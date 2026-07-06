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क्या जीरे का पानी सच में फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकता है? जानिए Cumin Water बनाने का आसान तरीका

आज के दौर में हमारे खान-पान और रोजमर्रा की जीवनशैली में बहुत बदलाव आया है. नतीजतन, सेहत से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं जो पहले मुख्य रूप से बुजुर्गों में देखी जाती थीं, अब युवाओं समेत कई तरह के लोगों को प्रभावित कर रही हैं. इन समस्याओं में 'फैटी लिवर की बीमारी' एक बड़ी चिंता का विषय है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के आंकड़ों के अनुसार, भारत की लगभग 16 से 32 प्रतिशत आबादी फैटी लिवर की बीमारी से पीड़ित है. इसका मतलब है कि लगभग 12 करोड़ भारतीय इस स्थिति से प्रभावित हैं.

हालांकि, फैटी लिवर होने पर शुरुआत में गंभीर लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन आगे चलकर इससे लिवर में सूजन, पाचन संबंधी विकार और लिवर फेलियर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, बहुत से लोग लिवर में जमा फैट को कम करने के लिए शुरुआती दौर से ही प्राकृतिक तरीकों और आसान घरेलू उपायों की तलाश करने लगते हैं. इन घरेलु उपायों में जीरा पानी का बहुत से विशेषज्ञों के द्वारा फैटी लिवर के मरीजों को सुझाया जाता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि जीरा न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि लिवर की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. यह पाचन एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाता है और लिवर से बाइल (पित्त) के स्राव को बढ़ाकर फैट को पचाने में मदद करता है. इससे लिवर को नेचुरली डिटॉक्स होने में मदद मिलती है. इस संदर्भ में, विस्तार से जानें कि क्या जीरे का पानी पीने से वाकई फैटी लिवर का खतरा कम होता है...

क्या जीरा का पानी पीने से फैटी लिवर का खतरा कम होता है?

विशेषज्ञों का कहना है कि रेगुलर और कम मात्रा में जीरा पानी पीने से फैटी लिवर का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है. कई हेल्थ स्टडीज के अनुसार, जीरे में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और एक्टिव कंपाउंड लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाने और लिवर में फैट जमा होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल का एक फायदेमंद हिस्सा है.

जीरा पानी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. NIH की एक स्टडी के अनुसार, जीरे में मौजूद प्राकृतिक केमिकल लिवर के काम करने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं इसके साथ ही...