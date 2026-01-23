ETV Bharat / lifestyle

इन चार कारणों से होता है ब्रेन स्ट्रोक, इसे नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा

आज की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हर कोई स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहा है. इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हैं, और स्ट्रोक उनमें से एक है. पहले, स्ट्रोक ज्यादातर बुजुर्गों को होता था. लेकिन, बढ़ते स्ट्रेस की वजह से अब यह सभी उम्र और जेंडर के लोगों को प्रभावित कर रहा है. स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग में खून का बहाव कम हो जाता है या जब दिमाग की कोई नस फट जाती है. हमारी रोजाना की जिंदगी में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो इसमें योगदान देती हैं. आइए जानते हैं कि वे क्या हैं.

आज की पीढ़ी में हर कोई काम कर रहा . नतीजतन, डाइट से लेकर लाइफस्टाइल तक सब कुछ अनहेल्दी हो गया है. बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के पास शांति से बैठकर बात करने और खाना खाने का भी समय नहीं है. समय की कमी के कारण, आजकल लोग देर से उठते हैं और जल्दी-जल्दी अपना काम करते हैं. उनके पास एक्सरसाइज करने या हेल्दी नाश्ता करने का भी समय नहीं होता है. देर से उठना, कामों में जल्दबाजी करना, जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होना, जो कुछ भी आसानी से मिल जाए उसे खाना, लंच के समय बाहर से खाना ऑर्डर करना, ऑफिस में देर तक काम करना, घर लौटने के बाद जल्दी से कुछ खाना, अपना फोन चेक करना, और रात को देर से सोना, और हर दिन इसी साइकिल को दोहराना. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि हममें से 90 प्रतिशत लोग आज भी इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं. यही वजह है कि स्ट्रोक जैसी समस्याएं होती हैं.

स्ट्रोक एक बहुत ही खतरनाक और गंभीर मेडिकल कंडीशन है. एक बार स्ट्रोक होने पर, यह विकलांगता और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह समस्या असल में चार मुख्य कारणों से होती है. इन कारणों को समझकर और बचाव के उपाय करके, आप खुद को जानलेवा स्ट्रोक से बचा सकते हैं.