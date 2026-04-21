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30-30-30 फॉर्मूला को फॉलो करके आप आसानी से कर सकते हैं अपना वजन कम, जानिए कैसे?

अगर आप 30-30-30 रूल को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से वजन कम कर लेंगे. तो चलिए जानते हैं कि 30-30-30 फॉर्मूला क्या है...

By following the 30-30-30 formula you can easily lose weight, know how?
30-30-30 फॉर्मूला को फॉलो करके आप आसानी से कर सकते हैं अपना वजन कम, जानिए कैसे? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 21, 2026 at 4:15 PM IST

5 Min Read
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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग ज्यादा वजन की समस्या से जूझ रहे हैं. उन्हें वजन कम करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं. इस प्रोसेस में, जैसे ही उन्हें लगता है कि उनका वजन बढ़ गया है, वे भोजन खाना कम कर देते हैं. कुछ लोग जिम या वर्कआउट सेंटर जाकर जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं. हालांकि, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वजन कम करना कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसे हम सोचते ही कर लेते हैं.

स्ट्रिक्ट डाइट, ज़्यादा एक्सरसाइज़, क्रैश डाइट और सर्जरी के नाम पर कई लोग न सिर्फ़ अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हेल्थ प्रॉब्लम भी खड़ी कर लेते हैं. इसके उलट, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्दी तरीके से वजन कम करने में 30-30-30 रूल असरदार है. इस खबर में आइए जानते हैं कि 30-30-30 वेट लॉस रूल क्या है और यह कैसे काम करता है...

30-30-30 का फॉर्मूला क्या है?
30-30-30 फॉर्मूला एक आसान और सिस्टमैटिक तरीका है जो तीन मुख्य बातों पर फोकस करता है. इस नियम के अनुसार, सुबह उठने के 30 मिनट के भीतर 30 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए. फिर, 30 मिनट तक कम तीव्रता वाला व्यायाम करें. अपनी कैलोरी की मात्रा 30 प्रतिशत कम करें. कुछ लोग 30 मिनट तक धीरे-धीरे और ध्यानपूर्वक भोजन करने की सलाह भी देते हैं. इससे न केवल आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है बल्कि भूख को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है.

30 ग्राम प्रोटीन लें
सुबह उठने के बाद सबसे पहले 30 ग्राम प्रोटीन खाएं. वेट लॉस डाइट प्लान के हिस्से के तौर पर, आपको प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए. जैसे, अपनी डाइट में दूध, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे और फलियां, दालें, अंकुरित अनाज, क्विनोआ या मीट शामिल करें. प्रोटीन वाली चीजें खाने से कम खाने पर भी आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी, इससे आप अधिक खाने से बचेंगे इस तरह, आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा.

30 परसेंट कैलोरी कम करें
हमारे खाने में कैलोरी का परसेंट भी वजन घटाने के लिए जरूरी है. शरीर जितनी कैलोरी खर्च करता है, उससे ज्यादा कैलोरी लेने से वह आखिर में फैट में बदल जाती है। इस तरह, शरीर में धीरे-धीरे ज्यादा फैट जमा होता जाता है और समय के साथ धीरे-धीरे वजन बढ़ने की संभावना रहती है. इसलिए, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें अपनी रोज की कैलोरी की मात्रा 30 परसेंट कम कर देनी चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रोसेस 30 मिनट तक ध्यान लगाकर करना चाहिए.

30 मिनट एक्सरसाइज करें
सुबह प्रोटीन वाला नाश्ता करने के बाद 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें. पेट की एक्स्ट्रा चर्बी कम करने के लिए डाइट में कैलोरी कम करना ही काफी नहीं है, एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है. हर दिन एक्सरसाइज के लिए 30 मिनट निकालें. इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और बॉडी फैट कम होता है. इसलिए, वॉकिंग, जॉगिंग और स्विमिंग जैसी आसान एक्सरसाइज से शुरुआत करें. फिर धीरे-धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुशअप्स और कार्डियो जैसी एक्सरसाइज करें. क्योंकि कार्डियो और एरोबिक्स को मिलाने से वज़न कम करना आसान हो जाता है.

30-30-30 कैसे काम करता है?
इस नियम के अनुसार, दिन की शुरुआत में प्रोटीन लेने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और पूरे दिन फैट बर्न करने में मदद मिलती है. साथ ही, प्रोटीन वाला खाना खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे पूरे दिन आपकी भूख कम लगती है और खाने की इच्छा कम होती है. सुबह की एक्सरसाइज फैट बर्न करने और मसल्स को मजबूत रखने में मदद करती है.

30-30-30 रूल का इस्तेमाल करें
यह तरीका आपको बिना किसी सख्त डाइट या हेवी एक्सरसाइज के आसानी से और लगातार वजन कम करने में मदद कर सकता है. यह आपके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखकर डायबिटीज को रोकने में भी मदद कर सकता है. यह तरीका आपको हेल्दी खाने और एक्सरसाइज की आदतें बनाने में मदद कर सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की सलाह और रिसर्च के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)

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