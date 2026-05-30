इन नियमों को अपनाकर आप अपनी आंखों को रख सकते हैं सुरक्षित, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
आपकी लाइफस्टाइल और रोज की आदतें आपकी आंखों को बचाने में सबसे जरूरी भूमिका निभाती हैं. एक्सपर्ट हेल्दी डाइट, सही स्क्रीन मैनेजमेंट और...
Published : May 30, 2026 at 6:05 PM IST
मौसम में होने वाले छोटे-मोटे बदलाव और बहुत ज्यादा यात्रा करने से आंखें लाल हो सकती हैं और उनमें जलन हो सकती है. आजकल हर कोई डिजिटल दुनिया में जी रहा है, जहां लोग अक्सर मोबाइल फोन और लैपटॉप पर काम करते हुए घंटों बिता देते हैं. इस डिजिटल दुनिया में, मोबाइल और लैपटॉप पर लंबे समय तक काम करने से अक्सर आंखों पर जोर (कंप्यूटर विजन सिंड्रोम) और नींद की कमी जैसी समस्याएं हो जाती हैं. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस समस्या के कारण आंखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. आइए जानें कि ऐसी परिस्थितियों में हम अपनी आंखों को इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं...
20-20-20 नियम का पालन करें- मोबाइल और लैपटॉप के अत्यधिक इस्तेमाल से आंखों में सूखापन, धुंधलापन और थकान (डिजिटल आई स्ट्रेन) जैसी समस्याएं होती हैं. अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए 20-20-20 नियम अपनाएं, स्क्रीन को 16-20 इंच की दूरी पर रखें.
इस प्रकार है
- हर 20 मिनट काम करने के बाद, स्क्रीन से नजर हटा लें
- 20 फीट दूर किसी वस्तु या दृश्य को कम से कम 20 सेकंड तक देखें
- इससे आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स होने का समय मिल जाता है
पौष्टिक डाइट लें- अपनी आंखों को हेल्दी और चमकदार बनाए रखने के लिए, एक्सपर्ट विटामिन A, C, E, ओमेगा-3 फैटी एसिड, ल्यूटिन, जेक्सैंथिन और जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना खाने की सलाह देते हैं. ये न्यूट्रिएंट्स न सिर्फ नजर को बेहतर बनाते हैं बल्कि आंखों को सूखने से भी बचाते हैं. साथ ही, यह उम्र से जुड़ी समस्याओं जैसे नजर कम होने से भी बचाता है. अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी का कहना है कि कम फैट और फल, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर खाना न सिर्फ दिल के लिए बल्कि आंखों के लिए भी अच्छा होता है.
भरपूर नींद लें- अच्छी सेहत के लिए नींद बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि काम के स्ट्रेस और दूसरी वजहों से, पूरी रात जागने से आंखों के नीचे रेडनेस, ड्राइनेस और डार्क सर्कल हो सकते हैं. उनका कहना है कि सोते समय आंखें नेचुरली खुद को रिपेयर करती हैं. अगर आफ भरपूर नींद नहीं लेते हैं तो धीरे-धीरे नजर कमजोर हो जाएगी है. पर्याप्त नींद न लेने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन (कोर्टिसोल) का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा में कोलेजन कम होता है और आंखों के नीचे ब्लड वेसेल्स चौड़ी हो जाती हैं. इससे डार्क सर्कल, रेडनेस और ड्राइनेस की समस्या होती है.
अपनी आंखों को हाथों से न रगड़ें- कुछ लोग अक्सर अपनी आंखों को हाथों से छूते रहते हैं. अगर उन्हें थोड़ी खुजली या जलन महसूस होती है, तो वे उन्हें हाथों से रगड़ लेते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. उनका कहना है कि बैक्टीरिया हाथों के जरिए आंखों में प्रवेश कर सकते हैं. इससे सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां ज्यादा इंफेक्शन हो सकती हैं. इसलिए, आंखों को हाथों से न रगड़ने की सलाह दी जाती है. मेडलाइनप्लस के अनुसार , आंखों को रगड़ने से गंदगी और बैक्टीरिया आंखों में जा सकते हैं, जिससे जलन या इंफेक्शन हो सकता है.
सफाई के बाद: बहुत से लोग अपना चश्मा कहीं भी रख देते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट ऐसा न करने की सलाह देते हैं. वे चश्मे को उनके प्रोटेक्टिव केस के अंदर रखने की सलाह देते हैं. वे यह भी सलाह देते हैं कि इस्तेमाल करने से पहले उन्हें सैनिटाइजर में भीगे कपड़े से साफ करें, और उसके बाद ही पहनें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि धूल और गंदगी चश्मे के जरिए आपकी आंखों में जा सकती है. इस संबंध में , अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी का कहना है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों को आंखों के संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से अच्छी स्वच्छता का पालन करना चाहिए.
कूलिंग ग्लासेस: आंखों की समस्याओं से बचाव के लिए कूलिंग ग्लासेस पहनना बहुत जरूरी है. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, सूर्य की पराबैंगनी किरणें समय के साथ आंखों के पिछले हिस्से की संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं तो कूलिंग ग्लासेस जरूर पहनें. उनका कहना है कि इससे आंखें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रहेंगी.
ये सावधानियां अनिवार्य हैं:
- आपको प्रतिदिन 7-8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए.
- शराब, तंबाकू और पान मसाला का पूरी तरह से सेवन नहीं करना चाहिए.
- स्क्रीन देखते समय हर 20 मिनट में ब्रेक लें. सीडीसी हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए अपने सामने लगभग 20 फीट की दूरी पर स्थित किसी वस्तु को देखने की सलाह देता है .
- अपनी आंखों को ठंडे, साफ पानी से धो लें.
- यदि आपकी आंखों में बार-बार जलन होती है और आपकी दृष्टि धुंधली लगती है, तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए.