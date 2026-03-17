Chaitra Navratri 2026: इस बार पालकी से होगा मां दुर्गा का आगमन, देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप
चैत्र नवरात्रि, जिसे 'राम नवरात्रि' के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु (मार्च-अप्रैल) में मनाया जाता है...
Published : March 17, 2026 at 4:52 PM IST
चैत्र नवरात्रि 2026, 19 मार्च 2026 (गुरुवार) को शुरू होगी और 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) को समाप्त होगी. दृक पंचांग के अनुसार, यह त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (पहला दिन) को शुरू होता है. मतलब चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने के आगमन के साथ ही होती है. इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है. इन नौ शुभ दिनों के दौरान, भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं. व्रत रखते हुए, अपने परिवारों के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं.
चैत्र नवरात्रि, जिसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के चैत्र महीने (मार्च-अप्रैल) में वसंत ऋतु के दौरान मनाई जाती है. यह नौ-दिवसीय उत्सव देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है और हिंदू नव वर्ष (गुड़ी पड़वा या उगादी) की शुरुआत का प्रतीक है. इस नौ-दिवसीय उत्सव के अंतिम दिनों में 'रामनवमी' (भगवान राम का जन्मदिन) भी मनाई जाती है.
इस साल, वसंत नवरात्रि की शुरुआत ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियों के बीच हो रही है. नवरात्रि के पहले दिन (19 मार्च) को, उत्तरभाद्रपद नक्षत्र और शुक्ल योग का संयोग बन रहा है. इस दिन, कलश स्थापना (पवित्र कलश की स्थापना) और घटस्थापना जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं. इस उद्देश्य के लिए, 19 मार्च को घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 बजे से 10:16 बजे तक है. यदि इस निर्धारित समय-सीमा के दौरान अनुष्ठान करना संभव न हो, तो इन्हें अभिजीत मुहूर्त के दौरान भी संपन्न किया जा सकता है, जो सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:41 बजे के बीच पड़ेगा है.
इसके अलावा, वर्ष 2026 में देवी दुर्गा पालकी में पधारेंगी. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वसंत नवरात्रि के दौरान हर साल देवी दुर्गा एक विशेष वाहन पर आती हैं. इसी वाहन के आधार पर विद्वान उस विशेष वर्ष में घटित होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों की भविष्यवाणी करते हैं.
चैत्र नवरात्रि का दिव्य महत्व
चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुआयामी है, जिसमें खगोलीय परिवर्तनों के साथ-साथ गहरे शास्त्रीय ज्ञान का भी संगम है. चूंकि यह वसंत ऋतु में आता है, इसलिए इसे 'वसंत नवरात्रि' के नाम से भी जाना जाता है. यह काल एक ब्रह्मांडीय "धुरी बिंदु" (pivot point) का प्रतिनिधित्व करता है, जब सूर्य राशिचक्र की पहली राशि (मेष) में पुनः प्रवेश करता है. यह खगोलीय पुन:प्रवेश आकाश के एक पूर्ण चक्र और संपूर्ण पृथ्वी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है.
चैत्र नवरात्रि, जिसे 'राम नवरात्रि' भी कहा जाता है, यह त्योहार रामायण से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके नौवें दिन भगवान राम के जन्म का विशेष उत्सव (राम नवमी) मनाया जाता है. यह शरद ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहार 'शारदीय नवरात्रि' से अलग है.
नवरात्रि आध्यात्मिक चेतना की नौ-दिवसीय यात्रा है, जो पहले तीन दिनों में शारीरिक और मानसिक शुद्धि (तमस से रजस की ओर संक्रमण), अगले तीन दिनों में आध्यात्मिक गुणों का विकास (रजस से सत्व की ओर), और अंतिम तीन दिनों में ज्ञान तथा आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति (सत्व से गुणों से परे की अवस्था की ओर) का प्रतिनिधित्व करती है. यह भौतिकता से दिव्यता की ओर एक क्रमिक विकास है, जो आदि शक्ति की सुरक्षात्मक कृपा के सानिध्य में संपन्न होता है.
इन मंत्रों से मां दुर्गा को प्रसन्न करें
मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्र हैं, जिनका जाप भक्त अपनी सुविधानुसार करते हैं. हालांकि, नवरात्रि के दिनों में, कुछ विशेष मंत्रों का नियमित जाप करना विशेष महत्व रखता है. इन मंत्रों का जाप करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और वे सभी दुखों को दूर करती हैं. इसलिए, नवरात्रि के दौरान, हर किसी को अपनी सुविधानुसार मा के इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए. आप इनका जाप दिन में 9 बार या 108 बार कर सकते हैं.
- सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।।
- शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते।।
- ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।
- 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै'
- या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।
- ॐ जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि।
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते॥