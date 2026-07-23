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कॉकरोच ने नाक में कर रखा है दम? तो आज ही घर ले आएं ये प्लांट्स, एक भी Cockroach नहीं आएंगे नजर

क्या कॉकरोचों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए केमिकल इस्तेमाल करने के बजाय, इन पौधों को अपने घर...

Bring home these indoor plants to get rid of the cockroach problem.
कॉकरोच ने नाक में कर रखा है दम? तो आज ही घर ले आएं ये प्लांट्स (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 23, 2026 at 7:40 PM IST

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रात के समय किचन में कॉकरोच का दिखना एक आम समस्या है. लाइट बंद होते ही वे अपनी छिपने की जगहों से बाहर निकलकर घूमने लगते हैं और परेशानी पैदा करते हैं. यह समस्या लगभग हर घर में होती है. इससे निपटने के लिए ज्यादातर लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से (चाहे वे कितने भी असरदार क्यों न हों) सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसके बजाय, वे कुछ खास इनडोर प्लांट्स लगाने का सुझाव देते हैं, ये न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि कॉकरोच को दूर रखने में भी मदद करते हैं. आइए, इस खबर में इन प्लांट्स के बारे में जानते हैं...

कॉकरोच को दूर रखने वाले प्लांट्स

तेजपत्ता (Bay Leaves): तेजपत्ते का नाम सुनते ही बिरयानी, पुलाव और मसालेदार ग्रेवी जैसे खुशबूदार व्यंजनों की याद आ जाती है. जहां लोगों को इसकी खुशबू पसंद है, वहीं जानकारों का कहना है कि कॉकरोच इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते. इसीलिए किचन में इस पौधे को रखने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा, किचन की अलमारियों और शेल्फ पर (जहां कॉकरोच के आने-जाने की संभावना सबसे ज्यााद होती है) सूखे तेजपत्ते रखने से उन्हें दूर रखने में मदद मिलती है.

पुदीना: कई लोग अलग-अलग इस्तेमाल के लिए छोटे गमलों या उपलब्ध जगहों पर पुदीना उगाते हैं. हालांकि, जानकारों का कहना है कि घर के अंदर पुदीना उगाने से न सिर्फ अच्छी खुशबू आती है, बल्कि यह कॉकरोच को दूर रखने का एक असरदार प्राकृतिक उपाय भी है. कहा जाता है कि इसकी पत्तियों से निकलने वाली तेज गंध कॉकरोच को दूर भगाती है. जिन जगहों पर कॉकरोच बहुत ज्यादा हों, वहां पेपरमिंट ऑयल का स्प्रे करना भी असरदार माना जाता है.

Bring home these indoor plants to get rid of the cockroach problem.
कॉकरोच ने नाक में कर रखा है दम? तो आज ही घर ले आएं ये प्लांट्स (GETTY IMAGES)

रोजमेरी: यह प्लांट पुदीने के परिवार का ही एक सदस्य है. इसका इस्तेमाल अक्सर खाना पकाने में धनिए के विकल्प के तौर पर और ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह घर से कॉकरोच को भगाने में भी बहुत असरदार होता है. किचन की खिड़की पर, जहां धूप आती ​​हो, रोजमेरी का छोटा सा प्लांट रखने से इसकी खुशबू कॉकरोच को दूर रख सकती है, इसकी पत्तियों में मौजूद प्राकृतिक तेल कीड़ों को दूर रखने में असरदार माने जाते हैं.

लैवेंडर: एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन फूलों की खुशबू से मानसिक शांति मिलती है. साथ ही, इनकी महक कॉकरोच और दूसरे कीड़ों को घर में घुसने से रोकने में मदद करती है. इसलिए, कॉकरोच की समस्या को कम करने के लिए किचन में इन पौधों को रखने की सलाह दी जाती है.

गुलदाउदी: बहुत से लोग अपने घर के बाहर बगीचों में रंग-बिरंगे गुलदाउदी के पौधे लगाते हैं. लेकिन, जानकारों का कहना है कि इन्हें घर के अंदर रखने से कॉकरोच की समस्या से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इन फूलों में कीड़ों को दूर रखने के गुण होते हैं. किचन, लिविंग रूम और बालकनी जैसी जगहों पर गुलदाउदी लगाने से न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि कॉकरोच की समस्या का समाधान भी मिलता है.

हालांकि, जानकारों का यह भी कहना है कि कुछ पौधों (जैसे लैवेंडर और पुदीना) की महक घर में मौजूद छोटे बच्चों या पालतू जानवरों के लिए खराब या नुकसानदायक भी हो सकती है. इसलिए, इन पौधों को उनकी पहुच से दूर रखना और उन पर नजर रखना जरूरी है, ताकि वे इनके ज्यादा करीब न जा सकें.

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कॉकरोच को दूर रखने वाले प्लांट्स
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