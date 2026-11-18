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सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, रोजमर्रा की ये आदतें भी आपके फेफड़ों को भी पहुंचा सकती हैं नुकसान

सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, रोजमर्रा की ये आदतें भी आपके फेफड़ों को भी पहुंचा सकती हैं नुकसान ( GETTY IMAGES )

स्मोकिंग को फेफड़ों को नुकसान पहुंचने का मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन श्वसन स्वास्थ्य के लिए केवल यही एक खतरा नहीं है. पर्यावरण से जुड़े रोजमर्रा के कई फैक्टर्स धीरे-धीरे फेफड़ों की कार्यक्षमता को कम कर सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं, और अस्थमा तथा क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) जैसी पहले से मौजूद श्वसन संबंधी समस्याओं को और गंभीर बना सकते हैं. अक्सर, इन खतरों पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि लोग इन्हें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक सामान्य हिस्सा मान लेते हैं. इस खबर में कोलकाता के सीके बिरला अस्पताल, सीएमआरआई में सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. श्याम कृष्णन ने न केवल धूम्रपान, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े पांच अन्य जोखिम कारकों के बारे में बताया गया है, जो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं...

ये 5 रिस्क फैक्टर्स आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं