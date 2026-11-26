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क्या योग कमजोर दिल वाले लोगों को फिजिकल एक्टिविटी में वापस लाने में कर सकता है मदद ?

क्या योग कमजोर दिल वाले लोगों को फिजिकल एक्टिविटी में वापस लाने में कर सकता है मदद ? ( GETTY IMAGES )

सिर्फ इसलिए कि किसी का दिल कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें फिजिकल रूप से एक्टिव रहना बंद कर देना चाहिए. सही तरह की एक्टिविटीज करने से दिल की सेहत, स्टैमिना और जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं. जिन लोगों को दिल की बीमारी है, खासकर वे लोग जो थकान, सांस लेने में तकलीफ या ज्यादा मेहनत करने के डर की वजह से फिजिकल रूप से इनएक्टिव हो गए हैं, योग उनके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है.