क्या नेजल स्प्रे का बार-बार इस्तेमाल आपकी नाक की जकड़न को और बढ़ा सकता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
नेजल स्प्रे बंद नाक से तुरंत राहत देते हैं, लेकिन इनके प्रकार और उपयोग की समय-सीमा का सही ध्यान रखना बेहद जरूरी है...
Published : November 27, 2026 at 12:43 PM IST
नाक बंद होने पर नेजल स्प्रे अक्सर बचाव का पहला उपाय होता है, खासकर मौसम बदलने के दौरान, या एलर्जी, सर्दी-जुकाम या प्रदूषण की वजह से होने वाली परेशानी में. नेजल स्प्रे नाक की जकड़न से तुरंत राहत देते हैं, ये बहुत तेजी से काम करते हैं और सांस लेना आसान बनाते हैं. कुछ लोग इनका इस्तेमाल दिन में कई बार, या हफ्तों तक लगातार करते हैं. हालांकि, कुछ तरह के नेजल स्प्रे अगर बहुत ज्यादा या लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाएं, तो वे नाक की जकड़न को कम करने के बजाय और भी बढ़ा सकते हैं.
जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट ENT डॉ. विजय कुमार शर्मा का कहना है कि यह समस्या मुख्य रूप से उन 'डीकंजेस्टेंट' (decongestant) नेजल स्प्रे के साथ होती है, जिनमें ऑक्सीमेटाजोलिन (oxymetazoline) या जाइलोमेटाजोलिन (xylometazoline) जैसे तत्व होते हैं. ये स्प्रे नाक के अंदर की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं, जिससे सूजन कम हो जाती है और नाक का रास्ता खुल जाता है. ये काफी तेजी से काम करते हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए राहत पाने के लिए ये अच्छे हैं. हालांकि, इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया है.
तीन दिन ज्यादा इस्तेमाल न करें
अगर इन स्प्रे का इस्तेमाल तय समय (आमतौर पर लगभग तीन दिन) से ज्यादा समय तक लगातार किया जाए, तो कुछ लोगों को 'रिबाउंड कंजेशन' (rebound congestion) या 'राइनिटिस मेडिकामेंटोसा' (rhinitis medicamentosa) जैसी स्थिति हो सकती है. इसमें नाक की रक्त वाहिकाएं और भी ज्यादा सूज जाती हैं, और जैसे ही दवा का असर खत्म होता है, व्यक्ति को पहले से भी ज्यादा जकड़न महसूस होने लगती है. इससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें व्यक्ति आराम से सांस लेने के लिए फिर से स्प्रे का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे मिलने वाली राहत बहुत कम समय के लिए होती है और जकड़न वापस आ जाती है.
सभी नेजल स्प्रे एक जैसे जोखिम वाले नहीं होते
यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी नेजल स्प्रे एक जैसे जोखिम वाले नहीं होते है. 'सलाइन' (saline) नेजल स्प्रे खारे पानी से बने होते हैं. इनका इस्तेमाल नियमित रूप से किया जा सकता है, जिससे नाक के अंदर नमी बनी रहती है और बलगम, एलर्जी पैदा करने वाले कणों (एलर्जेन) और जलन पैदा करने वाली चीजों को बाहर निकालने में मदद मिलती है. 'स्टेरॉयड' (steroid) नेजल स्प्रे, जो अक्सर 'एलर्जिक राइनिटिस' (allergic rhinitis) के लिए दिए जाते हैं, सूजन को कम करते हैं. इन्हें आमतौर पर डॉक्टर की देखरेख में लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है. इनसे आमतौर पर 'रिबाउंड कंजेशन' नहीं होता, लेकिन अगर आप इनका गलत तरीके से या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो नाक में सूखापन, जलन या नाक से खून आने जैसी समस्या हो सकती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)