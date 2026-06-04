इन शुरुआती लक्षणों से पहचाने कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? जानिए प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ का क्या है कहना?
पीरियड मिस होना अक्सर इस बात का पहला संकेत होता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन कभी-कभी, किसी महिला को इससे पहले...
Published : June 4, 2026 at 8:11 PM IST
प्रेग्नेंसी हर महिला की जिंदगी का एक जरूरी पड़ाव होता है. कई महिलाएं प्रेग्नेंसी टेस्ट करने या गाइनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले यह पता लगाने की कोशिश करती हैं कि वे प्रेग्नेंट हैं या नहीं. आमतौर पर कंसीव करने के लगभग चार हफ्ते बाद लक्षण दिखने लगते हैं. लगभग 60 प्रतिशत महिलाओं को छठे हफ्ते तक और लगभग 90 प्रतिशत को आठवें हफ्ते तक प्रेग्नेंसी के शुरुआती लक्षण महसूस होते हैं.
कीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, हर महिला की प्रेग्नेंसी अलग होती है. प्रेग्नेंसी एक यादगार सफर है. महिलाएं कई तरह के प्रेग्नेंसी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से अपनी प्रेग्नेंसी कन्फर्म कर सकती हैं. हालांकि, कुकुछ ऐसे शारीरिक बदलाव या लक्षण भी होते हैं जो प्रेग्नेंसी के संकेत देते हैं. इनमें सबसे खास है पीरियड मिस होना, जिसे आमतौर पर प्रेग्नेंसी का पहला संकेत माना जाता है. हालांकि, पीरियड मिस होना प्रेग्नेंसी कन्फर्म होने का एकमात्र कारण नहीं है. स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD/PCOS, थायरॉइड, अचानक वजन में बदलाव, या कुछ दवाएं भी पीरियड्स साइकिल पर असर डाल सकती हैं. इस खबर में जानिए गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं...
गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण
- पीरियड मिस होना: बोर्ड सर्टिफाइड प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, एलेक्स शर्लिंग का कहना है कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो यह प्रेग्नेंसी का पहला और सबसे सही संकेत है.
- जी मिचलाना या मॉर्निंग सिकनेस: हार्मोनल बदलावों की वजह से जी मिचलाना और उल्टी होना, जो सुबह या दिन में कभी भी हो सकता है.
- ब्रेस्ट में बदलाव: ब्रेस्ट में सूजन, नरमी या भारीपन. निप्पल का काला पड़ना भी इसमें शामिल है.
- थकान और सुस्ती: प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ने की वजह से सामान्य से ज्यादा थकान महसूस होना.
- बार-बार पेशाब आना: यूट्रस के साइज में बदलाव और ब्लैडर पर दबाव की वजह से बार-बार बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होना.
- मूड स्विंग्स: हार्मोन में उतार-चढ़ाव की वजह से अचानक चिड़चिड़ापन या इमोशनल फीलिंग आना.
- स्पॉटिंग (या इंप्लांटेशन ब्लीडिंग) :हल्की ब्लीडिंग (स्पॉटिंग) गर्भावस्था का संकेत हो सकती है. इंप्लांटेशन ब्लीडिंग योनि से खून की छोटी बूंदों या भूरे रंग के स्राव के रूप में दिखाई देती है, जिसे पोंछते समय या पेशाब करने के बाद शौचालय में भी देखा जा सकता है
- खाने की क्रेविंग : प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में कुछ खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो सकती है या लगातार भूख लग सकती है. कुछ खाने की चीजें और स्वाद बहुत अच्छे लग सकते हैं, जबकि कुछ अचानक खराब लग सकते हैं.
- मुंह में धातु जैसा स्वाद : गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में आपको मुंह में धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है.
- ऐंठन : आपको मासिक धर्म जैसी हल्की ऐंठन भी महसूस हो सकती है जो कुछ दिनों तक आती-जाती रहती है.
- नाक बंद होना : गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में हार्मोन के स्तर और रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण आपकी नाक बंद हो सकती है. नाक की श्लेष्म झिल्ली सूख जाती है और उससे रक्तस्राव होने की संभावना बढ़ जाती है.
- पेट फूलना : हालांकि बेबी बंप दिखने में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं, लेकिन हार्मोन के स्तर में अचानक वृद्धि के कारण पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है. आपको बार-बार गैस भी बन सकती है.
- मुहांसे या त्वचा में बदलाव : बढ़े हुए हार्मोन और रक्त की मात्रा के कारण आपकी त्वचा में बदलाव हो सकते हैं.
अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं और आपको कोई शक है, तो सबसे अच्छा यही है कि आप घर पर ही प्रेग्नेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करके यूरिन टेस्ट करें. यह आपके यूरिन में hCG हार्मोन का पता लगाता है और आपको नतीजा बताता है. घर पर प्रेग्नेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना सबसे आसान, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद तरीका है. ये किट यूरिन में hCG (ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन) हार्मोन का पता लगाती हैं, जो शरीर में तभी बनता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है.
हर महिला का शरीर एक ही तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता है. कुछ महिलाओं को ये सभी लक्षण महसूस हो सकते हैं, जबकि कुछ महिलाओं को कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो सकता है.