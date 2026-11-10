सावधान! रसोई में की जाने वाली ये 5 गलतियां हो सकती हैं बेहद खतरनाक!
कच्ची सब्जियों को छूने के तुरंत बाद फ्रिज का दरवाजा खोलना, सिंक में सिर्फ ऊपर से धोने के बाद चाकू छोड़ देना बेहद खतरनाक आदतें...
Published : November 10, 2026 at 6:05 PM IST
रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होती, यह परिवार की सेहत, प्यार और खुशहाली का केंद्र होती है. रसोई की साफ-सफाई का सीधा संबंध पूरे परिवार की सेहत और भलाई से होता है. जब किचन साफ और ऑर्गनाइज्ड होता है, तो वहां बना खाना न सिर्फ न्यूट्रिशियस होता है, बल्कि बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करता है. जाहिर है, हम अपने किचन को भी अपने घर के बाकी हिस्सों की तरह साफ और सुथरा रखना चाहते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी आदतें, जो अक्सर जल्दबाजी में की जाती हैं, अनजाने में सेहत से जुड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं
किचन में की जाने वाली कुछ छोटी-छोटी, आम गलतियां अनजाने में फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकती हैं. जैसे, कच्ची सब्जियों को छूने के तुरंत बाद फ्रिज का दरवाजा खोलना, सिंक में सिर्फ ऊपर से धोने के बाद चाकू छोड़ देना, या बस गीला कपड़ा इधर-उधर छोड़ देना, ये ऐसी आदतें हैं जो हममें से कई लोग रोज करते हैं. हमें लग सकता है कि "इसमें क्या गलत है?" लेकिन, रोजमर्रा की ये छोटी-छोटी लगने वाली आदतें बैक्टीरिया और कीटाणुओं के लिए हमारे खाने को दूषित करने का एक आसान जरिया बन जाती हैं.
किचन को पूरी तरह से साफ रखना सिर्फ ऊपर-ऊपर से साफ करने से कहीं ज्यादा होता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उसमें रखी चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, यहां 5 जरूरी बातें बताई गई हैं, जिन्हें किचन में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है
1. हर काम के लिए एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना: मान लीजिए कि रसोई में एक कपड़ा रखा है. हम इसका इस्तेमाल हाथ पोंछने, गर्म बर्तन पकड़ने, काउंटरटॉप साफ करने और कभी-कभी तो गिरा हुआ खाना साफ करने के लिए भी करते हैं. हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि एक ही दिन में इतने सारे अलग-अलग कामों के लिए एक ही कपड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं. समस्या कपड़े से नहीं है, असली खतरा तब होता है जब हम उसे धोए या सुखाए बिना गीला ही छोड़ देते हैं. जब गीले कपड़े पर खाने के कण जमा हो जाते हैं, तो वह कीटाणुओं के पनपने के लिए एक आदर्श जगह बन जाता है.
- इस समस्या से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
अपने हाथ पोंछने और स्टेज पोंछने के लिए अलग-अलग कपड़े रखें. इन कपड़ों को रोज अच्छी तरह धोएं और दोबारा इस्तेमाल करने से पहले इन्हें पूरी तरह सुखा लें, चाहे धूप में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां हवा अच्छी तरह आती-जाती हो.
2. चाकू को सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं है: कई लोगों की आदत होती है कि वे सब्जी या मांस काटने के बाद चाकू को बस सादे पानी से धोकर एक तरफ रख देते हैं. भले ही चाकू देखने में साफ लगे, लेकिन इस बात की पूरी संभावना रहती है कि उसके हैंडल पर या उस जगह पर, जहां ब्लेड और हैंडल आपस में जुड़े होते हैं, खाने के छोटे-छोटे कण रह जाएं. अगर बाद में उसी चाकू का इस्तेमाल फल या कोई और कच्ची खाने की चीज काटने के लिए किया जाए, तो कीटाणु आसानी से उस खाने में भी फैल सकते हैं.
- इस समस्या से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
हर बार इस्तेमाल के बाद चाकू को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें. 'फूड-ग्रेड' स्टेनलेस स्टील के चाकू का इस्तेमाल करना खास तौर पर बेहतर रहता है. इनकी चिकनी सतह पर कीटाणुओं के जमा होने का खतरा कम होता है.
3. बिना हाथ धोए फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलना: रसोई में फ्रिज का दरवाजा वह चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा छूते हैं. खाना बनाते समय, जैसे कि मांस या सब्जियां संभालते वक्त, हम अक्सर बिना हाथ धोए ही फ्रिज का दरवाजा खोल देते हैं. इससे हमारे हाथों की गंदगी और कीटाणु दरवाजे के हैंडल पर चिपक जाते हैं. बाद में, जब कोई और उसे छूता है, तो वे कीटाणु उनके हाथों में भी फैल जाते हैं.
- इस समस्या से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
फ्रिज के दरवाजे के हैंडल और दराज के हैंडल जैसी बार-बार छुई जाने वाली सतहों को रोजाना नम कपड़े या सफाई करने वाले तरल पदार्थ से पोंछकर साफ रखना महत्वपूर्ण है.
4. सिंक के ड्रेन और उसके आस-पास की जगह की सफाई: बर्तन धोने के बाद, ऐसा लग सकता है कि सिंक पूरी तरह से साफ है! लेकिन, सिंक के ड्रेन में अक्सर चिकनाई, खाने के टुकड़े और नमी जमा हो जाती है. इसका मतलब यह है कि किचन सिंक की सतह को सिर्फ धो लेना काफी नहीं है, ड्रेन के अंदर और उसके आस-पास चिकनाई, खाने के कण और नमी जमा हो सकती है, जिससे बैक्टीरिया पनप सकते हैं और बदबू आ सकती है. सिर्फ बर्तन धोना ही काफी नहीं है, हमें सिंक के आस-पास की जगहों पर भी ध्यान देने की जरूरत है.
- इसके लिए क्या करें?
बर्तन धोने के बाद, नाली में बचे हुए खाने के टुकड़ों को तुरंत हटा दें. सिंक, नल के निचले हिस्से और आसपास के क्षेत्रों को सप्ताह में कम से कम दो बार साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें और फिर सूखने दें.
5. अपनी पानी की बोतल की अच्छी तरह से सफाई करना: आजकल, बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ रखना सबकी आदत बन गई है. हालांकि हम अक्सर बोतल के बाहरी हिस्से को धोते और पोंछते हैं, लेकिन हम उन हिस्सों पर ध्यान नहीं देते जो सीधे हमारे मुंह के संपर्क में आते हैं, जैसे कि ढक्कन, सिलिकॉन रिंग (रबर सील) और स्ट्रॉ. इन जगहों पर नमी जमा हो सकती है, जिससे एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां फफूंदी या कीटाणु पनप सकते हैं.
- क्या किया जा सकता है? बोतल के सभी हिस्सों (ढक्कन और रबर रिंग सहित) को अलग-अलग निकालकर रोजाना धोना चाहिए. साथ ही, 'फूड-ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील' की बोतलों का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सुरक्षित है. ये प्लास्टिक की तरह भोजन या पानी में रसायन नहीं छोड़तीं और न ही इनमें गंध रहती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)