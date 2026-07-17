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शाम को मच्छरों से हो जाते हैं परेशान? तो इन टिप्स को फॉलो कर चैन की नींद सोएं

मच्छर शाम के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं क्योंकि वे इंसानों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से पहचान लेते हैं...

Bothered by mosquitoes in the evening? Follow these tips and sleep peacefully.
शाम को मच्छरों से हो जाते हैं परेशान? तो इन टिप्स को फॉलो कर चैन की नींद सोएं (ANI)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 17, 2026 at 7:48 PM IST

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शाम के समय मच्छर झुंड में आते हैं. वे इस समय इसलिए ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि हवा शांत होती है, नमी बढ़ जाती है और वे इंसानों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से पहचान लेते हैं. मौसम चाहे कोई भी हो, मच्छर पूरे साल इंसानों को काटते हैं और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं. इस समस्या से छुटकारा पाने या मच्छरों को दूर रखने के लिए, बहुत से लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स मच्छरों को तो दूर भगाते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं. तो, क्या आप सोच रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किए बिना मच्छरों से कैसे बचा जाए? एक्सपर्ट्स ने कुछ नेचुरल उपाय बताए हैं. आइए, उन पर एक नजर डालते हैं...

मच्छरों को दूर भगाने के लिए जरुर अपनाएं ये नेचुरल उपाय

पेपरमिंट ऑयल: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का कहना है कि पेपरमिंट ऑयल मच्छरों को घर से दूर रखने में असरदार है. इसे इस्तेमाल करने के लिए, एक स्प्रे बोतल में पानी भरें और उसमें पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं. अगर आप चाहें तो इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं और फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह हिला लें.

लहसुन की कलियां: जानकारों का कहना है कि लहसुन, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर करी का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, मच्छरों को भी दूर रखता है. कहा जाता है कि अगर लहसुन की कुछ कच्ची कलियों को कुचलकर उसमें थोड़ा कपूर और घी या तेल मिलाया जाए, तो उससे निकलने वाला धुआं मच्छरों को भगा देता है.

लैवेंडर ऑयल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल मच्छरों को दूर भगाने के लिए किया जा सकता है. सभी कमरों में (खासकर उन जगहों पर जहां मच्छर ज्यादा होते हैं) लैवेंडर ऑयल का स्प्रे करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं. अगर मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है, तो हाथों और पैरों पर लैवेंडर ऑयल लगाने से उनके काटने से बचा जा सकता है.

Bothered by mosquitoes in the evening? Follow these tips and sleep peacefully.
शाम को मच्छरों से हो जाते हैं परेशान? तो इन टिप्स को फॉलो कर चैन की नींद सोएं (GETTY IMAGES)

कपूर: कपूर घर की एक जरूरी चीज है. जानकारों का कहना है कि यह मच्छरों को भगाने में बहुत असरदार है. इसका इस्तेमाल करने के लिए, शाम को दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और पंद्रह मिनट तक कपूर और अगरबत्ती का मिश्रण जलाएं, इससे निकलने वाला धुआं मच्छरों को घर में घुसने से रोकता है. सिर्फ कपूर जलाना भी काफी है.

लोबान: एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि समब्रानी का इस्तेमाल भी मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकता है. कहा जाता है कि खुशबूदार लैंप में समब्रानी, ​​नीम का तेल और कपूर मिलाकर इस्तेमाल करने से मच्छरों की समस्या खत्म हो जाती है. यह तरीका कमरे की हवा को साफ करने के लिए भी अच्छा माना जाता है. अगर नीम का तेल न मिले, तो लेमनग्रास ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल या लैवेंडर ऑयल जैसे दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

नीम का तेल: एक्सपर्ट्स के अनुसार, नीम का तेल एक प्राकृतिक कीटनाशक के तौर पर काम करता है. कहा जाता है कि आधा लीटर पानी, दो चम्मच नीम का तेल और एक चम्मच बेकिंग सोडा के मिश्रण का स्प्रे करने से कुछ ही देर में मच्छर भाग जाते हैं.

एलोवेरा: बहुत से लोग अपने घरों में एलोवेरा का पौधा लगाते हैं. एलोवेरा बालों और स्किन की सेहत के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि एलोवेरा में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और कूलिंग गुण मच्छर के काटने पर होने वाली खुजली, लालिमा और सूजन से तुरंत राहत देते हैं. कहा जाता है कि मच्छर के काटने वाली जगह पर एलोवेरा जेल लगाने से तुरंत आराम मिलता है.

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