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क्या कम प्रोटीन खाने से बढ़ सकती है उम्र? नई रिसर्च से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

शोधों के अनुसार, जब आहार में प्रोटीन या कुछ खास अमीनो एसिड की कमी होती है, तो शरीर 'ग्रोथ मोड' से हटकर 'प्रोटेक्शन और रिपेयर'...

Can a low-protein diet increase lifespan? Surprising revelation from new research.
क्या कम प्रोटीन खाने से बढ़ सकती है उम्र? नई रिसर्च से हुआ चौंकाने वाला खुलासा (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 11, 2026 at 5:33 PM IST

5 Min Read
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आजकल मार्केट प्रोटीन प्रोडक्ट्स से भरा पड़ा है. प्रोटीन सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेना असल में शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स और हाई-प्रोटीन पैकेज्ड फूड पर निर्भर रहने का ट्रेंड बहुत ज्यादा देखा जा रहा है. हालांकि संतुलित आहार लेने वाले अधिकांश स्वस्थ वयस्कों को महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोसेस्ड प्रोटीन फूड्स की जरूरत नहीं होती है.

स्टडीज क्या कहती है?
पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक स्थित सीओए बायोहैकिंग क्लिनिक एंड लाउंज की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट रिया ओसवाल का कहना कि हाल की साइंटिफिक स्टडीज से यह कन्फर्म हुआ है कि कम प्रोटीन लेने से शरीर की 'नेचुरल सफाई और रिपेयर' प्रोसेस एक्टिवेट होती है, जिससे हेल्दी एजिंग को बढ़ावा मिल सकता है. अगस्त 2026 में सेल प्रेस ब्लू जर्नल में पब्लिश एक बड़े रिव्यू में 350 से ज्यादा स्टडीज को एनालाइज किया गया. इसमें पाया गया कि जब शरीर में प्रोटीन लेवल (खासकर कुछ अमीनो एसिड) कम होते हैं, तो सेल्स 'ग्रोथ मोड' से 'प्रोटेक्शन और रिपेयर मोड' में शिफ्ट हो जाती हैं. साइंटिफिक तौर पर, इस प्रोसेस को ऑटोफैगी के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेल्स अपने डैमेज्ड पार्ट्स और वेस्ट को खुद ही साफ कर देती हैं.

हालांकि, प्रोटीन का सेवन बढ़ाने या घटाने का फैसला करने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रोटीन की जरूरत व्यक्ति की जीवनशैली और शारीरिक गतिविधि के स्तर पर निर्भर करती है. शरीर की जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने से सेहत को कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होता है. बल्कि, इससे पाचन तंत्र और किडनी पर दबाव पड़ सकता है.

कितना प्रोटीन जरूरी है?
क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट रिया ओसवाल के मुताबिक, अगर आप ज्यादातर समय डेस्क पर बिताते हैं और नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, (0.8 से 1 ग्राम) का सेवन काफी है. इसके विपरीत, अगर आप हफ्ते में पांच दिन वेटलिफ्टिंग और भारी व्यायाम करते हैं, तो आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, खासकर 1.2 से 2.0 ग्राम के बीच. प्रोटीन मसल्स को बनाए रखने, इम्यूनिटी को सपोर्ट करने और उम्र बढ़ने के साथ हमें सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है. मकसद कम या ज्यादा प्रोटीन का नहीं, बल्कि सही मात्रा में प्रोटीन लेने का है.

मोटापे और डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों को अपनी डाइट में कितना प्रोटीन शामिल करना चाहिए?
न्यूट्रिशनिस्ट रिया ओसवाल कहती हैं कि मोटापे और डायबिटीज वाले मरीजों के लिए, प्रोटीन का सुरक्षित और असरदार सेवन आम तौर पर रोजाना एडजस्टेड बॉडी वेट के हिसाब से 1.0 से 1.5 ग्राम/किलोग्राम (या कुल एनर्जी इनटेक का 20 फीसदी- 30 फीसदी) होता है. प्रोटीन की मात्रा में यह मामूली बढ़ोतरी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, पेट भरा हुआ महसूस कराने और वजन घटाने के दौरान लीन मसल मास (बिना फैट वाली मांसपेशियों) को कम होने से बचाने में मदद करती है.

अगर ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट में फाइबर, फल, सब्जियां और साबुत अनाज की कमी हो या यह पूरी तरह से प्रोसेस्ड मीट पर निर्भर हो, तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. अगर किसी को किडनी की बीमारी है, तो प्रोटीन की मात्रा तय करने के लिए उन्हें अपने हेल्थकेयर एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए.

ध्यान देने वाली बात
दो लोगों का वजन बिल्कुल एक जैसा हो सकता है, लेकिन अगर किसी का मसल मास दूसरों से काफी ज्यादा है, तो उनकी प्रोटीन की जरूरतें पूरी तरह से अलग होंगी. इसलिए, यह पूछने के बजाय कि क्या मुझे और प्रोटीन खाना चाहिए? खुद से पूछें कि मेरे शरीर को असल में किस चीज की जरूरत है? क्योंकि जब बात न्यूट्रिशन की आती है, तो ट्रेंड्स से ज्यादा जरूरी है कि आपकी जरूरतें क्या हैं.

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