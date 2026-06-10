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क्या सच में स्किन और ज्वाइंट के लिए कोलेजन फायदेमंद है या यह सिर्फ मार्केटिंग का दिखावा है? जानिए

टाइप I और III त्वचा के लिए होते हैं, ये त्वचा को मजबूती, कसावट और लचीलापन देते हैं, जिससे त्वचा के टिश्यू युवा और झुर्रियों-मुक्त बने रहते हैं. इसके विपरीत, टाइप II जोड़ों के लिए होता है, यह कार्टिलेज का मुख्य घटक है, जो हड्डियों के सिरों को आपस में रगड़ने से रोकता है और झटकों को सहने में मदद करता है. मतलब, जोड़ों के लिए, टाइप II कोलेजन कार्टिलेज बनाता है जो आपकी हड्डियों के बीच शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. डर्मेटोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सोनाली कोहली का कहना है कि 2023 में पब्लिश हुई एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों ने 8 से 12 हफ्तों तक लगातार हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन सप्लीमेंट्स लिए, तो उनकी स्किन का हाइड्रेशन बेहतर हुआ, झुर्रियों की गहराई कम हुई और जोड़ों का दर्द भी कम हुआ. तो हां, यह काम करता है. लेकिन यह असल में कैसे काम करता है, यह जानना ज्यादा जरूरी है...

कोलेजन असल में हमारे शरीर का सीमेंट या ढांचा की तरह है, जो त्वचा को टाइट रखता है और जोड़ों को लचीला बनाता है. बढ़ती उम्र के साथ कोलेजन का कम होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता लेकिन इसे धीमा करने और लक्षणों को सुधारने के वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीके मौजूद हैं. अपनी लाइफस्टाइल और स्किनकेयर में बदलाव करके आप इसके नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. इसकी कमी से चेहरे पर झुर्रियां और बारीक रेखाएं आ सकती हैं, त्वचा ढीली पड़ सकती है और जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है.

स्किन और जोड़ों को कोलाजेन की क्यों होती है जरूरत कोलेजन इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है. यह शरीर के कुल प्रोटीन का लगभग 30 फीसदी तक हिस्सा होता है. इसे शरीर का एक मजबूत और प्राकृतिक ढांचा कहा जा सकता है, जो आपकी त्वचा को जवां व कोमल रखने, जोड़ों को सहारा देने और पेट की परत को दुरुस्त बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाता है. हालांकि, दिक्कत यह है कि लगभग 25 साल की उम्र के बाद से हम हर साल अपने कोलेजन का लगभग 1 से 1.5 प्रतिशत खोना शुरू कर देते हैं. 40 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते हमारे शरीर का लगभग 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कोलेजन खत्म हो चुका होता है.

आजकल कोलाजेन सप्लीमेंट्स लेना बहुत आम हो गया है. इनके फायदों के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार और जागरूकता के कारण, बहुत से लोग इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर रहे हैं और यह सही भी है, क्योंकि हर कोई बेहतर स्किन और मजबूत जोड़ चाहता है. दरअसल, कोलाजेन हमारे शरीर में नेचुरल रूप से पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो त्वचा, हड्डियों और जोड़ों को मजबूती और लचीलापन देता है. उम्र बढ़ने या खराब जीवनशैली के कारण इसका उत्पादन कम होने लगता है. इसे सप्लीमेंट्स के जरिए लेना एक लोकप्रिय तरीका बन गया है. लेकिन सवाल यह है कि क्या कोलेजन सप्लीमेंट्स सच में काम करते हैं? इस खबर में, सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सोनाली कोहली से जानें कि फायदे पाने के लिए इन्हें कैसे और कब लेना चाहिए. इससे पहले जानिए कि आपकी स्किन और जोड़ों को कोलाजेन की जरूरत क्यों होती है?

इन टिप्स को अपनाकर कोलेजन सप्लीमेंट्स लें

इसे हमेशा विटामिन C के साथ लें- डॉ. सोनाली कोहली का कहना है कि शरीर में काम करने वाले कोलेजन फाइबर बनाने के लिए विटामिन C एक जरूरी को-फैक्टर है. इसके बिना, कोलेजन सप्लीमेंट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता, सप्लीमेंट से मिलने वाले अमीनो एसिड काम करने वाले कोलेजन फाइबर में नहीं बदल पाते. इसलिए, डॉक्टर सलाह देती हैं कि जो भी यह सप्लीमेंट ले रहा है, उसे साथ में एक छोटी कटोरी अमरूद, एक गिलास आंवले का जूस या 500–1000 mg का विटामिन C कैप्सूल भी लेना चाहिए. यह छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है.

क्या सच में स्किन और ज्वाइंट के लिए कोलेजन फायदेमंद है (AI)

हार्मोन पर खास ध्यान दें- 35 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को अपने हार्मोन पर खास ध्यान देना चाहिए. हार्मोनल हेल्थ की जानी-मानी एक्सपर्ट डॉ. कैरी जोन्स बताती हैं कि एस्ट्रोजन सीधे तौर पर स्किन में कोलेजन बनाने में मदद करता है. यही वजह है कि पेरिमेनोपॉज के दौरान महिलाओं की स्किन की क्वालिटी और जोड़ों की मजबूती में अक्सर सबसे ज्यादा कमी आती है. अगर आपके हार्मोन असंतुलित हैं, तो कोलेजन सप्लीमेंट असरदार तरीके से काम नहीं करेंगे. सप्लीमेंट्स असरदार ढंग से काम करें, इसके लिए आपको DIM (जो क्रूसिफेरस सब्जियों में पाया जाता है) का सेवन करना चाहिए, अलसी और कद्दू के बीजों के साथ 'सीड साइक्लिंग' करनी चाहिए और रिफाइंड शुगर का सेवन कम करना चाहिए. रिफाइंड शुगर 'ग्लाइकेशन' नाम की प्रक्रिया से कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है. हार्मोनल हेल्थ बेहतर होने से शरीर के दूसरे काम भी बेहतर होते हैं.

सप्लीमेंट के साथ-साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान दें- डॉ. सोनाली कोहली कहती हैं कि सप्लीमेंट तभी सबसे अच्छा काम करते हैं जब शरीर को सही पोषण मिल रहा हो. बोन ब्रोथ, अंडे और दालें या फलियां शरीर को ग्लाइसिन और प्रोलाइन जैसे जरूरी अमीनो एसिड देती हैं जिनसे कोलेजन बनता है. कद्दू के बीज और तिल जैसे जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ उन एंजाइम को सक्रिय करते हैं जो कोलेजन फाइबर को ठीक से जुड़ने में मदद करते हैं. प्याज, लहसुन और मेथी जैसे सल्फर से भरपूर खाद्य पदार्थ लिवर को ऑक्सीडेटिव वेस्ट साफ करने में मदद करते हैं, जो कोलेजन को तोड़ता है. कोलेजन हेल्थ का मतलब सिर्फ़ सप्लीमेंट लेना नहीं है; इसमें गट हेल्थ, लिवर का काम और इस पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट करने के लिए जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी शामिल हैं.

आपके पास जो है, उसे सुरक्षित रखें- डॉ. सोनाली का कहना है कि कोई भी सप्लीमेंट रोजाना बिना सुरक्षा के धूप में रहने और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता. UV रेडिएशन उन मुख्य कारणों में से एक है जो तेजी से कोलेजन फाइबर को नष्ट करते हैं. चीनी का सेवन भी एक और कारण है. यह ग्लाइकेशन नाम की प्रक्रिया के जरिए कोलेजन से जुड़ जाती है, जिससे समय के साथ फाइबर कड़े और कमजोर हो जाते हैं. हर सुबह SPF 50 लगाना उतना ही जरूरी है जितना कोलेजन सप्लीमेंट (चाहे गोली के रूप में हो या पाउडर के रूप में) लेना. खासकर जोड़ों की सेहत के लिए, ओमेगा-3 से भरपूर चीजें (जैसे हल्दी, अदरक और अलसी के बीज) हल्की सूजन को कम करने में मदद करती हैं, जो कार्टिलेज के तेजी से खराब होने का एक बड़ा कारण है.

ध्यान देने वाली बात

कोलेजन पर रिसर्च अब सिर्फ अंदाजों पर आधारित नहीं है, इसके नतीजे वाकई बहुत अच्छे हैं. हालांकि, सिर्फ सप्लीमेंट्स से काम नहीं चलता है, सही को-फैक्टर्स, हार्मोनल बैलेंस, एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट और लगातार धूप से बचाव भी जरूरी है. ये कॉम्बिनेशन ही अच्छे नतीजे देता है. अगर आप भी अपनी जिंदगी में इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपको अपनी त्वचा और जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी.