दूध पैकेट खरीदने से पहले चेक कर लें ये 7 चीजें, यह सच्चाई हर घर तक पहुंचनी चाहिए

दूध के पैकेट पर लिखी कुछ बातों को जांचना जरूरी है, जानिए दूध का पैकेट खरीदते समय किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Check these 7 things before buying a milk packet, this truth should reach every home.
दूध पैकेट खरीदने से पहले चेक कर लें ये 7 चीजें, यह सच्चाई हर घर तक पहुंचनी चाहिए (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 23, 2026 at 2:37 PM IST

4 Min Read
बच्चों की ग्रोथ और सही न्यूट्रिशन के लिए दूध एक बहुत अच्छा और पूरा खाना माना जाता है. कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन D, A, और B जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स रोजाना की डाइट का जरूरी हिस्सा हैं. हड्डियों को मजबूत करने से लेकर फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ तक, दूध कई हेल्थ बेनिफिट्स देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध का पैकेट खरीदते समय इन सात बातों पर ध्यान न देने से इसके हेल्थ बेनिफिट्स खत्म हो सकते हैं? हां, दूध के पैकेट पर इन कुछ बातों को चेक करने से आपकी हेल्थ और पैसे दोनों बच सकते हैं. याद रखें, एक जानकारी रखने वाला खरीदार न सिर्फ पैसे बचाता है बल्कि आपकी हेल्थ भी बचाता है. आइए उन सात बातों के बारे में जानें जिन्हें आपको दूध का पैकेट खरीदते समय चेक करना चाहिए...

दूध के पैकेट खरीदते समय इन 7 बातों का ध्यान रखें

1. एक्सपायरी डेट और 'यूज बाय' डेट: दूध के पैकेट खरीदते समय यह पहला और सबसे बेसिक नियम है. पैकेट खरीदने से पहले हमेशा 'यूज बाय' या 'एक्सपायरी डेट' चेक करें. कोशिश करें कि ऐसे पैकेट खरीदें जिनकी एक्सपायरी डेट कम से कम 1-2 दिन बची हो. बासी दूध न सिर्फ खराब हो सकता है बल्कि फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है.

2. दूध का प्रकार चुने: आपको जिस तरह का दूध चाहिए, उसे चुनें (फुल क्रीम, टोंड, या डबल टोंड).

  • फुल क्रीम दूध: बच्चों और वजन बढ़ाने वालों के लिए सबसे अच्छा. (इसमें फैट ज्यादा होता है)
  • टोंड दूध: रोजाना चाय और पीने के लिए सही. (बैलेंस्ड फैट)
  • डबल टोंड दूध: यह लो-फैट दूध उन लोगों के लिए एकदम सही है जो वजन कम कर रहे हैं या जिन्हें दिल की बीमारी है.

3. FSSAI लोगो और लाइसेंस नंबर: रेप्युटेबल दूध वह दूध है जिस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) का लोगो लगा होता है, जो यह सर्टिफाई करता है कि दूध सरकारी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और पीने के लिए पूरी तरह से सेफ है.

4. सील और लीकेज: दूध का पैकेट कहीं से भी गीला या चिपचिपा नहीं होना चाहिए. अगर आपको सील के पास दूध की बूंदें दिखें, तो इसका मतलब है कि पैकेट में हवा चली गई है, जिससे दूध जल्दी खराब हो सकता है.

5. स्टोरेज टेम्परेचर: चेक करें कि दूध बेचने वाला दूध को चिलर या रेफ्रिजरेटर में रखता है या नहीं. दूध को हमेशा 4°C या उससे कम तापमान पर स्टोर करना चाहिए. ऐसे दूध के पैकेट खरीदने से बचें जो खुले में रखे गए हों, धूप में रखे गए हों, या गर्म किए गए हों.

6. नकली पैकेट: अगर दूध का पैकेट सूजा हुआ दिखे, तो उसे बिल्कुल न खरीदें. सूजा हुआ पैकेट बताता है कि अंदर बैक्टीरिया बढ़ गए हैं और गैस बन रही है. ऐसा दूध सेहत के लिए नुकसानदायक होता है.

7. प्योरिटी मार्क (होलोग्राम या QR कोड): कई बड़े ब्रांड अब मिलावट रोकने के लिए पैकेट पर QR कोड या खास होलोग्राम लगाते हैं. आप स्कैन करके दूध की प्योरिटी और सोर्स वेरिफाई कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)

