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इन शुरुआती लक्षणों से पहचाने कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? जानिए प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ का क्या है कहना?

प्रेग्नेंसी हर महिला की जिंदगी का एक जरूरी पड़ाव होता है. कई महिलाएं प्रेग्नेंसी टेस्ट करने या गाइनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले यह पता लगाने की कोशिश करती हैं कि वे प्रेग्नेंट हैं या नहीं. आमतौर पर कंसीव करने के लगभग चार हफ्ते बाद लक्षण दिखने लगते हैं. लगभग 60 प्रतिशत महिलाओं को छठे हफ्ते तक और लगभग 90 प्रतिशत को आठवें हफ्ते तक प्रेग्नेंसी के शुरुआती लक्षण महसूस होते हैं.

कीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, हर महिला की प्रेग्नेंसी अलग होती है. प्रेग्नेंसी एक यादगार सफर है. महिलाएं कई तरह के प्रेग्नेंसी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से अपनी प्रेग्नेंसी कन्फर्म कर सकती हैं. हालांकि, कुकुछ ऐसे शारीरिक बदलाव या लक्षण भी होते हैं जो प्रेग्नेंसी के संकेत देते हैं. इनमें सबसे खास है पीरियड मिस होना, जिसे आमतौर पर प्रेग्नेंसी का पहला संकेत माना जाता है. हालांकि, पीरियड मिस होना प्रेग्नेंसी कन्फर्म होने का एकमात्र कारण नहीं है. स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD/PCOS, थायरॉइड, अचानक वजन में बदलाव, या कुछ दवाएं भी पीरियड्स साइकिल पर असर डाल सकती हैं. इस खबर में जानिए गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं...

गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण