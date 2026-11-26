क्या योग कमजोर दिल वाले लोगों को फिजिकल एक्टिविटी में वापस लाने में कर सकता है मदद ?
सभी तरह के योग हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, लंबे समय तक तनाव रहने से हृदय गति बढ़ सकती...
Published : November 26, 2026 at 7:37 PM IST
सिर्फ इसलिए कि किसी का दिल कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें फिजिकल रूप से एक्टिव रहना बंद कर देना चाहिए. सही तरह की एक्टिविटीज करने से दिल की सेहत, स्टैमिना और जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं. जिन लोगों को दिल की बीमारी है, खासकर वे लोग जो थकान, सांस लेने में तकलीफ या ज्यादा मेहनत करने के डर की वजह से फिजिकल रूप से इनएक्टिव हो गए हैं, योग उनके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है.
जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल्स में कार्डियोलॉजी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. राहुल शर्मा का कहना है कि लेकिन, यह ध्यान रखना जरूरी है कि योग मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं है, और सभी तरह के योग दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए भी सही नहीं हैं. एक्टिविटी का चुनाव और उसकी इंटेंसिटी व्यक्ति के कार्डियक फंक्शन, लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और उनके कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह पर निर्भर होनी चाहिए...
कमजोर दिल वाले लोग हार्ट हेल्थ बनाए रखने के लिए ऐसे करें योग
- डॉ. राहुल शर्मा कहते हैं कि हल्के योग करने से स्ट्रेस कम करने, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और नींद बेहतर करने में मदद मिल सकती है. इनमें नियंत्रित तरीके से सांस लेना, धीमी गति से गतिविधियां करना, स्ट्रेचिंग और शरीर को आराम देने वाली तकनीकें शामिल हैं. दिल के मरीजों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से हार्ट रेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम (दिल और ब्लड वेसल) पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है. धीरे-धीरे शारीरिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने से व्यक्ति का खुद पर भरोसा भी बढ़ सकता है कि वह शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकता है.
- कमजोर दिल वाले लोगों का मकसद मुश्किल योगा पोज करना या अपनी सांस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए. आम तौर पर, आपको ऐसी एक्सरसाइज से बचना चाहिए जिनमें जोर से सांस लेना, ज्यादा देर तक सांस रोकना, अचानक मूवमेंट, जोरदार पोज या बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग शामिल हो, जब तक कि डॉक्टर ने ऐसा करने की खास सलाह न दी हो. यहां तक कि बहुत हल्के लगने वाले व्यायाम भी उन मरीजों के लिए सही नहीं हो सकते, जिन्हें गंभीर हार्ट फेलियर है या जिनके लक्षण स्थिर नहीं हैं.
- सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुपरविज़न में हल्की एक्टिविटी के छोटे सेशन से शुरू करें, और जैसे-जैसे शरीर की टॉलरेंस बेहतर होती जाए, धीरे-धीरे उनका समय बढ़ाएं. योग को वॉकिंग और कार्डियक रिहैबिलिटेशन के साथ जोड़ा जा सकता है, ये दोनों ही रिकवरी और लंबे समय तक दिल की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं. यदि किसी मरीज को छाती में बेचैनी, असामान्य रूप से सांस फूलना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, या बहुत अधिक थकान महसूस हो, तो उन्हें तुरंत रुक जाना चाहिए.
- कुल मिलाकर, कमजोर दिल को पूरी तरह से इनएक्टिव रहने की नहीं, बल्कि सही देखभाल की जरूरत होती है. जब पूरी सावधानी और डॉक्टर की देखरेख में किया जाता है, तो योग मरीजों को फिर से फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होने, स्ट्रेस मैनेज करने और धीरे-धीरे अपनी फिजिकल क्षमताओं पर भरोसा बनाने में मदद कर सकता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)