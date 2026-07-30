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क्या ये घरेलू नुस्खे सच में गंदे, पीले दांतों को सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं मोती जैसे सफेद? जानें सच्चाई

पीले और कैविटी वाले दांतों के कारण कई लोगों को सार्वजनिक जगहों पर काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इन सुरक्षित उपायों...

Can these home remedies really turn dirty, yellow teeth pearly white in just 2 minutes? Find out the truth.
क्या ये घरेलू नुस्खे सच में गंदे, पीले दांतों को सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं मोती जैसे सफेद? जानें सच्चाई (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 30, 2026 at 3:23 PM IST

7 Min Read
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एक चमकदार, सफेद मुस्कान अक्सर कॉन्फिडेंस और अच्छी ओरल हेल्थ से जुड़ी होती है. इसलिए, कई घरेलू नुस्खे कुछ ही मिनटों में दांतों को काफी हद तक सफेद करने का वादा करते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जिनमें दावा किया जाता है कि बेकिंग सोडा, हल्दी, नींबू का रस, या घर की दूसरी चीजें तुरंत दाग हटा सकती हैं और दांतों को चमकदार सफेद बना सकती हैं. हालांकि, कुछ तरीके ऊपरी दागों को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन नतीजे अक्सर टेम्पररी होते हैं, या ये तरीके दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

ऐसे में, डेंटल एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि कोई भी सुरक्षित घरेलू उपाय सिर्फ दो मिनट में दांतों को हमेशा के लिए सफेद नहीं कर सकता. दांतों के रंग में बदलाव को सुरक्षित रूप से दूर करने और अपनी मुस्कान को बनाए रखने के लिए, दाग लगने के कारणों को समझना और वैज्ञानिक रूप से साबित तरीकों को अपनाना ही एक स्वस्थ और चमकदार मुस्कान पाने का सबसे अच्छा तरीका है.

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क्या ये घरेलू नुस्खे सच में गंदे, पीले दांतों को सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं मोती जैसे सफेद? जानें सच्चाई (GETTY IMAGES)

दांतों का रंग बदलने के कारण
दांतों का रंग कई वजहों से बदल सकता है. कॉफी, चाय, रेड वाइन, तंबाकू और कुछ खाने-पीने की चीजों में ऐसे पिगमेंट होते हैं जो धीरे-धीरे इनेमल पर दाग बना देते हैं. उम्र बढ़ने का भी इसमें बड़ा रोल होता है, क्योंकि समय के साथ इनेमल कुदरती तौर पर पतला हो जाता है, जिससे उसके नीचे का पीला डेंटिन ज्यादा दिखने लगता है. कुछ दवाइयां, बीमारियां और चोटें भी दांतों के रंग पर असर डाल सकती हैं. चूंकि इसके कारण अलग-अलग होते हैं, इसलिए कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जो हर किसी के लिए तुरंत काम करे.

इन घरेलू नुस्खों का समझदारी से इस्तेमाल करें

  • घर पर दांतों को सफेद करने के लिए बेकिंग सोडा सबसे लोकप्रिय उपायों में से एक है. यह हल्का खुरदरा होता है और खाने-पीने की चीजों से दांतों की ऊपरी सतह पर लगे कुछ दागों को हटाने में मदद कर सकता है. कई व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा होता है क्योंकि यह इनेमल को धीरे-धीरे पॉलिश करता . हालांकि, घर पर बने मिश्रणों का बहुत जोर से इस्तेमाल करने या बहुत जोर-जोर से ब्रश करने से इनेमल धीरे-धीरे घिस सकता है, जिससे समय के साथ दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है.
  • हल्दी एक और पॉपुलर चीज है जिसे अक्सर सोशल मीडिया पर प्रमोट किया जाता है. इसके गहरे पीले रंग के बावजूद, कुछ लोग दावा करते हैं कि यह दांतों को सफेद करने में मदद करती है. इस दावे को सपोर्ट करने वाले साइंटिफिक सबूत कम हैं. हालांकि हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हो सकते हैं, लेकिन इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि इसका दांतों को सफेद करने पर कोई खास असर होता है.
  • इसी तरह, नींबू का रस या सिरका जैसी एसिडिक चीजों से भी बचना चाहिए, क्योंकि वे बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं. यह एसिड धीरे-धीरे दांत की बाहरी सुरक्षा परत (इनेमल) को खराब कर देता है. एक बार खराब होने के बाद, इनेमल अपने आप दोबारा नहीं बनता, जिससे कैविटी और सेंसिटिविटी का खतरा बढ़ जाता है.

दांतों को सफेद करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?

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क्या ये घरेलू नुस्खे सच में गंदे, पीले दांतों को सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं मोती जैसे सफेद? जानें सच्चाई (GETTY IMAGES)
दांतों को सफेद करने का सबसे सुरक्षित तरीकों में शामिल है...
  • रोजाना मुंह की अच्छी सफाई रखना.
  • दिन में दो बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना
  • रोजाना फ्लॉस करना और रेगुलर प्रोफेशनल सफाई करवाना
  • विशेषज्ञों का कहना है कि डेंटल हाइजीनिस्ट से प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाने पर जमा हुआ टार्टर और प्लाक हट जाता है, जिससे दांतों की चमक वापस आ जाती है. वहीं, जो लोग अधिक सफेदी चाहते हैं, उनके लिए अनुमोदित स्तर के पेरोक्साइड युक्त ओवर-द-काउंटर व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स और जैल, निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपयोग किए जाने पर धीरे-धीरे सुधार ला सकते हैं. डेंटिस्ट की देखरेख में किए जाने वाले प्रोफेशनल व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट आमतौर पर तेजी से और ज्यादा उम्मीद के मुताबिक नतीजे देते हैं, साथ ही मसूड़ों में जलन या दांतों की सेंसिटिविटी का खतरा भी कम करते हैं.
  • कॉफी, ब्लैक टी, कोला और तंबाकू वाले उत्पादों का सेवन कम करने से आपके दांतों का सफेदपन बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
  • सेब, गाजर और सेलरी जैसे क्रिस्पी फल और सब्जियां खाएं. ये लार बनने को बढ़ावा देते हैं, जिससे मुंह को प्राकृतिक रूप से साफ करने में मदद मिलती है.

डेंटल सर्जन डॉ. अलका चौधरी का कहना है कि आजकल बहुत से लोग दांतों की समस्याओं से जूझ रहे हैं. इसकी वजह खान-पान की आदतों में बदलाव है. अक्सर देखा गया है कि जो लोग जंक फूड (जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चॉकलेट, टॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स) खाते हैं, उनमें दांतों का रंग बदलने और दांतों से जुड़ी दूसरी समस्याएं होने का खतरा ज्यादा होता है.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

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क्या ये घरेलू नुस्खे सच में गंदे, पीले दांतों को सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं मोती जैसे सफेद? जानें सच्चाई (GETTY IMAGES)
  • यह याद रखना जरूरी है कि हेल्दी दांत नेचुरली कागज जैसे सफेद नहीं होते. जेनेटिक्स और इनेमल की नेचुरल मोटाई की वजह से हर किसी के दांतों का रंग अलग-अलग होता है. बार-बार घरेलू नुस्खों से दांतों की सफेदी पाने की कोशिश करने से आपके दांत अच्छे दिखने के बजाय असल में खराब हो सकते हैं.
  • जिन लोगों को लगातार पीलापन, काले धब्बे, टूटी हुई फिलिंग या दांतों की सेंसिटिविटी की समस्या हो रही है, उन्हें व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाने से पहले डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए. कुछ मामलों में, दांतों का रंग बदलना अंदरूनी दांतों की समस्याओं की वजह से हो सकता है, जिनके लिए कॉस्मेटिक व्हाइटनिंग के बजाय सही मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है.
  • दांतों को सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से सफेद करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है. जो प्रोडक्ट्स या घरेलु उपाय रातों-रात असर दिखाने का दावा करते हैं, वे अक्सर दांतों की सुरक्षात्मक परत (इनेमल) को नुकसान पहुंचा सकते हैं. नियमित रूप से मुंह की सफाई, दांतों की देखभाल और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लंबे समय तक चलने वाले नतीजों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है. भले ही सोशल मीडिया पर सिर्फ दो मिनट में बड़े बदलाव का वादा किया जाए, लेकिन कॉस्मेटिक सुधारों से ज्यादा दांतों की सेहत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

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