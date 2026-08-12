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नारियल का तेल बनाम कैस्टर ऑयल: बच्चों के बालों की ग्रोथ के लिए दोनों में से कौन सा बेहतर है?

जब बालों की हेल्थ की बात आती है, तो दोनों तेलों के अपने-अपने फायदे हैं, कैस्टर ऑयल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और...

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नारियल का तेल बनाम कैस्टर ऑयल: बच्चों के बालों की ग्रोथ के लिए दोनों में से कौन सा बेहतर है? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 12, 2026 at 7:57 PM IST

6 Min Read
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हर माता-पिता अपने बच्चे के लिए घने, रेशमी, मजबूत और हेल्दी बाल चाहते हैं. लेकिन, जेनेटिक्स, खाने-पीने की आदतें और स्कैल्प की कंडीशन जैसी वजहों से कभी-कभी बच्चों में बालों की ग्रोथ धीमी हो सकती है. नारियल तेल और कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल आमतौर पर बालों और स्किन की देखभाल के लिए किया जाता है, खासकर छोटे बच्चों की मालिश करने और उनके बालों में लगाने के लिए. अधिकांश माता-पिता अक्सर घर पर अपने बच्चों के बालों में इन तेलों की मालिश करते हैं ताकि हेल्दी ग्रोथ हो सके. हालांकि बालों की देखभाल के लिए दोनों ही तेलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनके काम और फायदे अलग-अलग हैं. तो, बच्चे के बालों की ग्रोथ के लिए कौन सा तेल सबसे फायदेमंद है? दोनों में क्या फर्क है? आइए एक्सपर्ट्स और स्टडीज के आधार पर विस्तार से जानें...

अरंडी के तेल या कैस्टर ऑयल के फायदे
अरंडी का तेल बालों की देखभाल के लिए बहुत लोकप्रिय है. इसमें मौजूद रिसिनोलिक एसिड स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों की जड़ों (फॉलिकल्स) को मजबूत करता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. ResearchGate पर हुई एक स्टडी के अनुसार, यह बालों को रेशमी भी बनाता है. बच्चों के मामले में, हफ्ते में एक या दो बार अरंडी के तेल से स्कैल्प की हल्की मालिश करने से बालों की जड़ों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है. चूंकि अरंडी का तेल गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसलिए, इसे सीधे बालों पर लगाना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में, इसे नारियल तेल के साथ मिलाने से यह बालों की जड़ों तक आसानी से पहुंच पाता है.

नारियल के तेल के क्या फायदे हैं?
नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है. IJDVL में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, यह बालों की जड़ों में गहराई तक पहुंचता है और प्रोटीन के नुकसान को कम करने में मदद करता है. लॉरिक एसिड प्रोटीन की कमी को कम करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाए रखता है. नारियल के तेल से नियमित मालिश करने से बच्चों के बाल दोमुंहे होने, रूखेपन और टूटने से बचते हैं, साथ ही उनके स्वस्थ विकास को भी बढ़ावा मिलता है. अरंडी के तेल की तुलना में हल्का होने के कारण, इसे बच्चों के बालों में लगाना भी आसान होता है.

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नारियल का तेल बनाम कैस्टर ऑयल (ETV Bharat)

दोनों में से कौन सा बेहतर है?
बालों की सेहत की बात करें तो दोनों ही तेलों के अपने-अपने फायदे हैं. कैस्टर ऑयल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें नमी देता है. पतले और रूखे बालों वाले बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है. वहीं, रिसर्च से पता चलता है कि नारियल का तेल बालों की जड़ों (फॉलिकल्स) में गहराई तक जाकर प्रोटीन के नुकसान को कम करने में मदद करता है, जिससे बाल कम टूटते हैं और मजबूत, मुलायम और चमकदार बनते हैं.

  • एक्सपर्ट का कहना है कि कैस्टर ऑयल में थोड़ा नारियल का तेल मिलाकर इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है. इससे कैस्टर ऑयल का गाढ़ापन कम हो जाता है और इसे स्कैल्प पर लगाना भी आसान हो जाता है.
  • एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि हफ्ते में एक या दो बार इस मिश्रण से हल्के हाथों से स्कैल्प की मालिश करें और कुछ देर बाद हल्के शैम्पू से बाल धो लें. इससे आपके बाल और स्कैल्प हेल्दी रहेंगे.
  • बच्चों के बालों में हफ्ते में एक या दो बार तेल लगाना ही पर्याप्त है.
  • इसे हल्के हाथों से लगाना सबसे अच्छा रहता है, ज्यादा जोर से या देर तक रगड़ने से बचें.
  • तेल लगाने के बाद सही माइल्ड शैम्पू से चाहे कुछ घंटों बाद या अगले दिन बाल धो दें
  • बहुत ज्यादा तेल लगाने से बचें, क्योंकि इससे धूल और गंदगी जमा हो सकती है.

अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के बाल स्वस्थ रूप से बढ़ें, तो उनके खान-पान का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि बालों में तेल लगाना. बालों की सेहत के लिए प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन D और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व बहुत जरूरी हैं. उन्हें अंडे, दूध, दालें, हरी सब्जियां और फल जैसी चीजों से भरपूर संतुलित आहार देना चाहिए. भरपूर पानी पीना, अच्छी नींद लेना और सिर की साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बालों की बेहतर सेहत में मदद करता है. साथ ही, बालों को कसकर बांधने और बार-बार हीट स्टाइलिंग करने जैसी आदतों से भी बचना चाहिए.

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