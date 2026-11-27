ETV Bharat / lifestyle

क्या नेजल स्प्रे का बार-बार इस्तेमाल आपकी नाक की जकड़न को और बढ़ा सकता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

क्या नेजल स्प्रे का बार-बार इस्तेमाल आपकी नाक की जकड़न को और बढ़ा सकता है? ( ETV Bharat )

नाक बंद होने पर नेजल स्प्रे अक्सर बचाव का पहला उपाय होता है, खासकर मौसम बदलने के दौरान, या एलर्जी, सर्दी-जुकाम या प्रदूषण की वजह से होने वाली परेशानी में. नेजल स्प्रे नाक की जकड़न से तुरंत राहत देते हैं, ये बहुत तेजी से काम करते हैं और सांस लेना आसान बनाते हैं. कुछ लोग इनका इस्तेमाल दिन में कई बार, या हफ्तों तक लगातार करते हैं. हालांकि, कुछ तरह के नेजल स्प्रे अगर बहुत ज्यादा या लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाएं, तो वे नाक की जकड़न को कम करने के बजाय और भी बढ़ा सकते हैं.

जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट ENT डॉ. विजय कुमार शर्मा का कहना है कि यह समस्या मुख्य रूप से उन 'डीकंजेस्टेंट' (decongestant) नेजल स्प्रे के साथ होती है, जिनमें ऑक्सीमेटाजोलिन (oxymetazoline) या जाइलोमेटाजोलिन (xylometazoline) जैसे तत्व होते हैं. ये स्प्रे नाक के अंदर की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं, जिससे सूजन कम हो जाती है और नाक का रास्ता खुल जाता है. ये काफी तेजी से काम करते हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए राहत पाने के लिए ये अच्छे हैं. हालांकि, इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया है.