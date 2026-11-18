सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, रोजमर्रा की ये आदतें भी आपके फेफड़ों को भी पहुंचा सकती हैं नुकसान
फेफड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केवल धूम्रपान तक ही सीमित न रहकर, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उस पर ध्यान देना...
Published : November 18, 2026 at 12:54 PM IST
स्मोकिंग को फेफड़ों को नुकसान पहुंचने का मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन श्वसन स्वास्थ्य के लिए केवल यही एक खतरा नहीं है. पर्यावरण से जुड़े रोजमर्रा के कई फैक्टर्स धीरे-धीरे फेफड़ों की कार्यक्षमता को कम कर सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं, और अस्थमा तथा क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) जैसी पहले से मौजूद श्वसन संबंधी समस्याओं को और गंभीर बना सकते हैं. अक्सर, इन खतरों पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि लोग इन्हें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक सामान्य हिस्सा मान लेते हैं. इस खबर में कोलकाता के सीके बिरला अस्पताल, सीएमआरआई में सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. श्याम कृष्णन ने न केवल धूम्रपान, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े पांच अन्य जोखिम कारकों के बारे में बताया गया है, जो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं...
ये 5 रिस्क फैक्टर्स आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं
- घर के अंदर वायु प्रदूषण: खाना पकाने से निकलने वाला धुआं (खासकर तब, जब लकड़ी, कोयला या बायोमास जैसे ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है) बारीक कण और हानिकारक गैसें छोड़ सकता है. रसोई में हवा की आवाजाही (वेंटिलेशन) ठीक न होने पर ये प्रदूषक तत्व वहां जमा हो जाते हैं, जिससे सांस की नली में जलन हो सकती है और लंबे समय तक चलने वाली सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.
- धूल और निर्माण कार्य से जुड़ा प्रदूषण: सड़क की धूल, निर्माण कार्य का मलबा और बारीक कणों के लगातार संपर्क में रहने से श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है. धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो सकती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी कोई समस्या है. धूल भरी जगहों पर अच्छी तरह फिट होने वाला मास्क पहनने और धूल के अनावश्यक संपर्क से बचने से इन खतरों को कम करने में मदद मिल सकती है.
- घर की सफाई के प्रोडक्ट्स: तेज डिसइंफेक्टेंट, ब्लीच, एरोसोल स्प्रे और केमिकल क्लीनिंग प्रोडक्ट से निकलने वाली गैसें सांस की नली में जलन पैदा कर सकती हैं. सफाई के रसायनों (खासकर ब्लीच) को अमोनिया या एसिड वाले क्लीनर के साथ मिलाने से खतरनाक गैसें बन सकती हैं. इसलिए, इन उत्पादों का इस्तेमाल ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां हवा की आवाजाही अच्छी हो, और एरोसोल का अनावश्यक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.
- अगरबत्ती और मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट्स: अगरबत्ती या मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाने से हवा में धुआं, बारीक कण और अन्य रासायनिक यौगिक (chemical compounds) घुल जाते हैं. इसी तरह, एरोसोल वाले मच्छर भगाने वाले उत्पादों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से भी श्वसन मार्ग में जलन हो सकती है. अगर ऐसे माहौल में बार-बार रहना पड़े (खासकर ऐसी जगहों पर जहां हवा ठीक से नहीं आती) तो अस्थमा या COPD (सीओपीडी) से पीड़ित लोगों में खांसी, सांस लेते समय घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
- नमी, फफूंद और खराब वेंटिलेशन: बाथरूम, रसोई और कम हवादार कमरों में नमी जमा होने से फफूंद पनपने लगती है. फफूंद से ऐसे बीजाणु निकलते हैं जो एलर्जी, श्वसन तंत्र में जलन और अस्थमा के लक्षण पैदा कर सकते हैं. गद्दों, कालीनों और फर्नीचर में आमतौर पर पाए जाने वाले धूल के कण भी एलर्जी संबंधी श्वसन लक्षणों को बढ़ा सकते हैं.
फेफड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, केवल धूम्रपान तक ही सीमित न रहकर, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक है. कुछ सरल उपाय (जैसे कि वेंटिलेशन में सुधार, नमी को नियंत्रित करना, घर के अंदर धुएं को कम करना, सफाई उत्पादों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और धूल के अनावश्यक संपर्क से बचना) काफी फर्क ला सकते हैं. धूल या रसायनों से भरे वातावरण में काम करने वालों को भी उचित सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए.
इन समस्याओं को नहीं करना चाहिए अनदेखा
लगातार खांसी आना, सांस लेते समय घरघराहट होना, छाती में जकड़न या सांस लेने में कठिनाई को मामूली या रोजमर्रा की बात मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इन लक्षणों के लिए चिकित्सीय जांच जरूरी है, खासकर तब जब ये बार-बार हों या इनकी स्थिति और बिगड़ जाए. सांस संबंधी समस्याओं का जल्दी पता चलने और समय पर इलाज होने से आगे आने वाली गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)