बिना गंदगी फैलाए सिर्फ 1 मिनट में ऐसे करें सीलिंग फैन की सफाई, काला पड़ा पंखा चमक उठेगा

आपके घर में कई ऐसी जगहें होती हैं जहां धूल जम सकती है. आपका सीलिंग फैन उनमें से एक है. आपके सीलिंग फैन के ब्लेड पर जमी धूल को देखना तो मुश्किल होता ही है, साथ ही कई फीट ऊपर रखे फैन को साफ करना भी मुश्किल होता है. हम रोजाना अपने घरों की सफाई तो करते हैं, लेकिन फैन को रोज साफ करना मुश्किल होता है. यही वजह है कि फैन का सफेद रंग समय के साथ काला हो जाता है. फैन पर जमी धूल और गंदगी उसकी स्पीड भी धीमी कर देती है, जिससे हवा का फ्लो कम हो जाता है. हालांकि, इस समस्या का एक आसान और कारगर सॉल्यूशन है. आज इस खबर में हम आपके साथ एक टिप शेयर कर रहे हैं जिसकी मदद से आप आसानी से अपने सीलिंग फैन को साफ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मिनट में और घर में धूल भी नहीं फैलेगी. जानिए क्या है वह तरीका...

पंखे की सफाई के लिए बेहतरीन सुझाव

गर्मियों में सीलिंग फैन चलाने से शरीर का पसीना सूख सकता है, ठंडी हवा मिल सकती है और कमरों में हवा का सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है. हालांकि, अगर फैन चलने पर छत से हवा के साथ-साथ फैन पर जमी धूल गिरती है, तो यह आराम देने के बजाय ज्यादा परेशान करने वाला होता है. दरअसल, सीलिंग फैन में जमा धूल न सिर्फ घर की सुंदरता खराब करती है, बल्कि सांस की दिक्कतें भी बढ़ा सकती है. लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, और वो है महीने में कम से कम एक बार अपने सीलिंग फैन को साफ करना. जी हां, आप अपने घर में धूल फैलाए बिना सिर्फ एक मिनट में सीलिंग फैन को आसानी से साफ कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले, एक बड़ा प्लास्टिक बैग (जैसे कचरा बैग) लें. फिर, एक कुर्सी या सीढ़ी लें, ऊपर चढ़ें, और धीरे से हर फैन ब्लेड को बैग अंदर पर रखें.