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30-30-30 फॉर्मूला को फॉलो करके आप आसानी से कर सकते हैं अपना वजन कम, जानिए कैसे?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग ज्यादा वजन की समस्या से जूझ रहे हैं. उन्हें वजन कम करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं. इस प्रोसेस में, जैसे ही उन्हें लगता है कि उनका वजन बढ़ गया है, वे भोजन खाना कम कर देते हैं. कुछ लोग जिम या वर्कआउट सेंटर जाकर जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं. हालांकि, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वजन कम करना कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसे हम सोचते ही कर लेते हैं.

स्ट्रिक्ट डाइट, ज़्यादा एक्सरसाइज़, क्रैश डाइट और सर्जरी के नाम पर कई लोग न सिर्फ़ अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हेल्थ प्रॉब्लम भी खड़ी कर लेते हैं. इसके उलट, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्दी तरीके से वजन कम करने में 30-30-30 रूल असरदार है. इस खबर में आइए जानते हैं कि 30-30-30 वेट लॉस रूल क्या है और यह कैसे काम करता है...

30-30-30 का फॉर्मूला क्या है?

30-30-30 फॉर्मूला एक आसान और सिस्टमैटिक तरीका है जो तीन मुख्य बातों पर फोकस करता है. इस नियम के अनुसार, सुबह उठने के 30 मिनट के भीतर 30 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए. फिर, 30 मिनट तक कम तीव्रता वाला व्यायाम करें. अपनी कैलोरी की मात्रा 30 प्रतिशत कम करें. कुछ लोग 30 मिनट तक धीरे-धीरे और ध्यानपूर्वक भोजन करने की सलाह भी देते हैं. इससे न केवल आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है बल्कि भूख को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है.

30 ग्राम प्रोटीन लें

सुबह उठने के बाद सबसे पहले 30 ग्राम प्रोटीन खाएं. वेट लॉस डाइट प्लान के हिस्से के तौर पर, आपको प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए. जैसे, अपनी डाइट में दूध, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे और फलियां, दालें, अंकुरित अनाज, क्विनोआ या मीट शामिल करें. प्रोटीन वाली चीजें खाने से कम खाने पर भी आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी, इससे आप अधिक खाने से बचेंगे इस तरह, आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा.

30 परसेंट कैलोरी कम करें

हमारे खाने में कैलोरी का परसेंट भी वजन घटाने के लिए जरूरी है. शरीर जितनी कैलोरी खर्च करता है, उससे ज्यादा कैलोरी लेने से वह आखिर में फैट में बदल जाती है। इस तरह, शरीर में धीरे-धीरे ज्यादा फैट जमा होता जाता है और समय के साथ धीरे-धीरे वजन बढ़ने की संभावना रहती है. इसलिए, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें अपनी रोज की कैलोरी की मात्रा 30 परसेंट कम कर देनी चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रोसेस 30 मिनट तक ध्यान लगाकर करना चाहिए.