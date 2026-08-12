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नारियल का तेल बनाम कैस्टर ऑयल: बच्चों के बालों की ग्रोथ के लिए दोनों में से कौन सा बेहतर है?

हर माता-पिता अपने बच्चे के लिए घने, रेशमी, मजबूत और हेल्दी बाल चाहते हैं. लेकिन, जेनेटिक्स, खाने-पीने की आदतें और स्कैल्प की कंडीशन जैसी वजहों से कभी-कभी बच्चों में बालों की ग्रोथ धीमी हो सकती है. नारियल तेल और कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल आमतौर पर बालों और स्किन की देखभाल के लिए किया जाता है, खासकर छोटे बच्चों की मालिश करने और उनके बालों में लगाने के लिए. अधिकांश माता-पिता अक्सर घर पर अपने बच्चों के बालों में इन तेलों की मालिश करते हैं ताकि हेल्दी ग्रोथ हो सके. हालांकि बालों की देखभाल के लिए दोनों ही तेलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनके काम और फायदे अलग-अलग हैं. तो, बच्चे के बालों की ग्रोथ के लिए कौन सा तेल सबसे फायदेमंद है? दोनों में क्या फर्क है? आइए एक्सपर्ट्स और स्टडीज के आधार पर विस्तार से जानें...

अरंडी के तेल या कैस्टर ऑयल के फायदे

अरंडी का तेल बालों की देखभाल के लिए बहुत लोकप्रिय है. इसमें मौजूद रिसिनोलिक एसिड स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों की जड़ों (फॉलिकल्स) को मजबूत करता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. ResearchGate पर हुई एक स्टडी के अनुसार, यह बालों को रेशमी भी बनाता है. बच्चों के मामले में, हफ्ते में एक या दो बार अरंडी के तेल से स्कैल्प की हल्की मालिश करने से बालों की जड़ों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है. चूंकि अरंडी का तेल गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसलिए, इसे सीधे बालों पर लगाना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में, इसे नारियल तेल के साथ मिलाने से यह बालों की जड़ों तक आसानी से पहुंच पाता है.

नारियल के तेल के क्या फायदे हैं?

नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है. IJDVL में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, यह बालों की जड़ों में गहराई तक पहुंचता है और प्रोटीन के नुकसान को कम करने में मदद करता है. लॉरिक एसिड प्रोटीन की कमी को कम करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाए रखता है. नारियल के तेल से नियमित मालिश करने से बच्चों के बाल दोमुंहे होने, रूखेपन और टूटने से बचते हैं, साथ ही उनके स्वस्थ विकास को भी बढ़ावा मिलता है. अरंडी के तेल की तुलना में हल्का होने के कारण, इसे बच्चों के बालों में लगाना भी आसान होता है.