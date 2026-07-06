क्या जीरे का पानी सच में फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकता है? जानिए Cumin Water बनाने का आसान तरीका
जीरे में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और लिवर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, इसके साथ...
Published : July 6, 2026 at 6:11 PM IST
आज के दौर में हमारे खान-पान और रोजमर्रा की जीवनशैली में बहुत बदलाव आया है. नतीजतन, सेहत से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं जो पहले मुख्य रूप से बुजुर्गों में देखी जाती थीं, अब युवाओं समेत कई तरह के लोगों को प्रभावित कर रही हैं. इन समस्याओं में 'फैटी लिवर की बीमारी' एक बड़ी चिंता का विषय है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के आंकड़ों के अनुसार, भारत की लगभग 16 से 32 प्रतिशत आबादी फैटी लिवर की बीमारी से पीड़ित है. इसका मतलब है कि लगभग 12 करोड़ भारतीय इस स्थिति से प्रभावित हैं.
हालांकि, फैटी लिवर होने पर शुरुआत में गंभीर लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन आगे चलकर इससे लिवर में सूजन, पाचन संबंधी विकार और लिवर फेलियर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, बहुत से लोग लिवर में जमा फैट को कम करने के लिए शुरुआती दौर से ही प्राकृतिक तरीकों और आसान घरेलू उपायों की तलाश करने लगते हैं. इन घरेलु उपायों में जीरा पानी का बहुत से विशेषज्ञों के द्वारा फैटी लिवर के मरीजों को सुझाया जाता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि जीरा न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि लिवर की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. यह पाचन एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाता है और लिवर से बाइल (पित्त) के स्राव को बढ़ाकर फैट को पचाने में मदद करता है. इससे लिवर को नेचुरली डिटॉक्स होने में मदद मिलती है. इस संदर्भ में, विस्तार से जानें कि क्या जीरे का पानी पीने से वाकई फैटी लिवर का खतरा कम होता है...
क्या जीरा का पानी पीने से फैटी लिवर का खतरा कम होता है?
विशेषज्ञों का कहना है कि रेगुलर और कम मात्रा में जीरा पानी पीने से फैटी लिवर का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है. कई हेल्थ स्टडीज के अनुसार, जीरे में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और एक्टिव कंपाउंड लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाने और लिवर में फैट जमा होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल का एक फायदेमंद हिस्सा है.
जीरा पानी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. NIH की एक स्टडी के अनुसार, जीरे में मौजूद प्राकृतिक केमिकल लिवर के काम करने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं इसके साथ ही...
- पाचन में सुधार करता है
- मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है
- ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण में रखता है
- एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है
खाली पेट पानी पीने का महत्व
जब सुबह खाली पेट जीरे का पानी पिया जाता है, तो शरीर इसके फायदेमंद गुणों को आसानी और तेजी से सोख लेता है क्योंकि पाचन तंत्र खाली होता है. इससे आंतों और लिवर के बीच का संबंध मजबूत होता है और शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है.
जीरे का पानी कैसे बनाएं
- जीरे का पानी बनाने के लिए, एक चम्मच जीरे को रात भर पानी में भिगोकर रखें, अगली सुबह, इस मिश्रण को छान लें और खाली पेट पिएं.
- आप इस पानी को हल्का गर्म करके भी पी सकते हैं. ध्यान रखें कि इसमें चीनी या शहद जैसी कोई चीज न मिलाएं. चीनी मिलाने से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है, लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और जीरे के फायदे कम हो सकते हैं.
- इसके अलावा, आप पानी में जीरा डालकर और उसे 5 से 10 मिनट तक उबालकर भी जीरे का पानी बना सकते हैं. फिर, पानी को छान लें, थोड़ा ठंडा होने दें और चाय की तरह धीरे-धीरे पिएं.
- जीरे का पानी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए. ज्यादा पीने से कुछ लोगों को अपच या पेट खराब होने की समस्या हो सकती है.
- गर्भवती महिलाओं और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) से पीड़ित लोगों को अपनी रोजाना की डाइट में जीरे का पानी शामिल करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.
- यह सप्लीमेंट केवल फैटी लिवर रोग के शुरुआती चरण वाले लोगों के लिए ही अच्छा है. गंभीर लिवर रोग से पीड़ित लोगों के लिए उचित चिकित्सा उपचार कराना अत्यंत आवश्यक है.
फैटी लिवर कम करने के दूसरे घरेलू नुस्खे
- कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें (जैसे रिफाइंड चीनी, मैदा, और फास्ट फूड)का इस्तेमाल बहुत कम कर देना चाहिए।
- शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और लिवर में जमा फैट को पिघलाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज जरूरी है.
- हेल्दी वजन बनाए रखने से लिवर पर बेवजह का दबाव कम हो सकता है.
- शराब छोड़ने से लिवर की फिल्टर करने की क्षमता बेहतर होगी और लिवर के टिशू को नुकसान से बचाया जा सकेगा.
अध्ययन:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328087/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4627178/