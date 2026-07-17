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शाम को मच्छरों से हो जाते हैं परेशान? तो इन टिप्स को फॉलो कर चैन की नींद सोएं

शाम को मच्छरों से हो जाते हैं परेशान? तो इन टिप्स को फॉलो कर चैन की नींद सोएं ( ANI )

शाम के समय मच्छर झुंड में आते हैं. वे इस समय इसलिए ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि हवा शांत होती है, नमी बढ़ जाती है और वे इंसानों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से पहचान लेते हैं. मौसम चाहे कोई भी हो, मच्छर पूरे साल इंसानों को काटते हैं और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं. इस समस्या से छुटकारा पाने या मच्छरों को दूर रखने के लिए, बहुत से लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स मच्छरों को तो दूर भगाते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं. तो, क्या आप सोच रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किए बिना मच्छरों से कैसे बचा जाए? एक्सपर्ट्स ने कुछ नेचुरल उपाय बताए हैं. आइए, उन पर एक नजर डालते हैं...

मच्छरों को दूर भगाने के लिए जरुर अपनाएं ये नेचुरल उपाय

पेपरमिंट ऑयल: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का कहना है कि पेपरमिंट ऑयल मच्छरों को घर से दूर रखने में असरदार है. इसे इस्तेमाल करने के लिए, एक स्प्रे बोतल में पानी भरें और उसमें पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं. अगर आप चाहें तो इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं और फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह हिला लें.

लहसुन की कलियां: जानकारों का कहना है कि लहसुन, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर करी का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, मच्छरों को भी दूर रखता है. कहा जाता है कि अगर लहसुन की कुछ कच्ची कलियों को कुचलकर उसमें थोड़ा कपूर और घी या तेल मिलाया जाए, तो उससे निकलने वाला धुआं मच्छरों को भगा देता है.

लैवेंडर ऑयल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल मच्छरों को दूर भगाने के लिए किया जा सकता है. सभी कमरों में (खासकर उन जगहों पर जहां मच्छर ज्यादा होते हैं) लैवेंडर ऑयल का स्प्रे करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं. अगर मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है, तो हाथों और पैरों पर लैवेंडर ऑयल लगाने से उनके काटने से बचा जा सकता है.