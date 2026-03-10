बिना गंदगी फैलाए सिर्फ 1 मिनट में ऐसे करें सीलिंग फैन की सफाई, काला पड़ा पंखा चमक उठेगा
गर्मी के मौसम में घरों में पंखे का इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पंखे पर धूल जमना और उसकी स्पीड कम होना है...
Published : March 10, 2026 at 5:25 PM IST
आपके घर में कई ऐसी जगहें होती हैं जहां धूल जम सकती है. आपका सीलिंग फैन उनमें से एक है. आपके सीलिंग फैन के ब्लेड पर जमी धूल को देखना तो मुश्किल होता ही है, साथ ही कई फीट ऊपर रखे फैन को साफ करना भी मुश्किल होता है. हम रोजाना अपने घरों की सफाई तो करते हैं, लेकिन फैन को रोज साफ करना मुश्किल होता है. यही वजह है कि फैन का सफेद रंग समय के साथ काला हो जाता है. फैन पर जमी धूल और गंदगी उसकी स्पीड भी धीमी कर देती है, जिससे हवा का फ्लो कम हो जाता है. हालांकि, इस समस्या का एक आसान और कारगर सॉल्यूशन है. आज इस खबर में हम आपके साथ एक टिप शेयर कर रहे हैं जिसकी मदद से आप आसानी से अपने सीलिंग फैन को साफ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मिनट में और घर में धूल भी नहीं फैलेगी. जानिए क्या है वह तरीका...
पंखे की सफाई के लिए बेहतरीन सुझाव
गर्मियों में सीलिंग फैन चलाने से शरीर का पसीना सूख सकता है, ठंडी हवा मिल सकती है और कमरों में हवा का सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है. हालांकि, अगर फैन चलने पर छत से हवा के साथ-साथ फैन पर जमी धूल गिरती है, तो यह आराम देने के बजाय ज्यादा परेशान करने वाला होता है. दरअसल, सीलिंग फैन में जमा धूल न सिर्फ घर की सुंदरता खराब करती है, बल्कि सांस की दिक्कतें भी बढ़ा सकती है. लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, और वो है महीने में कम से कम एक बार अपने सीलिंग फैन को साफ करना. जी हां, आप अपने घर में धूल फैलाए बिना सिर्फ एक मिनट में सीलिंग फैन को आसानी से साफ कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले, एक बड़ा प्लास्टिक बैग (जैसे कचरा बैग) लें. फिर, एक कुर्सी या सीढ़ी लें, ऊपर चढ़ें, और धीरे से हर फैन ब्लेड को बैग अंदर पर रखें.
अब, ब्लेड को पकड़ें और कपड़े से रगड़कर इन्हें अच्छे से साफ करें. फिर इसे धीरे से प्लास्टिक बैग से बाहर निकालें. इससे सारी धूल बैग के अंदर फंस जाएगी, जिससे वह पूरे कमरे में नहीं फैलेगी. इस तरह से सभी ब्लेड को साफ करने के बाद, उन्हें माइक्रोफाइबर या सूती कपड़े से फिर से पोंछ लें. इससे ब्लेड नए जैसे चमकेंगे और हवा की स्पीड भी बढ़ जाएगी. इस प्रोसेस में सिर्फ एक मिनट लगेगा और गंदगी पूरे घर में नहीं फैलेगी.
धूल जमा होने से रोकने के घरेलू उपाय
पंखा साफ करने के कुछ दिनों बाद ही पंखे के ब्लेड पर धूल जमने से कई लोग परेशान हो जाते हैं. इस समस्या से बचने का एक बेहतरीन तरीका है ब्लेड पर टेप लगाना. इसके लिए एक हल्का पारदर्शी टेप लें और प्रत्येक ब्लेड पर उसकी एक पतली परत लगा दें. इससे ब्लेड सीधे धूल से सुरक्षित रहेंगे. कुछ दिनों बाद, टेप हटा दें और ब्लेड एकदम साफ हो जाएंगे.
ये सुझाव कारगर क्यों हैं?
- बैग का इस्तेमाल करने से धूल कमरे में नहीं फैलती.
- धूल टेप पर चिपकती है, ब्लेड पर नहीं.
- इसमें ज्यादा समय नहीं लगता.
- किसी भी रसायन की आवश्यकता नहीं है.
- धूल से एलर्जी या अस्थमा के मरीजों को राहत मिलती है.