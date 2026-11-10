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सावधान! रसोई में की जाने वाली ये 5 गलतियां हो सकती हैं बेहद खतरनाक!

सावधान! रसोई में की जाने वाली ये 5 गलतियां हो सकती हैं बेहद खतरनाक! ( GETTY IMAGES )

रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होती, यह परिवार की सेहत, प्यार और खुशहाली का केंद्र होती है. रसोई की साफ-सफाई का सीधा संबंध पूरे परिवार की सेहत और भलाई से होता है. जब किचन साफ और ऑर्गनाइज्ड होता है, तो वहां बना खाना न सिर्फ न्यूट्रिशियस होता है, बल्कि बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करता है. जाहिर है, हम अपने किचन को भी अपने घर के बाकी हिस्सों की तरह साफ और सुथरा रखना चाहते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी आदतें, जो अक्सर जल्दबाजी में की जाती हैं, अनजाने में सेहत से जुड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं

किचन में की जाने वाली कुछ छोटी-छोटी, आम गलतियां अनजाने में फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकती हैं. जैसे, कच्ची सब्जियों को छूने के तुरंत बाद फ्रिज का दरवाजा खोलना, सिंक में सिर्फ ऊपर से धोने के बाद चाकू छोड़ देना, या बस गीला कपड़ा इधर-उधर छोड़ देना, ये ऐसी आदतें हैं जो हममें से कई लोग रोज करते हैं. हमें लग सकता है कि "इसमें क्या गलत है?" लेकिन, रोजमर्रा की ये छोटी-छोटी लगने वाली आदतें बैक्टीरिया और कीटाणुओं के लिए हमारे खाने को दूषित करने का एक आसान जरिया बन जाती हैं.