तर इको-टूरिज्म सर्किट योजना के माध्यम से कोंडागांव को प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा (ETV Bharat)
कोंडागांव-बस्तर इको-टूरिज्म सर्किट बस्तर के अनटच्ड नेचुरल और सांस्कृतिक आकर्षणों को बढ़ावा देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा. इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को झरनों, गुफाओं, आदिवासी विरासत स्थलों और प्रकृति से भरपूर अनुभवों से जोड़ना है जो बस्तर की पारिस्थितिक विविधता का लाभ उठाएंगे. यह सर्किट उन पर्यटन स्थलों पर केंद्रित होगा जो अभी भी काफी हद तक अनछुए हैं.

देवगुड़ियों की प्रतिकृतियां स्थापित की जाएंगी

Kondagaon-Bastar eco-tourism circuit will bring glory to unseen Bastar
बस्तर इको-टूरिज्म सर्किट योजना के माध्यम से कोंडागांव को प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा (ETV Bharat)
मर्दापाल क्षेत्र में बस्तर के 40 जिलों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा "देवगुड़ी दरबार" बनाया जाएगा. यहां सभी 41 जिलों की देवगुड़ियों की प्रतिकृतियां स्थापित की जाएंगी. इसके अलावा, बटरफ्लाई पार्क, औषधीय पौधों का उद्यान, बच्चों का पार्क, फल-सब्जी रोपण क्षेत्र और वृक्ष-गृह जैसे आकर्षण पर्यटकों को बस्तर की बायोडायवर्सिटी का जीवंत अनुभव प्रदान करेंगे.

ये एक्टिविटीज लोगों को करेंगे आर्षिकत

Kondagaon-Bastar eco-tourism circuit will bring glory to unseen Bastar
बस्तर इको-टूरिज्म सर्किट योजना के माध्यम से कोंडागांव को प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा (ETV Bharat)
वहीं, मर्दापाल की भंवरडीह नदी में व्हाइट वॉटर रिवर राफ्टिंग की गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और छत्तीसगढ़ को नया रोमांचक पर्यटन अनुभव मिलेगा. दूसरी ओर, पुसपाल वैली व्यू प्वाइंट (परोदा) में सूर्यास्त देखने के लिए पहाड़ी पर प्रीमियम ईको कॉटेज, नाइट कैम्पिंग एरिया, वॉच टावर और स्टार गेजिंग प्वाइंट विकसित किए जाएंगे. यहां से इंद्रावती नदी का मनोहारी दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करेगा.

बस्तर की नई पहचान

Kondagaon-Bastar eco-tourism circuit will bring glory to unseen Bastar
बस्तर इको-टूरिज्म सर्किट योजना के माध्यम से कोंडागांव को प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा (ETV Bharat)
पुसपाल परियोजना को कुल ₹152 लाख और मर्दापाल परियोजना को ₹610 लाख की लागत से विकसित करने का प्रस्ताव है. इन स्थलों के विकास से न केवल स्थानीय लोगों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत सृजित होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर उपेक्षित बस्तर क्षेत्र में एक नई चमक भी आएगी. वनमंडलाधिकारी चूड़ामणी सिंह का कहना है कि यह परियोजना सिर्फ पर्यटन विकास नहीं, बल्कि नक्सलवाद से उबर चुके बस्तर की नई पहचान है. यह प्रकृति, संस्कृति और आजीविका का संतुलन स्थापित करेगी.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

