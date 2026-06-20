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क्या प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाया जा सकता है? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान सीमित मात्रा में पूरी तरह से पके हुए पपीते का सेवन करने से मां और बच्चे दोनों के लिए...

Can you eat papaya during pregnancy? Find out what the experts say.
क्या प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाया जा सकता है? जानिए एक्सपर्ट्स की राय (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 20, 2026 at 5:24 PM IST

4 Min Read
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जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो सबकी नजरें उसी पर होती हैं. लोग तरह-तरह की सलाह और सुझाव देते हैं, जैसे कि यह खाओ, वह मत खाओ. हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास चीजों (तिल, पपीता और अनानास) से बचना चाहिए, क्योंकि उनका मानना ​​है कि इनके सेवन से मिसकैरेज हो सकता है. तो, क्या सच में ऐसा होता है? आइए इस खबर में जानते हैं...

हम सभी जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, बच्चे की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि मां को 1,000 दिनों की अहम अवधि के दौरान कैसा पोषण मिलता है. इस अवधि में गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक के 270 दिन और उसके बाद के 730 दिन (बच्चे के दूसरे साल तक) शामिल हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि मां का खान-पान बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनकी इम्यूनिटी पर भी असर डालता है. सही पोषण न मिलने से बच्चे के कम वजन के साथ पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, मां के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है.

क्या प्रेगनेंसी में पपीता हानिकारक है?
प्रेग्नेंट महिलाओं को अक्सर प्रेग्नेंसी के दौरान पपीता, तिल और अनानास न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को खाने से मिसकैरेज या प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है. लेकिन, जानी-मानी न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. लताशा का कहना है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है. केवल कच्चे पपीते में लेटेक्स और पपेन नाम का एंजाइम काफी मात्रा में होता है. ये चीजें गर्भाशय को उत्तेजित कर सकती हैं और गर्भपात का कारण बन सकती हैं. इसके उलट, पूरी तरह पके हुए पपीते में लेटेक्स की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे इससे कोई समस्या होने की संभावना नहीं रहती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन अनुसार, गर्भावस्था में पका पपीता खाने से कोई बड़ा खतरा नहीं होता है, हालांकि कच्चा या आधा पका पपीता सुरक्षित नहीं हो सकता है.

  • अनानास: अनानास एक बहुत फायदेमंद फल है. डॉ. लताशा का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान सीमित मात्रा में अनानास का सेवन पूरी तरह सुरक्षित है. यह विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, जो मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं. इसलिए, गर्भवती महिलाओं के लिए रोजाना 100 से 150 ग्राम पपीता और अनानास खाने में कोई नुकसान नहीं है. असल में, उनका कहना है कि इनमें विटामिन B6 और C भरपूर मात्रा में होते हैं और ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं.
  • तिल: बड़े-बुजुर्ग सलाह देते हैं कि गर्भवती महिलाओं को तिल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर में गर्मी बढ़ती है और गर्भपात का खतरा हो सकता है. हालांकि, डॉ. लताशा का कहना है कि इनमें मौजूद कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट्स गर्भावस्था के दौरान बहुत जरूरी होते हैं. इसलिए, रोजाना 5-10 ग्राम तिल का सेवन गर्भवती महिला और बच्चे, दोनों के लिए फायदेमंद होता है.

नोट: पपीता, अनानास और तिल पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं, फिर भी, डॉ. लताशा इन्हें सीमित मात्रा में खाने की सलाह देती हैं.

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